Трагедията с влаковете в Испания не трябва да е политически инструмент

Трагедията с влаковете в Урда не трябва да се превръща в политически инструмент, заявява Фиона Басолас в писмо, публикувано от „Ел Периодико“. Авторката от Сабадей обръща внимание на реакциите след инцидента и на начина, по който общественият дебат се насочва към въпроса кой носи вината.

„Натъжава ме да виждам как при трагедия като инцидента с влаковете в Урда дебатът отново се съсредоточава върху това кой е виновен“, пише Басолас. Тя отбелязва, че това се случва особено на прага на общи избори, когато всяка страна обвинява другата.

Според авторката политическите спорове оставят на заден план хората, които са пряко засегнати от произшествието. Сред тях са семействата, загубили свои близки, както и пострадалите, които се опитват да осмислят случилото се.

Призив за отговорност, но и за внимание към жертвите

Басолас не отхвърля необходимостта да бъдат търсени отговорности за инцидента. Тя обаче настоява това да не заличава човешкото измерение на трагедията.

„Разбирам, че трябва да се търси отговорност, но не бива да забравяме най-важното: засегнатите хора“, пише Фиона Басолас.

В писмото си тя предупреждава, че зад всяка новина стоят семейства, чиито животи са се променили завинаги. Затова според нея политическите реакции не трябва да бъдат водени от опит за атака срещу опонента или от търсене на политическа полза.

„Една трагедия не трябва да се превръща в политически инструмент“, е заключението на Басолас. Писмото поставя акцент върху необходимостта общественото внимание след инцидента в Урда да остане насочено към жертвите, пострадалите и техните семейства.

Източници: elperiodico.com