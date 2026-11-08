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Жители на киевски комплекс блокираха улица заради липса на ток
  Тема: Украйна

Жители на киевски комплекс блокираха улица заради липса на ток

8 Ноември, 2026 15:15 989 47

  • киев-
  • спиране на тока-
  • украйна-
  • енергетика

Обитателите на „Нов автограф“ твърдят, че са без електричество до три денонощия. В някои жилища температурата е паднала под 13 градуса

Жители на киевски комплекс блокираха улица заради липса на ток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жители на жилищния комплекс „Нов автограф“ в Днепровския район на Киев блокираха улица „Княз Роман Мстиславич“ заради продължително прекъсване на електрозахранването. По думите им в сградата няма ток повече от денонощие и половина, а според други съобщения прекъсването продължава вече трето денонощие. Информацията беше потвърдена от украинския „Информатор“ и цитирана от РБК.

Жителите са излезли на пътното платно, след като електрозахранването в комплекса не е било възстановено, докато в съседни сгради токът е имало за повече от 10 часа. Комплексът включва над 800 апартамента. Заради електрическото отопление температурата в някои жилища е паднала под 13 градуса, съобщи „Информатор“.

Графиците за спиране на тока не действат

Протестът се проведе на фона на извънредни прекъсвания в Киев, Киевска област и Днипро. ДТЕК съобщи, че ограниченията са въведени по нареждане на „Укренерго“ и че обичайните почасови графици не се прилагат. Това означава, че електрозахранването може да бъде прекъсвано без предварително обявения график.

РБК-Украйна съобщи, че на 8 ноември извънредните ограничения са въведени след атаки по енергийни обекти. В Днепропетровска област без ток са останали над 600 000 потребители в пет района и в Днипро, а болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване. За Киев конкретен срок за нормализиране на електроснабдяването в комплекса не е посочен.

Кличко: Ситуацията е „изключително сложна“

Кметът на Киев Виталий Кличко определи на 7 ноември състоянието на електроснабдяването в столицата като „изключително сложна“. По думите му много обекти от енергийната инфраструктура в Киевска област са били разрушени, което е довело до продължителни прекъсвания в града.

Към момента протестът на жителите е свързан с конкретната липса на ток в комплекса „Нов автограф“. Публично съобщение за възстановяване на електрозахранването в сградата или за прекратяване на блокадата на улицата не е публикувано.

Източници: rbc.ru, kiev.informator.ua, rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От страни

    22 0 Отговор
    Е и? ще му трепне окото на Зе? Тоя ги е отписал вече.

    15:19 08.11.2026

  • 2 Сатана Z

    17 0 Отговор
    За какво им е ток ,като си имат парно?

    15:23 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вие знаете ли?

    28 0 Отговор
    Александър Йорданов иска българското правителство да започне изпращането на български войници на фронта в Украйна.
    Колко от вас искат да заминат за фронта - вие или вашите деца?

    Коментиран от #20, #24, #36

    15:24 08.11.2026

  • 5 Бялджип

    23 0 Отговор
    Русия ускорява процеса на декомунизация в Украйна. Разрушава построеното от Съветския съюз в енергетиката.

    Коментиран от #13

    15:25 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мария Антоанета Кyiвска

    19 0 Отговор
    Като нямат хляб да ядат пасти.

    15:26 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 писарке не схванах какво си написала

    18 0 Отговор
    Заради електрическото отопление температурата в някои жилища е паднала под 13 градуса

    ще рече хем електрическото отопление функционира и пак студено
    или
    Заради липса на електрическото отопление

    а пишете по грамотно
    иначе ги триете читавите коментари често

    15:27 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Борис Джонсън

    23 0 Отговор
    Аз ток имам

    15:27 08.11.2026

  • 12 осраински

    17 0 Отговор
    ЗА първи път чувам че къртиците имат нужда от светлина

    15:28 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зельо

    2 13 Отговор
    Лъжи и манипулации.Рузка пропаганда

    15:29 08.11.2026

  • 15 Бай Ганьо

    1 25 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    Коментиран от #30, #32

    15:30 08.11.2026

  • 16 12-ият кръг на вътрешната футболна

    12 0 Отговор
    висша лига ще завърши с мачове в Киев, Каменец-Подилски и Лвов. За съжаление, предния ден мачът между Харкив и Карпати (Лвов) беше прекратен в началото на второто полувреме при резултат 1:2 поради въздушна тревога и ще се играе в друг ден. Ку-кууу !

    15:30 08.11.2026

  • 17 Жбръц

    11 1 Отговор
    Още е рано,споменават 13 градуса +? А когато там се настани Дядо Мраз,не дядо Коледа,а дядо Мраз с неговите двуметрови преспи и температура минус 18,минус 24градуса? Тръбите за вода и отопление гърмят като направени от картон.Истински ,със свито сърце жаля тамошните хора.Какъв ежедневен ужас ги очаква,в продължение на месеци.Само всеки от нас,нека си представи за миг,дори сега без ток,вода , отплаване със дни,седмици наред.А при жестоките ,типични за Белорусия и Украйна зими, пред който нашата е пролет!

    15:30 08.11.2026

  • 18 Оленья зильонская

    8 0 Отговор
    за кво им е ток като нямат вода ???!

    15:31 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Това гърми от 2-3 дни по медиите

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вие знаете ли?":

    Позовава се на това, че вече сме били изпращали военни в Авганистан и Камбоджа!
    Раздикатаие там, че никой никога, никъде не изпращал български войски!
    Това бяха доброволци и заминаха по тяхна преценка! А като ги върнаха в чували ги направихме герои!
    Както и ония бонета от Либия!
    И сега си имаме шеф помилвал наркотрафиканти!
    Сбъркана държава!

