Зеленски изрази разочарование от отношенията със САЩ и благодари на крал Чарлз III за подкрепата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съжалява за трудностите, които страната му изпитва с достъпа до системата за сателитен интернет „Старлинк“ и разузнавателната информация. Той изрази и изненада от развитието на отношенията със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Жалко е, че имаме някои трудности със „Старлинк“ и с разузнавателната информация. Имам предвид многото изненадващи моменти, които не може да се предвидят, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме на партньорството си със САЩ“, заяви Зеленски.
„Искаме само да бъдем много честни, много ясни и да бъдем силни партньори“, добави той.
Изявленията бяха направени в Лондон по време на посещението на украинския президент, който се срещна с британския премиер Анди Бърнам. Великобритания демонстрира подкрепата си за Зеленски на фона на влошените му отношения с американския президент Доналд Тръмп.
По време на визитата Зеленски се срещна и с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Украинският лидер лично благодари на монарха за „непоколебимата му подкрепа“ за Украйна, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.
След срещата Зеленски написа в социалната мрежа Екс: „Благодаря на Негово Величество крал Чарлз Трети за аудиенцията“.
„За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Великобритания“, допълни той.
Двамата бяха заснети да си стискат ръцете и да разговарят, след което се преместиха в частната зала за аудиенции на краля. Срещата им продължи около 25 минути.
Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с премиера Бърнам, който го посрещна на „Даунинг стрийт“ 10 в знак на подкрепа след сключването на сделката за доставка на дизелово гориво между САЩ и Русия. Очаква се британският премиер да обяви ускоряване на военната помощ за Украйна и нови санкционни пакети срещу Москва.
По-рано през деня украинският президент заяви, че предстоят важни разговори по въпросите на сигурността. „Ще имам и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам“, написа той в социалните мрежи.
„Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на министър-председателя и на цяла Великобритания за тяхната подкрепа“, посочи Зеленски.
В интервю за предаването „Нецензурирано с Пиърс Морган“ украинският президент определи като „болезнено“ това, че Тръмп според него е заел страната на Русия в конфликта и е заявил, че украинският лидер трябва да бъде сменен.
„Болезнено е, когато президентът Тръмп избира да заеме страната на другия, а не нашата страна“, каза Зеленски.
Той уточни, че няма възражения американският президент да запази равноотдалечена позиция спрямо Русия и Украйна. „Ако искате да сте равноотдалечен обаче, трябва да си останете такъв“, добави украинският лидер.
Попитан дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да избере нов президент и се съгласи да бъдат вдигнати санкциите върху износа на руски дизел, Зеленски отговори: „Наистина е така, но е малко по-сложно, отколкото ако вземем предвид само моите емоции и чувства“.
„Жалко е да изгубиш силен партньор“, добави той.
„Не продаваме страната си, за нас не става въпрос за бизнес, става въпрос за живота ни и за нашата страна“, обобщи Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 факт
Коментиран от #28
21:14 14.10.2026
3 Дончо
Коментиран от #10
21:14 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Коментиран от #26
21:15 14.10.2026
6 И в двореца ли си наплюска
Вижда си края и затова последно обикаля
Ававтаджия безжочен
21:15 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хм...
Коментиран от #30
21:16 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дончо хич не го хапе кучето
До коментар #3 от "Дончо":Гледа си интереса и този на американците ,щото идват избори и на американците не минава номера да им се продава скъпо гориво ,а европейците като са будали ще купуват от Тръмп руско гориво ,ама вече на двойни цени .Бизнес бате, нищо лично!
Коментиран от #16, #29
21:21 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АМЕРИКАНЦИТЕ БАЛАМОСВАЧИ
21:23 14.10.2026
14 1111
Коментиран от #20
21:25 14.10.2026
15 Наркомана
21:25 14.10.2026
16 Дончо
До коментар #10 от "Дончо хич не го хапе кучето":Ти не си в час .. купувам рузка нафта
и как да продавам ?
