Израел възлага на Айзенкот да състави правителство

Президентът на Израел Ицхак Херцог ще възложи на лидера на партията „Яшар“ Гади Айзенкот да състави следващото правителство. Решението е сериозен политически удар по премиера Бенямин Нетаняху, но не означава автоматичен край на управлението му.

Официалното връчване на мандата ще се състои на церемония в президентската резиденция. От този момент Айзенкот ще разполага с 28 дни, за да договори коалиция и да я представи пред Кнесета. Президентът може да удължи срока с още 14 дни.

Айзенкот има преднина, но няма готово мнозинство

По време на консултациите с парламентарно представените формации партии с общо 67 депутати са препоръчали Айзенкот за премиер. Представители на формации с 46 места са подкрепили Нетаняху. Решението на президента е основано не само на броя на препоръките, а и на преценката кой има по-голям шанс да състави работещо правителство.

В 120-местния Кнесет са необходими най-малко 61 депутати за парламентарно мнозинство. След изборите блокът около Нетаняху разполага с 53 места, опозиционният блок, воден от Айзенкот, има 48, а арабските партии спечелиха общо 19 мандата.

Това разпределение оставя Айзенкот без сигурен път към мнозинството. Той може да потърси подкрепа от арабските формации, да преговаря с религиозни партии или да обсъди правителство на националното единство с Нетаняху. Всеки от тези варианти е свързан със сериозни политически отстъпки.

Нетаняху призова за национално единство

В навечерието на решението на президента Нетаняху призова за съставяне на правителство на националното единство. „Това е време за единство“, заяви той, като предупреди срещу кабинет, който според него би включвал формации, подкрепящи тероризма.

Партията на Айзенкот отхвърли тезата на премиера и заяви, че бъдещото правителство трябва да бъде изградено около нейните основни принципи, сред които признаването на „Хамас“ за терористична организация и ангажиментът за ликвидиране на военния и управленския му капацитет.

Докато текат преговорите, Нетаняху и настоящият кабинет ще останат на постовете си с ограничени правомощия. Ако Айзенкот не успее да състави правителство в определения срок, президентът може да възложи задачата на друг депутат, включително на Нетаняху. При нов провал Израел може да се насочи към поредни парламентарни избори.

Източници: mediasetinfinity.mediaset.it, apnews.com, en.globes.co.il