Разнобой в екипа на Тръмп заради стратегията за Иран

Разногласията в администрацията на Доналд Тръмп за стратегията във войната с Иран са се задълбочили след поражението на републиканците на изборите на 3 ноември. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е настоявал за дипломатическо решение, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет подкрепя продължаването на военната кампания.
Според Axios Ванс е критикувал остро израелския премиер Бенямин Нетаняху и е заявил, че той „греши за всичко“ по отношение на войната с Иран. Вицепрезидентът многократно е призовавал Тръмп да преговаря за прекратяване на конфликта, като е предупреждавал, че войната е непопулярна сред американските избиратели.„Причината, поради която загубихме, е войната“, е написал Ванс в социалните мрежи.
Той е посочил като основни причини за разочарованието сред републиканските избиратели необходимостта от край на войната, високата инфлация, връщането към приоритетите на политиката „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на Вашингтон с Израел.
Тръмп признава политическата цена
Доналд Тръмп е признал, че войната може да е допринесла за изборните загуби на партията му, най-вече заради поскъпването на горивата.„Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото в краткосрочен план повиши малко цената на бензина“, е заявил президентът пред журналисти.
Тръмп обаче е защитил решението за започване на военната кампания, като е посочил предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран като основна причина за действията на САЩ.
Според „Уолстрийт джърнъл“ напрежението в администрацията е нараснало заради спора дали военните операции да продължат. Хегсет подкрепя запазването на военния натиск, докато Ванс, Марко Рубио и други високопоставени представители настояват за преговори.
Белият дом обсъжда три варианта
През септември в ситуационната зала на Белия дом е проведена среща за политическите последици от войната. Според публикацията участниците са обсъждали опасенията, че публичното признаване на продължаващи американски удари може да навреди на републиканските кандидати.
След изборите Тръмп е изправен пред три основни възможности: подновяване на мащабните военни удари, договаряне на споразумение с Техеран или запазване на морската блокада и икономическите санкции, докато Иран не направи нови отстъпки.
Катарски посредници работят по проект за споразумение, което да предотврати нови бойни действия и евентуално да създаде условия за преки преговори между САЩ и Иран.
Междувременно Пентагонът продължава подготовката за възможно възобновяване на мащабните операции. Към региона се придвижват допълнителна ударна група самолетоносачи и морска експедиционна част, което може да увеличи американското военно присъствие с хиляди военнослужещи. Нетаняху е настоявал пред Тръмп ударите да бъдат подновени преди изборите, но президентът е решил да изчака до приключването им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #12
13:11 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да се знае
Коментиран от #15
13:23 08.11.2026
4 Уронг Търн
13:24 08.11.2026
5 Изглежда
13:39 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шумк@р
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
13:41 08.11.2026
8 Шумк@р
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:41 08.11.2026
9 Шумк@р
Фидел Кастро 1992 г.
13:41 08.11.2026
10 Шумк@р
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #16, #17
13:41 08.11.2026
11 Шумк@р
13:41 08.11.2026
12 Така де
До коментар #1 от "Европеец":Ванс е на страната на Русия и Иран, които играят срещу САЩ!
Коментиран от #13
13:46 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 В Израел
13:55 08.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 12345678
До коментар #10 от "Шумк@р":И това Ви радва ли ? Не е ли в съвременния свят всяка война и всяка смърт ужасна трагедия......или трябва са се радваме на загубените украински животи и да скърбим за руските такива !!!???
14:23 08.11.2026
17 Хахахаха
До коментар #10 от "Шумк@р":Тоя Буламач
И 1000 Пъти да го напишеш
По Умен няма да станеш Кухавелник.
Руските Пияндурници ядат
Дървото.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
14:34 08.11.2026