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Тръмп отслабва, но рискът за Украйна остава

Тръмп отслабва, но рискът за Украйна остава

8 Ноември, 2026 10:50 987 42

  • доналд тръмп-
  • саймън тисдал-
  • украйна-
  • русия-
  • иран

Според анализ на Саймън Тисдал поражението на републиканците на междинните избори ограничава политическата тежест на президента, но може да го направи по-непредсказуем

Тръмп отслабва, но рискът за Украйна остава - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Политическата власт на Доналд Тръмп отслабва след победите на демократите на междинните избори в САЩ, но това не означава автоматично по-предпазлива външна политика. Напротив, президентът може да стане по-непредсказуем, ако усети, че губи влияние и внимание.

Това е основният извод в анализа на Саймън Тисдал, външнополитически коментатор на The Guardian. Според него изборните резултати представляват личен отказ от подкрепа за Тръмп и са разрушили усещането за неговата политическа непобедимост. Авторът разглежда вота и като сигнал за промяна извън САЩ – от Украйна и Европа до Иран и Израел.

Натиск върху Киев заради сделка с Москва

Тисдал допуска, че отслабването на Тръмп може парадоксално да ускори прекратяването на огъня във войната между Русия и Украйна. Според анализа Владимир Путин може да предпочете споразумение, докато Тръмп все още е в Белия дом и има възможност да представи договореността като дипломатически успех.

Рискът за Украйна обаче остава висок. Авторът предупреждава, че американските преговарящи могат да засилят натиска върху Киев за териториални и други отстъпки, без достатъчни гаранции за сигурност. Тисдал допуска още ограничаване на американската военна и разузнавателна подкрепа, ако Тръмп реши да принуди украинското ръководство да приеме условията му.

В анализа се посочва, че Тръмп разглежда войната като пречка пред нормализирането на отношенията с Москва и пред възможни енергийни, инвестиционни и търговски сделки. Авторът свързва това и с идеята му за своеобразен „обратен Никсън“ – сближаване с Русия с цел стратегическо ограничаване на Китай.

Иран и Израел остават сред рисковите точки

Според Тисдал надеждите в Иран за край на конфликта с Вашингтон може да се окажат преждевременни. Ако Бенямин Нетаняху остане на власт, натискът му върху Тръмп може да доведе до възобновяване или разширяване на военните действия.

Уреждането на дългогодишния спор около иранската ядрена програма е представено като един от въпросите, чрез които Тръмп иска да остави следа в историята. В същото време авторът очаква американската подкрепа за Израел да продължи, включително при евентуално ново правителство в страната, и прогнозира, че политиката към Газа и Западния бряг няма да се промени съществено до 2028 г.

Конгресът ще ограничава президента

Тръмп запазва значителни правомощия във външната и отбранителната политика, но след като демократите поемат контрола над двете камари на Конгреса през януари, администрацията му ще бъде подложена на засилен контрол върху укази, бюджети и предполагаеми злоупотреби с власт.

Тисдал допуска, че политически последици може да има и за министъра на отбраната Пийт Хегсет. Авторът не изключва и нов опит за импийчмънт, който би отнел от времето на Тръмп за външнополитически инициативи.

В заключението си Тисдал цитира рапъра Айс-Ти: „Изкуплението означава просто да промениш живота си и да се опиташ да постъпваш правилно“. Самият автор обаче оценява подобна промяна у Тръмп като малко вероятна и очаква още две години на политически сблъсъци, международен натиск и риск от нови военни авантюри.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рискът за Украйна остава

    10 5 Отговор
    А месодайните животни все още не излизат на протест

    Коментиран от #4, #8, #12

    10:53 08.11.2026

  • 2 Нц.....

    18 4 Отговор
    За Украйна няма риск, защото няма Украйна!

    10:54 08.11.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    23 4 Отговор
    И сега сълзи ли трябва да роним за Украйна?

    Коментиран от #5

    10:55 08.11.2026

  • 4 снощи в Москва

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "рискът за Украйна остава":

    Арестувани 7,12, и 14 годишни деца...

    Коментиран от #7, #34

    10:56 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 10 Отговор
    ЖУЖИ ЩЕ ТУРИ
    МЕЧКАРОВ ЗА ПРАСЕДЕНТ
    НА ФАЩ

    10:57 08.11.2026

  • 7 И тук в София арестуваха

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "снощи в Москва":

    снощи непълнолетни в дискотеките. Е И? Заведоха ги с бусове в районното

    10:58 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тая нощ

    3 16 Отговор
    Нови 2280 руснаци по-малко.

    Коментиран от #11, #21

    11:00 08.11.2026

  • 10 По 24 часа

    12 3 Отговор
    Седем дни в седмицата ни занимавате с полуразложеният труп от който ние не се интересуваме. Явно не проумявате че колкото повече присъства В медиите толкова повече ни отблъсква. Вижте настроенията на гражданите на Европейския съюз и трябва да осъзнаете този факт

    11:01 08.11.2026

  • 11 И още

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тая нощ":

    3750 украинци.....защо ги забрави. Пишат го всички световни медии

    Коментиран от #15

    11:02 08.11.2026

  • 12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "рискът за Украйна остава":

    ВСЕ ТАКАААА ДООО
    КРАЯ НА МОСКВАААА

    Както се блееше в една
    Бандитопартизанска плесен.. 8476

    11:02 08.11.2026

  • 13 Руски шаман закла 60 камили

    1 11 Отговор
    Курбан за победата.Ама пък загубиха кокалите на Дмитрий Донски.
    Традиционни руски ценности.

