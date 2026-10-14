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Хеликоптерът на Тръмп отнесе изкуствена мигла на журналистка
  Тема: Известни личности

Хеликоптерът на Тръмп отнесе изкуствена мигла на журналистка

14 Октомври, 2026 05:31, обновена 14 Октомври, 2026 05:37 630 7

  • доналд тръмп-
  • тейлър митчел-
  • real america's voice-
  • изкуствена мигла-
  • бялата къща

Тейлър Митчел съобщи за случката, а видеокадри показаха силните въздушни струи от витлата на президентския хеликоптер

Хеликоптерът на Тръмп отнесе изкуствена мигла на журналистка - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излитащият хеликоптер на американския президент Доналд Тръмп е отнесъл изкуствена мигла на журналистката Тейлър Митчел от медийната платформа Real America's Voice. Тя е съобщила за случката в социалната мрежа X.

На публикуваните кадри се вижда как въздушните струи от витлата на хеликоптера достигат до журналистката и отлепят едната изкуствена мигла. Не е известно какво се е случило с втората, както и дали при инцидента има други „пострадали“.

Случката идва на фона на спор с медиите

Инцидентът се случва на фона на поредица от конфликти между президента и американски медии. На 18 септември Тръмп реши да ограничи достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico. Той заяви, че и други медии могат да последват тези организации, и ги определи като лъжливи, защото според него разпространяват фалшиви новини за администрацията му.

Три дни по-късно журналисти от прес пулата на Белия дом, представляващи ABC, CBS, CNN и Fox News, отказаха да заместват екипа на CNN при събития, които са в неговия график. В съвместното им заявление се казва: „На обществото е жизнено важно да получава точна и независима информация за своето правителство.“

По-рано Тръмп прекрати интервю с водещата на NBC Кристен Уелкър след спор за изборите в САЩ през 2020 г. Тогава той я нарече „мошеничка“ или „просто глупава“, след което напусна разговора.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случка

    5 0 Отговор
    Аз пък си помислих, че е отнесъл главата на някоя левоатлантичка.

    05:41 14.10.2026

  • 2 Мисиркий

    6 0 Отговор
    Веднага да се свика консултативен съвет по национална сигурност за обсъждане на този трагичен инцидент.

    05:57 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    3 0 Отговор
    Гледам снимката и се питам дали в САЩ има други освен евреи?

    06:22 14.10.2026

  • 5 Каква

    1 0 Отговор
    трагедия!Веднага да завежда дело!Да огледат и дали няма отнесени сламки и тревички!

    06:26 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добре

    0 0 Отговор
    Че не и е отнесъл нещо друго изкуствени , я нос я джуки некой силикон от млекоцистерните

    06:57 14.10.2026