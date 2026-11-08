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Сангиулиано: Правителството движи Кампания, Фико бездейства

Сангиулиано: Правителството движи Кампания, Фико бездейства

8 Ноември, 2026 14:17 523 4

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  • италия

Регионалният координатор на „Братя на Италия“ обвини управлението на Роберто Фико в застой и представи проектите на кабинета „Мелони“ като основен двигател на развитието в областта

Сангиулиано: Правителството движи Кампания, Фико бездейства - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правителството на Джорджа Мелони е основният двигател на проектите в Кампания, докато регионалното управление на Роберто Фико е изпаднало в застой. Това заяви регионалният координатор на „Братя на Италия“ Дженаро Сангулиано по време на първото заседание на партийното ръководство в Неапол.

„Единствените неща, които се реализират в Кампания, са постановените от правителството на Мелони. Останалото е пълен застой“, каза Сангулиано. По думите му партията трябва да промени подхода си и по-активно да представя резултатите, които кабинетът отчита в южния италиански регион.

America’s Cup, стадионът и „Алберго дей Повери“

Сред проектите, посочени от Сангулиано, са подготовката на регатата America’s Cup в Неапол през 2027 г., финансирането за стадион „Диего Армандо Марадона“ и обновяването на комплекса „Алберго дей Повери“. Италианското правителство определи America’s Cup като един от големите международни форуми, за които се предвиждат мерки за ускоряване на инфраструктурните и организационните дейности.

През май 2026 г. министърът на спорта Андреа Абоди подписа протокол с Фико, кмета на Неапол Гаетано Манфреди и представители на организаторите. Документът предвижда координация между държавата, региона и общината при подготовката на състезанието.

Нова атака срещу регионалното управление

Сангулиано обвини управляващото мнозинство в Кампания, доминирано от левицата, че е отговорно за проблеми в здравеопазването, транспорта и градската среда. Той заяви, че критиките към регионалната власт ще бъдат засилени, включително по отношение на състоянието на Неапол.

Роберто Фико оглавява Кампания от 24 ноември 2025 г., когато спечели регионалните избори с 60,63 процента от гласовете. Той беше подкрепен от широка лявоцентристка коалиция, включваща Движението „Пет звезди“, Демократическата партия и „Зелени и левица“.

Сангулиано зае поста регионален координатор на „Братя на Италия“ през септември 2026 г. Назначението му постави началото на по-видима партийна кампания срещу управлението на Фико и срещу политиката на регионалното мнозинство.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво

    1 0 Отговор
    Сангулиано

    Коментиран от #2, #4

    14:32 08.11.2026

  • 2 Дангулиано бил пасивен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кво":

    А Мелони активна. Тъй пише в статията.😅

    Коментиран от #3

    14:35 08.11.2026

  • 3 Сангулиано де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дангулиано бил пасивен":

    Сангулиано

    14:35 08.11.2026

  • 4 СангИулиано

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кво":

    Цангиулиано се тя.

    14:37 08.11.2026

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