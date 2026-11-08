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Тръмп е победен на изборите, но остава опасно влиятелен

Тръмп е победен на изборите, но остава опасно влиятелен

8 Ноември, 2026 08:57 993 22

  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • външна политика на сащ-
  • украйна-
  • стивън милър

След тежката загуба на републиканците президентът влиза в последните си години с ограничени вътрешнополитически възможности, но със значителни правомощия във външната политика

Тръмп е победен на изборите, но остава опасно влиятелен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
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Доналд Тръмп навлиза в последните години от президентския си мандат като политически лидер без възможност за ново преизбиране, след като Републиканската партия претърпя тежко поражение на междинните избори в САЩ. От януари демократите ще имат убедително мнозинство в Сената и Камарата на представителите, което ще ограничи вътрешнополитическите му маневри, но няма автоматично да го лиши от влияние върху външната политика.

Първият сигнал за бъдещия курс на Белия дом е кадровата промяна начело на президентската администрация. Сузи Уайлс ще бъде заменена от Стивън Милър – един от най-радикалните съветници на Тръмп и архитект на строгата имиграционна политика по време на двете му администрации. Назначението подсказва, че президентът може да продължи да разчита на твърд националистически подход и във външните отношения.

Тръмп обещава „голямо споразумение“

Президентът дава противоречиви сигнали за войната в Украйна и отношенията с Русия. Той прие в Овалния кабинет Кирил Дмитриев, представител на Кремъл, докато украинските представители, пристигнали за събитие с първата дама Мелания Тръмп, не бяха приети по същия начин.

„Ще има голямо споразумение“, заяви Тръмп, като добави, че то може да обхване не само Украйна, но и цяла Европа. За следващата седмица са планирани непреки преговори между Украйна и Русия в Абу Даби. Посредници ще бъдат личните пратеници на президента Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Следващият важен момент може да настъпи в средата на ноември, когато Тръмп ще участва в срещата на АПЕК в Шънджън, Китай. Там е възможна среща с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин. През декември Тръмп ще бъде домакин на срещата на Г-20 в Дорал, Флорида. Путин е поканен, но още не е потвърдил дали ще присъства.

Конгресът може да спира финансиране, но не и решенията му

Демократическото мнозинство вероятно ще започне мащабни разследвания, включително за бързото забогатяване на семейство Тръмп. Конгресът може да ограничава финансирането чрез бюджетните процедури, но президентът запазва широки правомощия по отношение на митата, изтеглянето на войски, съюзите и военните операции.

Маджа Руге от Европейския съвет за външна политика определя като малко вероятно демократите да ограничат съществено външната политика на Тръмп, тъй като няма да разполагат с мнозинство, способно да преодолее президентско вето.

Според професорите Даниел Дрезнър и Елизабет Сондърс Тръмп може да отправи нови заплахи към Канада, да атакува традиционни американски съюзи или да търси сближаване с Русия и Китай за сметка на Украйна и Тайван. За превръщането на тези намерения в реални действия обаче ще са необходими войски, преговори и значителни политически ресурси.

Иран, Израел и Куба остават рискови точки

Външнополитическият курс може да се промени и по отношение на Израел. В деня на изборите Тръмп обяви, че от следващата година ще прекрати годишната американска помощ от 3,8 милиарда долара, въпреки че действащото споразумение изтича през 2028 г. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс свърза недоволството на избирателите с подкрепата за Израел.

Иран остава другата голяма неизвестна. Уилям Уешлър от Атлантическия съвет предупреди, че след кратка пауза рискът от мащабни бойни операции може отново да нарасне през следващите месеци. Тръмп може да предприеме действия и срещу Куба, а бъдещето на диалога във Венецуела също остава неясно.

Сред възможните сценарии е и президентът да насочи вниманието си към строителни проекти, помилвания и преследване на политически противници. На фона на останалите варианти бездействието във външната политика може да се окаже най-малко рисковият изход за последните години от мандата му.

Източници: elpais.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Остава опасно лyg,

    4 2 Отговор
    а не опасно влиятелен

    09:00 08.11.2026

  • 2 Болгарский россиянин

    4 7 Отговор
    Пyтuн+Тръмп=ВHЛ, дори и в зaтвopa.

    09:02 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    8 8 Отговор
    Ами ако е вярно според конституцията им като наложи вето ще трябват две трети от конгресмените за да го преудолеят, а демократи нямат такова мнозинство. Колкото до външната политика пак ще прави каквото си иска, а и понеже е злопаметен ще го върне тъпкано на урсулите и зеления за това, че викаха ура..

    Коментиран от #20

    09:07 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баце

    7 9 Отговор
    Чичо Дони, ако сега не раздава шутове на ляво и на дясно, после много бой ще яде, явно не си спомня през първият му мандат как го прецакаха, сега пак са започнали, поне и тях да ги боли.

    09:08 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Пич

    10 7 Отговор
    Тръмп е много готин, изнася голямо Шоу докато разплита тарлъците на демонокрадите!!!

    09:11 08.11.2026

  • 14 От диктатора в Кремъл няма

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "ставка":

    по-глупав държавник в момента .

    09:12 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Историк

    9 9 Отговор
    Тръмп и Путин са заплаха за целия свят и докато не бъдат елиминирани от властта ,ще се изразходват средствата за живот за битката за живот. Войната няма как да бъде мир. Тези двамата злодеи са войнолюбци, терористите оцеляват само при война, те нямат място в мирна обстановка.

    09:14 08.11.2026

  • 17 Настрадин Ходжа

    7 1 Отговор
    И защо да не остава влиятелен. А и какво българската пасмина във факти я интересува влиятелността на Тръмп гледайте запушените канали в Петрич. Държава от полуграмотни олиф рени

    Коментиран от #21

    09:16 08.11.2026

  • 18 .....

    3 2 Отговор
    След катастрофалната загуба на републиканците се оказа, че Тръмп въобще не е имал последователи в Европа. Xората на Льо Пенка казаха, че нямат нищо общо с Тръмп, Джорджа Мелони заяви, че е мелонистка, а не тръмпистка. Българските юнаци също се отрекоха 3 пъти от Тръмп още преди петел да пропее. 🙃

    09:17 08.11.2026

  • 19 Търновец

    3 2 Отговор
    Според водеща Немска медия личното богатство на Тръмп за по малко от 2 години е нараснало от 2.7 на 6.4 милиарда - имало ли е друг такъв президент на САЩ. Но в демократическата партия има поне 3 крила и зависи сега как те ще поделят властта - какви законодатели ще станат шефове на комисии, Бай Дончо изчаква и след това ще опита да постигне компромис с някое от крилата, Израелското лоби в демократите е най богато и то ще подкрепи Тръмп за още война с Иран.

    Коментиран от #22

    09:19 08.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Тръмп се представя като бизнесмен , ще рече възходите и спадовете са нормални . Преди мандатите си започва с около 4 милиарда , като в момент от първия пада до 2 , а в момент от втория стига над 7 . Зелето може да провери ! А за войните , да ще има традиционната за него подръжка от големи оръжейни производители (не можем да не споменем и Мъск)

    09:54 08.11.2026