21:28 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нява с какво да уплашат Зеленски и Украй
Днес 30% поскъпна дизела в Щатите.
След 19 дни избирателите ще имат възможност за брагодарност.
21:29 14.10.2026
19 Ох ,, милият"
21:30 14.10.2026
20 Цифровия ,
До коментар #14 от "1111":"Зеления глист " ви направи сами да си говорите ...😁
Коментиран от #48
21:31 14.10.2026
21 дако
21:32 14.10.2026
22 Ццц
21:33 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зрител
21:35 14.10.2026
25 Слуга на народа
Коментиран от #36
21:36 14.10.2026
26 Европеец
До коментар #5 от "Пич":добре си решил .....И аз като тебе, ама не винаги бързината гледам авторите...... Но както повече заглавието е достатъчно и не се струва да се чете... Имам чувството ,че са влюбени в зеления просяк милионера.... Но истината че получават парички за пропагандата де....
21:37 14.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ауу ужас
До коментар #2 от "факт":Краля ли нападна Украйна? Краля ли започна тази тъпа война?
Коментиран от #43
21:37 14.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Моряка
До коментар #8 от "Хм...":Хмъ......Не ми се вярва да извади такъв късмет и да му се размине със Сибир,там климата е здравословен,може и да си дояжда със шишарки.Ако не успее да избяга при имотите си по света,вероятно ще се кротне в Колима.Но до там пътят е дълъг,не всички оцеляват.
Коментиран от #32, #33
21:39 14.10.2026
31 Дъмпи Тръмпи
Коментиран от #41
21:42 14.10.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Моряка":Ай ся. Путин го нападна и ся зеленото било виновно
21:42 14.10.2026
33 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Моряка":Късметъ не съштствувъ. Што Путин трети руснаците
21:44 14.10.2026
34 Анонимен
21:44 14.10.2026
35 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Соломон":Што ф Русия е безплатно? Насякъде пише 0.00
Коментиран от #42
21:45 14.10.2026
36 Анонимен
До коментар #25 от "Слуга на народа":Свършил е белота и чака подарък безплатно де
21:45 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ?????
Коментиран от #55
21:46 14.10.2026
39 Историк
Коментиран от #56
21:46 14.10.2026
40 Костадин Костадинов
До коментар #23 от "Горски":Ама чекай малку-туй дет става ф Украйна си е ф Украйна. Што тряа Путин да трепи руснаците
21:47 14.10.2026
41 Краснов
До коментар #31 от "Дъмпи Тръмпи":е матрьошка на Путин!
21:47 14.10.2026
42 Соломон
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":И къде точно съм написал че в Русия горивото е безплатно.Попитах коя е причината в САЩ горивото да е скъпо.Защото то не е скъпо само там.А навсякъде
Коментиран от #45
21:50 14.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Джентълменът
Коментиран от #57
21:50 14.10.2026
45 Костадин Костадинов
До коментар #42 от "Соломон":Чи ас се съм писъл чи ти си писъл
21:52 14.10.2026
46 Мартин
21:53 14.10.2026
47 АманДа
Коментиран от #50
21:53 14.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горски
21:56 14.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хмм
21:58 14.10.2026
52 стоян георгиев
22:00 14.10.2026
53 Дзак
22:02 14.10.2026
54 Q -Ресс ,Tиaа
До коментар #50 от "Костадин Костадинов":Лапуркай Моддд... Ратторе ,винаги си го правил прекрасно .Що се срамуваш да си признаеш ,че сии М.Нетт..Чиа от Класа !
Коментиран от #58
22:03 14.10.2026
55 Ами
До коментар #38 от "?????":оръжието се трупа трябва да се продава, за да се върнат парите, войните носят пари, ковидът свърши, сега са се зацепили за войната, падне ли лайен я очаква процес за ваксините и ковида, възможно съд
22:05 14.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Костадин Костадинов
До коментар #44 от "Джентълменът":Ся последни Джентълмен ли си или Гьотт.Веррен ,щото не са едно и също ?
22:09 14.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.