Жители на киевски комплекс блокираха улица заради липса на ток

Жители на жилищния комплекс „Нов автограф“ в Днепровския район на Киев блокираха улица „Княз Роман Мстиславич“ заради продължително прекъсване на електрозахранването. По думите им в сградата няма ток повече от денонощие и половина, а според други съобщения прекъсването продължава вече трето денонощие. Информацията беше потвърдена от украинския „Информатор“ и цитирана от РБК.
Жителите са излезли на пътното платно, след като електрозахранването в комплекса не е било възстановено, докато в съседни сгради токът е имало за повече от 10 часа. Комплексът включва над 800 апартамента. Заради електрическото отопление температурата в някои жилища е паднала под 13 градуса, съобщи „Информатор“.
Графиците за спиране на тока не действат
Протестът се проведе на фона на извънредни прекъсвания в Киев, Киевска област и Днипро. ДТЕК съобщи, че ограниченията са въведени по нареждане на „Укренерго“ и че обичайните почасови графици не се прилагат. Това означава, че електрозахранването може да бъде прекъсвано без предварително обявения график.
РБК-Украйна съобщи, че на 8 ноември извънредните ограничения са въведени след атаки по енергийни обекти. В Днепропетровска област без ток са останали над 600 000 потребители в пет района и в Днипро, а болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване. За Киев конкретен срок за нормализиране на електроснабдяването в комплекса не е посочен.
Кличко: Ситуацията е „изключително сложна“
Кметът на Киев Виталий Кличко определи на 7 ноември състоянието на електроснабдяването в столицата като „изключително сложна“. По думите му много обекти от енергийната инфраструктура в Киевска област са били разрушени, което е довело до продължителни прекъсвания в града.
Към момента протестът на жителите е свързан с конкретната липса на ток в комплекса „Нов автограф“. Публично съобщение за възстановяване на електрозахранването в сградата или за прекратяване на блокадата на улицата не е публикувано.
Източници: rbc.ru, kiev.informator.ua, rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От страни
15:19 08.11.2026
2 Сатана Z
15:23 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вие знаете ли?
Колко от вас искат да заминат за фронта - вие или вашите деца?
Коментиран от #20, #24, #36
15:24 08.11.2026
5 Бялджип
Коментиран от #13
15:25 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мария Антоанета Кyiвска
15:26 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 писарке не схванах какво си написала
ще рече хем електрическото отопление функционира и пак студено
или
Заради липса на електрическото отопление
а пишете по грамотно
иначе ги триете читавите коментари често
15:27 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Борис Джонсън
15:27 08.11.2026
12 осраински
15:28 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зельо
15:29 08.11.2026
15 Бай Ганьо
Коментиран от #30, #32
15:30 08.11.2026
16 12-ият кръг на вътрешната футболна
15:30 08.11.2026
17 Жбръц
15:30 08.11.2026
18 Оленья зильонская
15:31 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Това гърми от 2-3 дни по медиите
До коментар #4 от "Вие знаете ли?":Позовава се на това, че вече сме били изпращали военни в Авганистан и Камбоджа!
Раздикатаие там, че никой никога, никъде не изпращал български войски!
Това бяха доброволци и заминаха по тяхна преценка! А като ги върнаха в чували ги направихме герои!
Както и ония бонета от Либия!
И сега си имаме шеф помилвал наркотрафиканти!
Сбъркана държава!
Коментиран от #31
15:32 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 В село Чупира,
15:33 08.11.2026
24 Петата колона, като Еманация на Нацията
До коментар #4 от "Вие знаете ли?":Сашо Крадец е, като "Възраждане" и останалите Радеви проекти под Диктовката на Русия - направиха всичко възможно с Политическите си офицери и троловете от ВВС да разтурят Българската армия и да я няма, за да са удобни маши на всяка Пета колона, под предлог, че са безпомощни и трябва са си кротуват, като добри послушковци н Държавна ясла - осребриха си Подлостта към България, с нищоправене и лозунги, а им плащат отвън. - Дали ще са Русия, Китай, САЩ или Урсула, за тях са пари в брой.
