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Разнобой в екипа на Тръмп заради стратегията за Иран
  Тема: Иранската криза

Разнобой в екипа на Тръмп заради стратегията за Иран

8 Ноември, 2026 13:05 1 341 17

  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • иран-
  • пийт хегсет-
  • война

Джей Ди Ванс настоява за преговори, докато Пийт Хегсет подкрепя продължаването на военната кампания. Изборното поражение на републиканците засили натиска върху Белия дом

Разнобой в екипа на Тръмп заради стратегията за Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разногласията в администрацията на Доналд Тръмп за стратегията във войната с Иран са се задълбочили след поражението на републиканците на изборите на 3 ноември. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е настоявал за дипломатическо решение, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет подкрепя продължаването на военната кампания.

Според Axios Ванс е критикувал остро израелския премиер Бенямин Нетаняху и е заявил, че той „греши за всичко“ по отношение на войната с Иран. Вицепрезидентът многократно е призовавал Тръмп да преговаря за прекратяване на конфликта, като е предупреждавал, че войната е непопулярна сред американските избиратели.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, е написал Ванс в социалните мрежи.

Той е посочил като основни причини за разочарованието сред републиканските избиратели необходимостта от край на войната, високата инфлация, връщането към приоритетите на политиката „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на Вашингтон с Израел.

Тръмп признава политическата цена

Доналд Тръмп е признал, че войната може да е допринесла за изборните загуби на партията му, най-вече заради поскъпването на горивата.

„Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото в краткосрочен план повиши малко цената на бензина“, е заявил президентът пред журналисти.

Тръмп обаче е защитил решението за започване на военната кампания, като е посочил предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран като основна причина за действията на САЩ.

Според „Уолстрийт джърнъл“ напрежението в администрацията е нараснало заради спора дали военните операции да продължат. Хегсет подкрепя запазването на военния натиск, докато Ванс, Марко Рубио и други високопоставени представители настояват за преговори.

Белият дом обсъжда три варианта

През септември в ситуационната зала на Белия дом е проведена среща за политическите последици от войната. Според публикацията участниците са обсъждали опасенията, че публичното признаване на продължаващи американски удари може да навреди на републиканските кандидати.

След изборите Тръмп е изправен пред три основни възможности: подновяване на мащабните военни удари, договаряне на споразумение с Техеран или запазване на морската блокада и икономическите санкции, докато Иран не направи нови отстъпки.

Катарски посредници работят по проект за споразумение, което да предотврати нови бойни действия и евентуално да създаде условия за преки преговори между САЩ и Иран.

Междувременно Пентагонът продължава подготовката за възможно възобновяване на мащабните операции. Към региона се придвижват допълнителна ударна група самолетоносачи и морска експедиционна част, което може да увеличи американското военно присъствие с хиляди военнослужещи. Нетаняху е настоявал пред Тръмп ударите да бъдат подновени преди изборите, но президентът е решил да изчака до приключването им.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    17 3 Отговор
    Данчо като че ли пак лъже..... Каза Америка на първо място, ама излезе Израел на първо място..... Като падне до вас има да го съдят за злоупотреба с положението в служебното, по всичко личи че хората около него са се облагодеца свали яко и неговото семейство също де..... А нито направи Америка Велика, нито направи Израел велик, а напротив хората все повече и повече почват да ги мразят...... А иначе цената на Петрола си лети в небесата, така и си инфлацията, ама какво да го правиш Дончо.......

    Коментиран от #12

    13:11 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да се знае

    3 13 Отговор
    450 100 загинали руZки фашисти в Украйна за 4-та година СВО, над милион ранени и осакатени.

    Коментиран от #15

    13:23 08.11.2026

  • 4 Уронг Търн

    9 4 Отговор
    Не мога да повярвам колко плиткоумни са САЩ толкова ли не им стига акъла че зад Иран са Русия и Китай и те няма да допуснат Иран да загуби което означава че САЩ ще се сблъскат с най голямото си поражение и това ще е началото на края им.

    13:24 08.11.2026

  • 5 Изглежда

    5 1 Отговор
    че решението на този въпрос стои извън компетенциите на американското правителство. Все пак Израел от десетилетия е изградил изключително силно политическо и икономическо лоби в САЩ. Преди години това обстоятелство се прикриваше и отричаше като конспиративна теория, но днес е невъзможно да се прикрие и затова вече се признава и от действащи политически лица, освен от широката публика и от политическите коментатори, академията и представители на армията на всички нива на американското общество.

    13:39 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шумк@р

    2 1 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    13:41 08.11.2026

  • 8 Шумк@р

    4 1 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:41 08.11.2026

  • 9 Шумк@р

    5 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:41 08.11.2026

  • 10 Шумк@р

    2 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16, #17

    13:41 08.11.2026

  • 11 Шумк@р

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на у рк и продължава

    13:41 08.11.2026

  • 12 Така де

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ванс е на страната на Русия и Иран, които играят срещу САЩ!

    Коментиран от #13

    13:46 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 В Израел

    3 1 Отговор
    ще решат този въпрос. САЩ ще следват. Нормално.

    13:55 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 12345678

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шумк@р":

    И това Ви радва ли ? Не е ли в съвременния свят всяка война и всяка смърт ужасна трагедия......или трябва са се радваме на загубените украински животи и да скърбим за руските такива !!!???

    14:23 08.11.2026

  • 17 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шумк@р":

    Тоя Буламач
    И 1000 Пъти да го напишеш

    По Умен няма да станеш Кухавелник.

    Руските Пияндурници ядат
    Дървото.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    14:34 08.11.2026