Тръмп отслабва, но рискът за Украйна остава

Политическата власт на Доналд Тръмп отслабва след победите на демократите на междинните избори в САЩ, но това не означава автоматично по-предпазлива външна политика. Напротив, президентът може да стане по-непредсказуем, ако усети, че губи влияние и внимание.

Това е основният извод в анализа на Саймън Тисдал, външнополитически коментатор на The Guardian. Според него изборните резултати представляват личен отказ от подкрепа за Тръмп и са разрушили усещането за неговата политическа непобедимост. Авторът разглежда вота и като сигнал за промяна извън САЩ – от Украйна и Европа до Иран и Израел.

Натиск върху Киев заради сделка с Москва

Тисдал допуска, че отслабването на Тръмп може парадоксално да ускори прекратяването на огъня във войната между Русия и Украйна. Според анализа Владимир Путин може да предпочете споразумение, докато Тръмп все още е в Белия дом и има възможност да представи договореността като дипломатически успех.

Рискът за Украйна обаче остава висок. Авторът предупреждава, че американските преговарящи могат да засилят натиска върху Киев за териториални и други отстъпки, без достатъчни гаранции за сигурност. Тисдал допуска още ограничаване на американската военна и разузнавателна подкрепа, ако Тръмп реши да принуди украинското ръководство да приеме условията му.

В анализа се посочва, че Тръмп разглежда войната като пречка пред нормализирането на отношенията с Москва и пред възможни енергийни, инвестиционни и търговски сделки. Авторът свързва това и с идеята му за своеобразен „обратен Никсън“ – сближаване с Русия с цел стратегическо ограничаване на Китай.

Иран и Израел остават сред рисковите точки

Според Тисдал надеждите в Иран за край на конфликта с Вашингтон може да се окажат преждевременни. Ако Бенямин Нетаняху остане на власт, натискът му върху Тръмп може да доведе до възобновяване или разширяване на военните действия.

Уреждането на дългогодишния спор около иранската ядрена програма е представено като един от въпросите, чрез които Тръмп иска да остави следа в историята. В същото време авторът очаква американската подкрепа за Израел да продължи, включително при евентуално ново правителство в страната, и прогнозира, че политиката към Газа и Западния бряг няма да се промени съществено до 2028 г.

Конгресът ще ограничава президента

Тръмп запазва значителни правомощия във външната и отбранителната политика, но след като демократите поемат контрола над двете камари на Конгреса през януари, администрацията му ще бъде подложена на засилен контрол върху укази, бюджети и предполагаеми злоупотреби с власт.

Тисдал допуска, че политически последици може да има и за министъра на отбраната Пийт Хегсет. Авторът не изключва и нов опит за импийчмънт, който би отнел от времето на Тръмп за външнополитически инициативи.

В заключението си Тисдал цитира рапъра Айс-Ти: „Изкуплението означава просто да промениш живота си и да се опиташ да постъпваш правилно“. Самият автор обаче оценява подобна промяна у Тръмп като малко вероятна и очаква още две години на политически сблъсъци, международен натиск и риск от нови военни авантюри.