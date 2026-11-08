Разнобой в екипа на Тръмп заради стратегията за Иран

Разногласията в администрацията на Доналд Тръмп за стратегията във войната с Иран са се задълбочили след поражението на републиканците на изборите на 3 ноември. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е настоявал за дипломатическо решение, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет подкрепя продължаването на военната кампания.

Според Axios Ванс е критикувал остро израелския премиер Бенямин Нетаняху и е заявил, че той „греши за всичко“ по отношение на войната с Иран. Вицепрезидентът многократно е призовавал Тръмп да преговаря за прекратяване на конфликта, като е предупреждавал, че войната е непопулярна сред американските избиратели.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, е написал Ванс в социалните мрежи.

Той е посочил като основни причини за разочарованието сред републиканските избиратели необходимостта от край на войната, високата инфлация, връщането към приоритетите на политиката „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на Вашингтон с Израел.

Тръмп признава политическата цена

Доналд Тръмп е признал, че войната може да е допринесла за изборните загуби на партията му, най-вече заради поскъпването на горивата.

„Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото в краткосрочен план повиши малко цената на бензина“, е заявил президентът пред журналисти.

Тръмп обаче е защитил решението за започване на военната кампания, като е посочил предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран като основна причина за действията на САЩ.

Според „Уолстрийт джърнъл“ напрежението в администрацията е нараснало заради спора дали военните операции да продължат. Хегсет подкрепя запазването на военния натиск, докато Ванс, Марко Рубио и други високопоставени представители настояват за преговори.

Белият дом обсъжда три варианта

През септември в ситуационната зала на Белия дом е проведена среща за политическите последици от войната. Според публикацията участниците са обсъждали опасенията, че публичното признаване на продължаващи американски удари може да навреди на републиканските кандидати.

След изборите Тръмп е изправен пред три основни възможности: подновяване на мащабните военни удари, договаряне на споразумение с Техеран или запазване на морската блокада и икономическите санкции, докато Иран не направи нови отстъпки.

Катарски посредници работят по проект за споразумение, което да предотврати нови бойни действия и евентуално да създаде условия за преки преговори между САЩ и Иран.

Междувременно Пентагонът продължава подготовката за възможно възобновяване на мащабните операции. Към региона се придвижват допълнителна ударна група самолетоносачи и морска експедиционна част, което може да увеличи американското военно присъствие с хиляди военнослужещи. Нетаняху е настоявал пред Тръмп ударите да бъдат подновени преди изборите, но президентът е решил да изчака до приключването им.