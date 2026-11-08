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Трагедията с влаковете в Испания не трябва да е политически инструмент

Трагедията с влаковете в Испания не трябва да е политически инструмент

8 Ноември, 2026 15:07 474 4

  • фиона басолас-
  • урда-
  • железопътен инцидент-
  • политика-
  • испания

В писмо до „Ел Периодико“ авторката призовава дебатът след инцидента в Урда да се съсредоточи върху жертвите и техните семейства, а не върху взаимните обвинения

Трагедията с влаковете в Испания не трябва да е политически инструмент - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Трагедията с влаковете в Урда не трябва да се превръща в политически инструмент, заявява Фиона Басолас в писмо, публикувано от „Ел Периодико“. Авторката от Сабадей обръща внимание на реакциите след инцидента и на начина, по който общественият дебат се насочва към въпроса кой носи вината.

„Натъжава ме да виждам как при трагедия като инцидента с влаковете в Урда дебатът отново се съсредоточава върху това кой е виновен“, пише Басолас. Тя отбелязва, че това се случва особено на прага на общи избори, когато всяка страна обвинява другата.

Според авторката политическите спорове оставят на заден план хората, които са пряко засегнати от произшествието. Сред тях са семействата, загубили свои близки, както и пострадалите, които се опитват да осмислят случилото се.

Призив за отговорност, но и за внимание към жертвите

Басолас не отхвърля необходимостта да бъдат търсени отговорности за инцидента. Тя обаче настоява това да не заличава човешкото измерение на трагедията.

„Разбирам, че трябва да се търси отговорност, но не бива да забравяме най-важното: засегнатите хора“, пише Фиона Басолас.

В писмото си тя предупреждава, че зад всяка новина стоят семейства, чиито животи са се променили завинаги. Затова според нея политическите реакции не трябва да бъдат водени от опит за атака срещу опонента или от търсене на политическа полза.

„Една трагедия не трябва да се превръща в политически инструмент“, е заключението на Басолас. Писмото поставя акцент върху необходимостта общественото внимание след инцидента в Урда да остане насочено към жертвите, пострадалите и техните семейства.

Източници: elperiodico.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случайник

    0 0 Отговор
    Много "случайни" трагедии започнаха в Испания. Те започнаха след като Испания отказа на САЩ да се включи в отбранителната "операция" срещу Иран.

    Коментиран от #4

    15:14 08.11.2026

  • 2 ?????

    3 1 Отговор
    Уф.
    Падането на козирката на гарата в Нови Сад може да е политически инструмент подкрепян от добрите сили, но трагедията с влаковете в Испания не може да е политически инструмент щото тва е друго.
    Колко са ми омръзнали добрите сили с тяхното двойно счетоводство.

    15:33 08.11.2026

  • 3 Иван

    1 0 Отговор
    Брюксел има дала 140 милиона за железницата те 16 милиона за безопасност и другите откраднали но то не е политическо нали комунистите да отиват в Куба или Русия където има комунист не никне и трева

    15:40 08.11.2026

  • 4 испанец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Случайник":

    Не е така . Злощастните събития започнаха след като Испания даде подкрепата си за Украйна .

    16:02 08.11.2026

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