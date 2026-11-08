Жители на киевски комплекс блокираха улица заради липса на ток

Жители на жилищния комплекс „Нов автограф“ в Днепровския район на Киев блокираха улица „Княз Роман Мстиславич“ заради продължително прекъсване на електрозахранването. По думите им в сградата няма ток повече от денонощие и половина, а според други съобщения прекъсването продължава вече трето денонощие. Информацията беше потвърдена от украинския „Информатор“ и цитирана от РБК.

Жителите са излезли на пътното платно, след като електрозахранването в комплекса не е било възстановено, докато в съседни сгради токът е имало за повече от 10 часа. Комплексът включва над 800 апартамента. Заради електрическото отопление температурата в някои жилища е паднала под 13 градуса, съобщи „Информатор“.

Графиците за спиране на тока не действат

Протестът се проведе на фона на извънредни прекъсвания в Киев, Киевска област и Днипро. ДТЕК съобщи, че ограниченията са въведени по нареждане на „Укренерго“ и че обичайните почасови графици не се прилагат. Това означава, че електрозахранването може да бъде прекъсвано без предварително обявения график.

РБК-Украйна съобщи, че на 8 ноември извънредните ограничения са въведени след атаки по енергийни обекти. В Днепропетровска област без ток са останали над 600 000 потребители в пет района и в Днипро, а болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване. За Киев конкретен срок за нормализиране на електроснабдяването в комплекса не е посочен.

Кличко: Ситуацията е „изключително сложна“

Кметът на Киев Виталий Кличко определи на 7 ноември състоянието на електроснабдяването в столицата като „изключително сложна“. По думите му много обекти от енергийната инфраструктура в Киевска област са били разрушени, което е довело до продължителни прекъсвания в града.

Към момента протестът на жителите е свързан с конкретната липса на ток в комплекса „Нов автограф“. Публично съобщение за възстановяване на електрозахранването в сградата или за прекратяване на блокадата на улицата не е публикувано.

Източници: rbc.ru, kiev.informator.ua, rbc.ua