    Коментиран от #31

    15:32 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 В село Чупира,

    6 0 Отговор
    Белоцерковски район, Киевска област, трима души загинаха в резултат на отравяне с въглероден оксид . Друго момче е хоспитализирано в детска болница. Според предварителни данни трагедията е станала поради неправилна работа на генератор, работещ в мазе. Ку-куууу !

    15:33 08.11.2026

  • 24 Петата колона, като Еманация на Нацията

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Вие знаете ли?":

    Сашо Крадец е, като "Възраждане" и останалите Радеви проекти под Диктовката на Русия - направиха всичко възможно с Политическите си офицери и троловете от ВВС да разтурят Българската армия и да я няма, за да са удобни маши на всяка Пета колона, под предлог, че са безпомощни и трябва са си кротуват, като добри послушковци н Държавна ясла - осребриха си Подлостта към България, с нищоправене и лозунги, а им плащат отвън. - Дали ще са Русия, Китай, САЩ или Урсула, за тях са пари в брой.
    Българската политика е, като Радините неволи.

    Коментиран от #43

    15:33 08.11.2026

  • 25 Зеленски

    7 0 Отговор
    На мен какво ми пука . Не съм в Киев а на обиколка в топлите страни. Все още успявам да измъкна по нещичко но стават все по- стиснати. Гражданите на ЕС започнаха да ги напъват като мен моите в Киев

    15:33 08.11.2026

  • 26 Вуте

    8 1 Отговор
    Оставка на Зеленски и край на войната. Така е сигурно, че ще има ток.

    15:34 08.11.2026

  • 27 Дърт Кремълски ботоксов охлюв

    1 10 Отговор
    Повече никакво мърдане от бункера

    15:35 08.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай Ганьо

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ганьо":

    Хубавото е че нашите усръински "братя"
    отново от двата стола седнаха на средния......
    На Руския !!!

    15:36 08.11.2026

  • 31 Господине, явно искате да изпращаме

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Това гърми от 2-3 дни по медиите":

    войници в Украйна.
    Вие явно сте от интелектуалците от ПП-ДБ. Само да ми поясните къде се намира държавата, която цитирате "Авганистан" - това на нашата планета ли е?

    Коментиран от #42

    15:37 08.11.2026

  • 32 Идва идва

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ганьо":

    От 2022 година ме убеждаваш и аз се вързах че побеждаваме и пращах пенсия ама каква стана тя. Както ние възрастните хора казваме уйде коня с колата в ряката

    15:37 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да вдигат белия байрак

    6 0 Отговор
    И да се свършва тая мъка!

    Коментиран от #41

    15:39 08.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Защо манипулираш?

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вие знаете ли?":

    Част от изказването на А.Йорд: "България трябва да изпрати военнослужещи в Украйна като част от евентуална мироопазваща мисия и да участва активно в "Коалицията на желаещите". Това заяви бившият председател на Народното събрание и знакова фигура на СДС Александър Йорданов в предаването "Денят ON AIR", като подчерта, че не предлага участие в бойни действия. "Ние трябва да се научим да носим отговорност за нашия свят, за нашия европейски свят. Ако други народи – поляци, французи, англичани - решат, че трябва да има такива мироопазващи сили, защо и ние да не участваме?", попита Йорданов.
    "Аз не казвам да отиваме на фронта, да стреляме, да убиваме. Пази Боже", уточни той и потвърди, че евентуалното изпращане на въоръжени военнослужещи трябва да бъде одобрено от Народното събрание.

    Коментиран от #45

    15:42 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мъпет шоу

    4 1 Отговор
    Това е диванната армия воюваща с Мацква за по 20000 евраки на месец за опасни условия

    15:46 08.11.2026

  • 39 Тия не разбраха ли,

    4 0 Отговор
    че са във война? Вече 5-та година ги бомбандират руснаците и то точно по енергийните обекти. Мирише ми на спекулация.

    15:46 08.11.2026

  • 40 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    Когато маршируват със запалени факли и плюехте Русия имаше ток
    Сега ще си плащате предателството

    15:46 08.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Или не сте прочел правилно

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Господине, явно искате да изпращаме":

    Или не сте ме разбрал!
    Нищо подобно! Нито един войник няма да бъде изпратен, а н е трябва, в Украйна!
    Ако има доброволци, това си е техен проблем!

    15:49 08.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хи хи хи волoдiмiр

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Известната украинска актриса":

    на кого е известна "известната" Олга Сумска ???!
    Също като
    Конни Франсис (Connie Francis) – американска певица, която през 1967 г. изнася концерти за американските войски във Виетнам.
    знае ли някой коя беше ???!

    15:55 08.11.2026

  • 45 Зная, че Ал.Йо. е нагъл тип

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Защо манипулираш?":

    Още когато беше в НС си беше такъв безочлив.

    През 90-те години такситата спираха, дори когато са заети, стига да вдигнеш ръка.

    Бях в такова такси, а Ал.Йо. го спря на бул. "Драган Цанков" и се настани на задната седалка.

    След това заповеднически нареди на шофора адреса, на който да го закара.

    Казах на шофьора, като пръв наемател на таксито, първо да изпълни моята поръчка, а Ал.Йо. най-безочливо се възмути и заяви, че не съм толерантен!

    Нека, Ал.Йо., като толерантен към Украйна, сам да се запише във френските и британски части за война с Руската федерация, а не да подлъгва наивните русофоби в България!

    15:57 08.11.2026

  • 46 Трол

    2 0 Отговор
    Да ми ядът .....

    15:58 08.11.2026

  • 47 Да ходят на фронта

    0 0 Отговор
    Там ще ги сгреят.

    16:05 08.11.2026

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