Българската политика е, като Радините неволи.
Коментиран от #43
15:33 08.11.2026
25 Зеленски
15:33 08.11.2026
26 Вуте
15:34 08.11.2026
27 Дърт Кремълски ботоксов охлюв
15:35 08.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бай Ганьо
До коментар #15 от "Бай Ганьо":Хубавото е че нашите усръински "братя"
отново от двата стола седнаха на средния......
На Руския !!!
15:36 08.11.2026
31 Господине, явно искате да изпращаме
До коментар #20 от "Това гърми от 2-3 дни по медиите":войници в Украйна.
Вие явно сте от интелектуалците от ПП-ДБ. Само да ми поясните къде се намира държавата, която цитирате "Авганистан" - това на нашата планета ли е?
Коментиран от #42
15:37 08.11.2026
32 Идва идва
До коментар #15 от "Бай Ганьо":От 2022 година ме убеждаваш и аз се вързах че побеждаваме и пращах пенсия ама каква стана тя. Както ние възрастните хора казваме уйде коня с колата в ряката
15:37 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да вдигат белия байрак
Коментиран от #41
15:39 08.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Защо манипулираш?
До коментар #4 от "Вие знаете ли?":Част от изказването на А.Йорд: "България трябва да изпрати военнослужещи в Украйна като част от евентуална мироопазваща мисия и да участва активно в "Коалицията на желаещите". Това заяви бившият председател на Народното събрание и знакова фигура на СДС Александър Йорданов в предаването "Денят ON AIR", като подчерта, че не предлага участие в бойни действия. "Ние трябва да се научим да носим отговорност за нашия свят, за нашия европейски свят. Ако други народи – поляци, французи, англичани - решат, че трябва да има такива мироопазващи сили, защо и ние да не участваме?", попита Йорданов.
"Аз не казвам да отиваме на фронта, да стреляме, да убиваме. Пази Боже", уточни той и потвърди, че евентуалното изпращане на въоръжени военнослужещи трябва да бъде одобрено от Народното събрание.
Коментиран от #45
15:42 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мъпет шоу
15:46 08.11.2026
39 Тия не разбраха ли,
15:46 08.11.2026
40 Ха ХаХа
Сега ще си плащате предателството
15:46 08.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Или не сте прочел правилно
До коментар #31 от "Господине, явно искате да изпращаме":Или не сте ме разбрал!
Нищо подобно! Нито един войник няма да бъде изпратен, а н е трябва, в Украйна!
Ако има доброволци, това си е техен проблем!
15:49 08.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #33 от "Известната украинска актриса":на кого е известна "известната" Олга Сумска ???!
Също като
Конни Франсис (Connie Francis) – американска певица, която през 1967 г. изнася концерти за американските войски във Виетнам.
знае ли някой коя беше ???!
15:55 08.11.2026
45 Зная, че Ал.Йо. е нагъл тип
До коментар #36 от "Защо манипулираш?":Още когато беше в НС си беше такъв безочлив.
През 90-те години такситата спираха, дори когато са заети, стига да вдигнеш ръка.
Бях в такова такси, а Ал.Йо. го спря на бул. "Драган Цанков" и се настани на задната седалка.
След това заповеднически нареди на шофора адреса, на който да го закара.
Казах на шофьора, като пръв наемател на таксито, първо да изпълни моята поръчка, а Ал.Йо. най-безочливо се възмути и заяви, че не съм толерантен!
Нека, Ал.Йо., като толерантен към Украйна, сам да се запише във френските и британски части за война с Руската федерация, а не да подлъгва наивните русофоби в България!
15:57 08.11.2026
46 Трол
15:58 08.11.2026
47 Да ходят на фронта
16:05 08.11.2026