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НАТО насочва инвестиции към защита от дронове
  Тема: Украйна

НАТО насочва инвестиции към защита от дронове

13 Октомври, 2026 12:13 434 9

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Иновационният фонд на Алианса разширява дейността си в Полша и планира постоянно присъствие във Варшава

НАТО насочва инвестиции към защита от дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Войната на Русия срещу Украйна променя приоритетите на НАТО в областта на отбранителните технологии. Системите за противодействие на дронове и космическото разузнаване се превръщат в едни от най-неотложните потребности на Алианса, заяви пред Ройтерс ръководителят на Иновационния фонд на НАТО Ари Йонсон.

Фондът разполага с капитал от 1 милиард евро и е подкрепен от 24 държави членки на НАТО. Той търси възможности за преки инвестиции в технологии с двойна употреба, които могат да се използват както в гражданския сектор, така и за отбраната и сигурността.

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„Станахме свидетели на навлизания на дронове във въздушното пространство на държавите тук в мащаби, които не се наблюдават другаде“, заяви Йонсон. По думите му тези инциденти променят възприятията на страните от източния фланг за заплахите пред тяхната сигурност.

Дронове и наблюдение от Космоса

Сред най-належащите потребности са технологиите за откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати. Другият основен приоритет е свързан със системи за събиране на разузнавателна информация и наблюдение от Космоса.

Йонсон посочи, че опитът от войната в Украйна е оказал съществено влияние върху инвестиционната стратегия на фонда. Целта е новите решения да достигат по-бързо до държавите от източния фланг на НАТО.

Постоянно присъствие във Варшава

Полша е сред основните направления за разширяване на дейността на фонда. Като причини са посочени високите разходи на страната за отбрана, готовността ѝ да внедрява нови технологии и силната инженерна база.

Иновационният фонд на НАТО планира да установи постоянно присъствие във Варшава. Това трябва да улесни откриването, финансирането и внедряването на перспективни разработки.

Фондът търси иновации и извън традиционните компании от отбранителната индустрия, включително сред стартиращи и развиващи се технологични дружества. Полският министър на финансите Анджей Домански заяви, че фондът е първият голям фонд с произход извън Полша, който установява значително присъствие в страната.

Източници: news.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    🤔🤔🤔
    При ударите по предишните два кораба над акваторията е имало САШтински разузнавателен самолет❗
    Сега пак ли е имало такъв🤔
    Това част от плана на защита ли е ❓

    12:17 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 туск

    3 0 Отговор
    тоест ще крадат повече покрай дроновете

    12:19 13.10.2026

  • 4 Муцунски

    3 0 Отговор
    Абе, къде е Макрон от желаещите?

    12:20 13.10.2026

  • 5 ЧЕН 5ти

    4 0 Отговор
    Мечтайте си за дронове Мислете за орешници те са за вас

    12:20 13.10.2026

  • 6 ЧЕН 5ти

    5 0 Отговор
    „Франция се превърна в един от най-големите получатели на руски втечнен природен газ.“ Наследството на Кристоф дьо Маржери продължава да живее и триумфира.

    12:22 13.10.2026

  • 7 Примати

    0 4 Отговор
    Украйна през последните три четири дни я освободила около 20 квадратни километра в района на селище Комар. Общо са освободени три селища. Боевете са много интензивни. Руските сили страдат от силно нарушена логистика и са очаква да опитат да се задържат на още по - източна отбранителна линия. Не знам колко хора са забелязали но откакто Украйна рязко увеличи ударите с далекобойни дронове , руската армия никъде не е напреднала и метър. Това е то нарушената логистика …

    12:23 13.10.2026

  • 8 ЧЕН 5ти

    1 3 Отговор
    Нещата ще се влошат, когато американските разрушители ескортират руски дизелови кораби. Още по-лошо е, че ще започнат да потъват и да свалят корабите.

    12:23 13.10.2026

  • 9 арбалета 🎯

    1 0 Отговор
    Путин - а нам всё равно ... !

    12:33 13.10.2026

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