    11:03 08.11.2026

  • 14 От бункерният

    2 11 Отговор
    В момента няма по-глупав държавник.

    Коментиран от #37

    11:06 08.11.2026

  • 15 Кои медии го пишат?

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "И още":

    Да прочетем и ние.

    11:07 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Истината:

    12 1 Отговор
    Урсулите все още не могат да приемат реалността.
    Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
    Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
    Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката,
    но и да лидира останалия свят.
    Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс,
    който имат, е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват
    в една и съща стена и не могат да я заобиколят.
    А светът се промени много, последователно и постепенно, както беше предвидено.
    Русия ще вземе Донбас, но не само Донбас, Русия ще вземе и Киев,
    ако така тъпо упорстват от Украйна и ЕС.

    Коментиран от #22

    11:09 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мозък и морал в САЩ явно няма и

    6 1 Отговор
    И политиката относно Западния бряг и Гааза нямало да се промени съществено до 2028 г.

    11:10 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Истината:":

    Урсулите ти казват дали ще ядеш днес.И бомбят Путин.И ти нищо не можеш да направиш.

    11:14 08.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Авторът разглежда

    4 2 Отговор
    вота и като сигнал за промяна извън САЩ – от Украйна и Европа до Иран и Израел. Само дето промяната ще тръгне от Ню Йорк със социалистическа революция съвсем скоро. Симтоматиката е пределно ясна

    Коментиран от #30

    11:14 08.11.2026

  • 25 Смех

    2 2 Отговор
    Че на кой му пука за пусрейна

    11:15 08.11.2026

  • 26 Много въпроси

    7 0 Отговор
    Публикуват се материали против официалната власт в Америка и в подкрепа на Украина?!!
    Нали Америка е наш съюзник, или част от нея е наш съюзник?
    Кой евроатлантист ще ги изяснява тия бърканици?

    Коментиран от #27

    11:16 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор
    Че на кой му пука

    За руската кочина?

    Коментиран от #38, #39, #41

    11:17 08.11.2026

  • 29 Загуби Тръмп естествено

    5 0 Отговор
    Заплахата на Тръмп в ООН срещу Иран е езикът на Хитлер; това е заплаха за геноцид срещу страна с над 90 милиона души. Сама по себе си тя представлява военно престъпление. Тя дойде, докато Тръмп злорадстваше от плячкосването на Венецуела („плячката на Виктор“), чийто президент беше заловен от американските сили по-рано тази година и сега е държан в затвор в Ню Йорк. САЩ е международен престъпник и терорист и надали на американците това им харесва

    Коментиран от #31

    11:17 08.11.2026

  • 30 Ленин

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Авторът разглежда":

    Имаш ли апчета?

    Коментиран от #36

    11:18 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Загуби Тръмп естествено

    3 0 Отговор
    Или не помним стари статии поне месец -два и сме тотално склерозирали а ?.... "Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
    „Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
    Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.

    11:22 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А защо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "снощи в Москва":

    8, 9, 10, 11 и 13 годишните
    си ги пропуснал ???!

    11:30 08.11.2026

  • 35 По лесно е

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стела":

    Премахва се Лондон и всички ще си отдъхнат

    11:31 08.11.2026

  • 36 Имаш ли апчета ме питаш? Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ленин":

    Мамдани вече изпълни едно предизборно обещание: замразяване на наемите на 1 милион градски апартаменти. „Това е историческа победа за наемателите в Ню Йорк“, каза кметът . „Благодарен съм за внимателното разглеждане на данните от Съвета за насоки за наемите, включително платежоспособността на наемателите, разходите за живот и експлоатационните разходи на сградата.“ Мамдани също така обеща да повиши минималната работна заплата от 17 долара на час на 30 долара на час до 2030 г.В своя замисъл, идеята на Мамдани за градски магазин за хранителни стоки е дори по-социалистическа от всичко, което се среща в Париж. Той твърди , че „основната кошница с ежедневни хранителни стоки ще бъде с 30 процента по-евтина“ в тези магазини, ...Може ли Ню Йорк да се превърне в следващия Париж, където седмици на протести срещу разходите за живот и обществените услуги доведоха до грабежи, разрушения и насилие, как мислиш колега?

    11:32 08.11.2026

  • 37 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "От бункерният":

    Само че той може да те вкара в бункера ако си жив

    11:34 08.11.2026

  • 38 ГОЛЕМ РЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Че на кой му пука за европидалите

    11:35 08.11.2026

  • 39 ГОЛЕМ РЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Иропа е кочина вече благодарение на скапанта ви демокрация

    11:37 08.11.2026

  • 40 Историк

    0 1 Отговор
    Заплахата за цивилизования свят ще съществува докато двамата злодеи Путин и Тръмп са заедно. Спасението е когато бъдат елиминирани от властта.

    11:38 08.11.2026

  • 41 ГОЛЕМ РЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще ревеш от мъка още не си го разбрал

    11:38 08.11.2026

  • 42 Загуби Тръмп естествено

    0 0 Отговор
    Социалистите го съсипаха, но те ще съсипят и демократите ако не влязат в час скоро... Дори представа си нямаме тук в България каква популярност добиха идете на Маркс и Лев Троцки в САЩ последните 2-3 години....

    11:38 08.11.2026