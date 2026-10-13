НАТО насочва инвестиции към защита от дронове

Войната на Русия срещу Украйна променя приоритетите на НАТО в областта на отбранителните технологии. Системите за противодействие на дронове и космическото разузнаване се превръщат в едни от най-неотложните потребности на Алианса, заяви пред Ройтерс ръководителят на Иновационния фонд на НАТО Ари Йонсон.
Фондът разполага с капитал от 1 милиард евро и е подкрепен от 24 държави членки на НАТО. Той търси възможности за преки инвестиции в технологии с двойна употреба, които могат да се използват както в гражданския сектор, така и за отбраната и сигурността.
„Станахме свидетели на навлизания на дронове във въздушното пространство на държавите тук в мащаби, които не се наблюдават другаде“, заяви Йонсон. По думите му тези инциденти променят възприятията на страните от източния фланг за заплахите пред тяхната сигурност.
Дронове и наблюдение от Космоса
Сред най-належащите потребности са технологиите за откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати. Другият основен приоритет е свързан със системи за събиране на разузнавателна информация и наблюдение от Космоса.
Йонсон посочи, че опитът от войната в Украйна е оказал съществено влияние върху инвестиционната стратегия на фонда. Целта е новите решения да достигат по-бързо до държавите от източния фланг на НАТО.
Постоянно присъствие във Варшава
Полша е сред основните направления за разширяване на дейността на фонда. Като причини са посочени високите разходи на страната за отбрана, готовността ѝ да внедрява нови технологии и силната инженерна база.
Иновационният фонд на НАТО планира да установи постоянно присъствие във Варшава. Това трябва да улесни откриването, финансирането и внедряването на перспективни разработки.
Фондът търси иновации и извън традиционните компании от отбранителната индустрия, включително сред стартиращи и развиващи се технологични дружества. Полският министър на финансите Анджей Домански заяви, че фондът е първият голям фонд с произход извън Полша, който установява значително присъствие в страната.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
При ударите по предишните два кораба над акваторията е имало САШтински разузнавателен самолет❗
Сега пак ли е имало такъв🤔
Това част от плана на защита ли е ❓
12:17 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 туск
12:19 13.10.2026
4 Муцунски
12:20 13.10.2026
5 ЧЕН 5ти
12:20 13.10.2026
6 ЧЕН 5ти
12:22 13.10.2026
7 Примати
12:23 13.10.2026
8 ЧЕН 5ти
12:23 13.10.2026
9 арбалета 🎯
12:33 13.10.2026