Хеликоптерът на Тръмп отнесе изкуствена мигла на журналистка

Излитащият хеликоптер на американския президент Доналд Тръмп е отнесъл изкуствена мигла на журналистката Тейлър Митчел от медийната платформа Real America's Voice. Тя е съобщила за случката в социалната мрежа X.
На публикуваните кадри се вижда как въздушните струи от витлата на хеликоптера достигат до журналистката и отлепят едната изкуствена мигла. Не е известно какво се е случило с втората, както и дали при инцидента има други „пострадали“.
Случката идва на фона на спор с медиите
Инцидентът се случва на фона на поредица от конфликти между президента и американски медии. На 18 септември Тръмп реши да ограничи достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico. Той заяви, че и други медии могат да последват тези организации, и ги определи като лъжливи, защото според него разпространяват фалшиви новини за администрацията му.
Три дни по-късно журналисти от прес пулата на Белия дом, представляващи ABC, CBS, CNN и Fox News, отказаха да заместват екипа на CNN при събития, които са в неговия график. В съвместното им заявление се казва: „На обществото е жизнено важно да получава точна и независима информация за своето правителство.“
По-рано Тръмп прекрати интервю с водещата на NBC Кристен Уелкър след спор за изборите в САЩ през 2020 г. Тогава той я нарече „мошеничка“ или „просто глупава“, след което напусна разговора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Случка
05:41 14.10.2026
2 Мисиркий
05:57 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
06:22 14.10.2026
5 Каква
06:26 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Добре
06:57 14.10.2026