Британският военен министър: Нямаме илюзии за помощ от НАТО

Великобритания не трябва да разчита на военна подкрепа от своите партньори от НАТО, тъй като всеки ще мисли самостоятелно, заяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг.

„Не бива да си правим илюзии: ако се окажем във военна зона, точно това ще направят нашите съюзници от НАТО – те ще мислят преди всичко за себе си... като същевременно ще вземат предвид интересите на другите, но като второстепенна грижа“, каза Стрийтинг в Камарата на лордовете (горната камара на парламента), както съобщава The Times.

По-рано Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа, заяви, че ръководството на НАТО умишлено не заявява изрично, че ще бъде задействан член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана в случай на нападение срещу една от държавите-членки. Според него алиансът може, ако е необходимо, да приложи „други членове“, по-специално четвъртия, който предвижда свикване на Съвета на НАТО за консултации, ако някоя от страните от алианса смята, че има заплаха за нейната сигурност.

Източници: The Times