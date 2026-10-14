Зеленски изрази разочарование от отношенията със САЩ и благодари на крал Чарлз III за подкрепата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съжалява за трудностите, които страната му изпитва с достъпа до системата за сателитен интернет „Старлинк“ и разузнавателната информация. Той изрази и изненада от развитието на отношенията със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Жалко е, че имаме някои трудности със „Старлинк“ и с разузнавателната информация. Имам предвид многото изненадващи моменти, които не може да се предвидят, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме на партньорството си със САЩ“, заяви Зеленски.

„Искаме само да бъдем много честни, много ясни и да бъдем силни партньори“, добави той.

Изявленията бяха направени в Лондон по време на посещението на украинския президент, който се срещна с британския премиер Анди Бърнам. Великобритания демонстрира подкрепата си за Зеленски на фона на влошените му отношения с американския президент Доналд Тръмп.

По време на визитата Зеленски се срещна и с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Украинският лидер лично благодари на монарха за „непоколебимата му подкрепа“ за Украйна, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

След срещата Зеленски написа в социалната мрежа Екс: „Благодаря на Негово Величество крал Чарлз Трети за аудиенцията“.

„За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Великобритания“, допълни той.

Двамата бяха заснети да си стискат ръцете и да разговарят, след което се преместиха в частната зала за аудиенции на краля. Срещата им продължи около 25 минути.

Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с премиера Бърнам, който го посрещна на „Даунинг стрийт“ 10 в знак на подкрепа след сключването на сделката за доставка на дизелово гориво между САЩ и Русия. Очаква се британският премиер да обяви ускоряване на военната помощ за Украйна и нови санкционни пакети срещу Москва.

По-рано през деня украинският президент заяви, че предстоят важни разговори по въпросите на сигурността. „Ще имам и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам“, написа той в социалните мрежи.

„Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на министър-председателя и на цяла Великобритания за тяхната подкрепа“, посочи Зеленски.

В интервю за предаването „Нецензурирано с Пиърс Морган“ украинският президент определи като „болезнено“ това, че Тръмп според него е заел страната на Русия в конфликта и е заявил, че украинският лидер трябва да бъде сменен.

„Болезнено е, когато президентът Тръмп избира да заеме страната на другия, а не нашата страна“, каза Зеленски.

Той уточни, че няма възражения американският президент да запази равноотдалечена позиция спрямо Русия и Украйна. „Ако искате да сте равноотдалечен обаче, трябва да си останете такъв“, добави украинският лидер.

Попитан дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да избере нов президент и се съгласи да бъдат вдигнати санкциите върху износа на руски дизел, Зеленски отговори: „Наистина е така, но е малко по-сложно, отколкото ако вземем предвид само моите емоции и чувства“.

„Жалко е да изгубиш силен партньор“, добави той.

„Не продаваме страната си, за нас не става въпрос за бизнес, става въпрос за живота ни и за нашата страна“, обобщи Зеленски.