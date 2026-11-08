Тръмп отслабва, но рискът за Украйна остава

Политическата власт на Доналд Тръмп отслабва след победите на демократите на междинните избори в САЩ, но това не означава автоматично по-предпазлива външна политика. Напротив, президентът може да стане по-непредсказуем, ако усети, че губи влияние и внимание.
Това е основният извод в анализа на Саймън Тисдал, външнополитически коментатор на The Guardian. Според него изборните резултати представляват личен отказ от подкрепа за Тръмп и са разрушили усещането за неговата политическа непобедимост. Авторът разглежда вота и като сигнал за промяна извън САЩ – от Украйна и Европа до Иран и Израел.
Натиск върху Киев заради сделка с Москва
Тисдал допуска, че отслабването на Тръмп може парадоксално да ускори прекратяването на огъня във войната между Русия и Украйна. Според анализа Владимир Путин може да предпочете споразумение, докато Тръмп все още е в Белия дом и има възможност да представи договореността като дипломатически успех.
Рискът за Украйна обаче остава висок. Авторът предупреждава, че американските преговарящи могат да засилят натиска върху Киев за териториални и други отстъпки, без достатъчни гаранции за сигурност. Тисдал допуска още ограничаване на американската военна и разузнавателна подкрепа, ако Тръмп реши да принуди украинското ръководство да приеме условията му.
В анализа се посочва, че Тръмп разглежда войната като пречка пред нормализирането на отношенията с Москва и пред възможни енергийни, инвестиционни и търговски сделки. Авторът свързва това и с идеята му за своеобразен „обратен Никсън“ – сближаване с Русия с цел стратегическо ограничаване на Китай.
Иран и Израел остават сред рисковите точки
Според Тисдал надеждите в Иран за край на конфликта с Вашингтон може да се окажат преждевременни. Ако Бенямин Нетаняху остане на власт, натискът му върху Тръмп може да доведе до възобновяване или разширяване на военните действия.
Уреждането на дългогодишния спор около иранската ядрена програма е представено като един от въпросите, чрез които Тръмп иска да остави следа в историята. В същото време авторът очаква американската подкрепа за Израел да продължи, включително при евентуално ново правителство в страната, и прогнозира, че политиката към Газа и Западния бряг няма да се промени съществено до 2028 г.
Конгресът ще ограничава президента
Тръмп запазва значителни правомощия във външната и отбранителната политика, но след като демократите поемат контрола над двете камари на Конгреса през януари, администрацията му ще бъде подложена на засилен контрол върху укази, бюджети и предполагаеми злоупотреби с власт.
Тисдал допуска, че политически последици може да има и за министъра на отбраната Пийт Хегсет. Авторът не изключва и нов опит за импийчмънт, който би отнел от времето на Тръмп за външнополитически инициативи.
В заключението си Тисдал цитира рапъра Айс-Ти: „Изкуплението означава просто да промениш живота си и да се опиташ да постъпваш правилно“. Самият автор обаче оценява подобна промяна у Тръмп като малко вероятна и очаква още две години на политически сблъсъци, международен натиск и риск от нови военни авантюри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рискът за Украйна остава
Коментиран от #4, #8, #12
10:53 08.11.2026
2 Нц.....
10:54 08.11.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #5
10:55 08.11.2026
4 снощи в Москва
До коментар #1 от "рискът за Украйна остава":Арестувани 7,12, и 14 годишни деца...
Коментиран от #7, #34
10:56 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
МЕЧКАРОВ ЗА ПРАСЕДЕНТ
НА ФАЩ
10:57 08.11.2026
7 И тук в София арестуваха
До коментар #4 от "снощи в Москва":снощи непълнолетни в дискотеките. Е И? Заведоха ги с бусове в районното
10:58 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тая нощ
Коментиран от #11, #21
11:00 08.11.2026
10 По 24 часа
11:01 08.11.2026
11 И още
До коментар #9 от "Тая нощ":3750 украинци.....защо ги забрави. Пишат го всички световни медии
Коментиран от #15
11:02 08.11.2026
12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #1 от "рискът за Украйна остава":ВСЕ ТАКАААА ДООО
КРАЯ НА МОСКВАААА
Както се блееше в една
Бандитопартизанска плесен.. 8476
11:02 08.11.2026
13 Руски шаман закла 60 камили
Традиционни руски ценности.
11:03 08.11.2026
14 От бункерният
Коментиран от #37
11:06 08.11.2026
15 Кои медии го пишат?
До коментар #11 от "И още":Да прочетем и ние.
11:07 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Истината:
Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката,
но и да лидира останалия свят.
Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс,
който имат, е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват
в една и съща стена и не могат да я заобиколят.
А светът се промени много, последователно и постепенно, както беше предвидено.
Русия ще вземе Донбас, но не само Донбас, Русия ще вземе и Киев,
ако така тъпо упорстват от Украйна и ЕС.
Коментиран от #22
11:09 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мозък и морал в САЩ явно няма и
11:10 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Истината
До коментар #18 от "Истината:":Урсулите ти казват дали ще ядеш днес.И бомбят Путин.И ти нищо не можеш да направиш.
11:14 08.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Авторът разглежда
Коментиран от #30
11:14 08.11.2026
25 Смех
11:15 08.11.2026
26 Много въпроси
Нали Америка е наш съюзник, или част от нея е наш съюзник?
Кой евроатлантист ще ги изяснява тия бърканици?
Коментиран от #27
11:16 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ГОЛЕМ СМЕХ
За руската кочина?
Коментиран от #38, #39, #41
11:17 08.11.2026
29 Загуби Тръмп естествено
Коментиран от #31
11:17 08.11.2026
30 Ленин
До коментар #24 от "Авторът разглежда":Имаш ли апчета?
Коментиран от #36
11:18 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Загуби Тръмп естествено
„Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.
11:22 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А защо
До коментар #4 от "снощи в Москва":8, 9, 10, 11 и 13 годишните
си ги пропуснал ???!
11:30 08.11.2026
35 По лесно е
До коментар #33 от "Стела":Премахва се Лондон и всички ще си отдъхнат
11:31 08.11.2026
36 Имаш ли апчета ме питаш? Хм...
До коментар #30 от "Ленин":Мамдани вече изпълни едно предизборно обещание: замразяване на наемите на 1 милион градски апартаменти. „Това е историческа победа за наемателите в Ню Йорк“, каза кметът . „Благодарен съм за внимателното разглеждане на данните от Съвета за насоки за наемите, включително платежоспособността на наемателите, разходите за живот и експлоатационните разходи на сградата.“ Мамдани също така обеща да повиши минималната работна заплата от 17 долара на час на 30 долара на час до 2030 г.В своя замисъл, идеята на Мамдани за градски магазин за хранителни стоки е дори по-социалистическа от всичко, което се среща в Париж. Той твърди , че „основната кошница с ежедневни хранителни стоки ще бъде с 30 процента по-евтина“ в тези магазини, ...Може ли Ню Йорк да се превърне в следващия Париж, където седмици на протести срещу разходите за живот и обществените услуги доведоха до грабежи, разрушения и насилие, как мислиш колега?
11:32 08.11.2026
37 Ба бааааа
До коментар #14 от "От бункерният":Само че той може да те вкара в бункера ако си жив
11:34 08.11.2026
38 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Че на кой му пука за европидалите
11:35 08.11.2026
39 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Иропа е кочина вече благодарение на скапанта ви демокрация
11:37 08.11.2026
40 Историк
11:38 08.11.2026
41 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще ревеш от мъка още не си го разбрал
11:38 08.11.2026
42 Загуби Тръмп естествено
11:38 08.11.2026