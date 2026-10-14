Би Би Си поиска съдът да задължи Тръмп да даде показания

Би Би Си поиска от федерален съдия във Флорида да задължи Доналд Тръмп да даде показания под клетва по заведеното от президента на САЩ дело за клевета срещу британската медия. Искът е на стойност 10 милиарда долара, а разпитът трябва да се проведе извън съдебната зала.

Според съдебен документ, внесен във вторник, адвокатите на Би Би Си и правният екип на Тръмп първоначално са се договорили показанията да бъдат дадени в петък, 16 октомври. Представителите на медията са заявили пред съдията, че месеци наред са опитвали да договорят място за разпита.

На 28 септември адвокатите на Тръмп са съобщили, че той „вече не е на разположение за даване на показания на 16 октомври поради други въпроси от национално значение“. Те са обещали да предложат друга дата, но това не е направено в последвалия срок.

Вместо това правният екип на президента е посочил, че той би могъл да даде показания през втората или третата седмица на януари 2027 г. Би Би Си възразява, че такава дата би била след крайния срок за приключване на етапа по разкриване на доказателствата.

Делото е за документален филм на Би Би Си

Тръмп заведе делото през декември 2025 г. То е свързано с начина, по който в документална програма на Би Би Си са били монтирани части от негова реч от 6 януари 2021 г. Президентът твърди, че монтажът е създал невярно и клеветническо впечатление за думите му. Би Би Си отхвърля правните му претенции.

Медията е поела ангажимент да запази в тайна мястото на разпита, като посочва, че това ще улесни организацията и мерките за сигурност. Внесеното искане цели съдът да задължи екипа на Тръмп да потвърди дата, на която той ще даде показания.

Федералният съд във Флорида все още не е постановил решение по искането. Ако бъде уважено, Тръмп ще трябва да се яви на разпит в рамките на гражданското дело, което сам е завел срещу Би Би Си.

Източници: bnrnews.bg, theguardian.com