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Зеленски изрази разочарование от отношенията със САЩ и благодари на крал Чарлз III за подкрепата
  Тема: Украйна

Зеленски изрази разочарование от отношенията със САЩ и благодари на крал Чарлз III за подкрепата

14 Октомври, 2026 21:11 1 410 58

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Украинският президент определи като „болезнено“ решението на Доналд Тръмп да заеме позиция, която според него е в полза на Русия, и потърси подкрепа от британското ръководство.

Зеленски изрази разочарование от отношенията със САЩ и благодари на крал Чарлз III за подкрепата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съжалява за трудностите, които страната му изпитва с достъпа до системата за сателитен интернет „Старлинк“ и разузнавателната информация. Той изрази и изненада от развитието на отношенията със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Жалко е, че имаме някои трудности със „Старлинк“ и с разузнавателната информация. Имам предвид многото изненадващи моменти, които не може да се предвидят, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме на партньорството си със САЩ“, заяви Зеленски.

„Искаме само да бъдем много честни, много ясни и да бъдем силни партньори“, добави той.

Изявленията бяха направени в Лондон по време на посещението на украинския президент, който се срещна с британския премиер Анди Бърнам. Великобритания демонстрира подкрепата си за Зеленски на фона на влошените му отношения с американския президент Доналд Тръмп.

По време на визитата Зеленски се срещна и с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Украинският лидер лично благодари на монарха за „непоколебимата му подкрепа“ за Украйна, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

След срещата Зеленски написа в социалната мрежа Екс: „Благодаря на Негово Величество крал Чарлз Трети за аудиенцията“.

„За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Великобритания“, допълни той.

Двамата бяха заснети да си стискат ръцете и да разговарят, след което се преместиха в частната зала за аудиенции на краля. Срещата им продължи около 25 минути.

Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с премиера Бърнам, който го посрещна на „Даунинг стрийт“ 10 в знак на подкрепа след сключването на сделката за доставка на дизелово гориво между САЩ и Русия. Очаква се британският премиер да обяви ускоряване на военната помощ за Украйна и нови санкционни пакети срещу Москва.

По-рано през деня украинският президент заяви, че предстоят важни разговори по въпросите на сигурността. „Ще имам и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам“, написа той в социалните мрежи.

„Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на министър-председателя и на цяла Великобритания за тяхната подкрепа“, посочи Зеленски.

В интервю за предаването „Нецензурирано с Пиърс Морган“ украинският президент определи като „болезнено“ това, че Тръмп според него е заел страната на Русия в конфликта и е заявил, че украинският лидер трябва да бъде сменен.

„Болезнено е, когато президентът Тръмп избира да заеме страната на другия, а не нашата страна“, каза Зеленски.

Той уточни, че няма възражения американският президент да запази равноотдалечена позиция спрямо Русия и Украйна. „Ако искате да сте равноотдалечен обаче, трябва да си останете такъв“, добави украинският лидер.

Попитан дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да избере нов президент и се съгласи да бъдат вдигнати санкциите върху износа на руски дизел, Зеленски отговори: „Наистина е така, но е малко по-сложно, отколкото ако вземем предвид само моите емоции и чувства“.

„Жалко е да изгубиш силен партньор“, добави той.

„Не продаваме страната си, за нас не става въпрос за бизнес, става въпрос за живота ни и за нашата страна“, обобщи Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 факт

    39 3 Отговор
    посочи виновника за всичко-краля

    Коментиран от #28

    21:14 14.10.2026

  • 3 Дончо

    23 9 Отговор
    Кучето ме хапе все-повече ..

    Коментиран от #10

    21:14 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    32 4 Отговор
    Повече няма да коментирам статии на пристрастната Урсулианка Стоянова!!!

    Коментиран от #26

    21:15 14.10.2026

  • 6 И в двореца ли си наплюска

    33 5 Отговор
    Юнона говедо
    Вижда си края и затова последно обикаля
    Ававтаджия безжочен

    21:15 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хм...

    37 3 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле наркомана е да въсне в Русия и да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #30

    21:16 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дончо хич не го хапе кучето

    27 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дончо":

    Гледа си интереса и този на американците ,щото идват избори и на американците не минава номера да им се продава скъпо гориво ,а европейците като са будали ще купуват от Тръмп руско гориво ,ама вече на двойни цени .Бизнес бате, нищо лично!

    Коментиран от #16, #29

    21:21 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АМЕРИКАНЦИТЕ БАЛАМОСВАЧИ

    5 2 Отговор
    ЗДЕЛКАДЖИЙ НО САМО И РДИНСТВЕНО В ТЯХНА ПОЛЗА АКО Е .

    21:23 14.10.2026

  • 14 1111

    20 1 Отговор
    Мдаа, Шефа уволни Зеления Глист...

    Коментиран от #20

    21:25 14.10.2026

  • 15 Наркомана

    24 2 Отговор
    Пак е на екскурзия ! А лъжливите паразити от острова са позор за човечеството !

    21:25 14.10.2026

  • 16 Дончо

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "Дончо хич не го хапе кучето":

    Ти не си в час .. купувам рузка нафта
    и как да продавам ?

    21:28 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нява с какво да уплашат Зеленски и Украй

    2 9 Отговор
    Руския дизел с пристигна с гръцки танкер.Потеглил е на 22 септември, което означава, че Тръмп яко послъгва за времето на сделката.
    Днес 30% поскъпна дизела в Щатите.
    След 19 дни избирателите ще имат възможност за брагодарност.

    21:29 14.10.2026

  • 19 Ох ,, милият"

    12 1 Отговор
    Още малко ще зареве добичето .Вижте го на снимката как се прави на утрепана лисица. Поне да направят избори в украйна и да го сменят тоя ревлю ,че вече ми се повдига от него.Поне за разнообразие , ей тъй , да свързваме друго име с украйна....

    21:30 14.10.2026

  • 20 Цифровия ,

    3 15 Отговор

    До коментар #14 от "1111":

    "Зеления глист " ви направи сами да си говорите ...😁

    Коментиран от #48

    21:31 14.10.2026

  • 21 дако

    12 0 Отговор
    много е опасно да си враг на америка но е фатално да си и приятел хенри кисинджър

    21:32 14.10.2026

  • 22 Ццц

    10 2 Отговор
    Как да си силен партньор, като даже и тоалетната ти купихме, бе плъх? Силен на маймунджалъци, маймуняк ниден!

    21:33 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зрител

    0 8 Отговор
    Тръмп утече.

    21:35 14.10.2026

  • 25 Слуга на народа

    14 0 Отговор
    Зеленото беше в Англия да му натегнат пружините..

    Коментиран от #36

    21:36 14.10.2026

  • 26 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    добре си решил .....И аз като тебе, ама не винаги бързината гледам авторите...... Но както повече заглавието е достатъчно и не се струва да се чете... Имам чувството ,че са влюбени в зеления просяк милионера.... Но истината че получават парички за пропагандата де....

    21:37 14.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ауу ужас

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Краля ли нападна Украйна? Краля ли започна тази тъпа война?

    Коментиран от #43

    21:37 14.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Хмъ......Не ми се вярва да извади такъв късмет и да му се размине със Сибир,там климата е здравословен,може и да си дояжда със шишарки.Ако не успее да избяга при имотите си по света,вероятно ще се кротне в Колима.Но до там пътят е дълъг,не всички оцеляват.

    Коментиран от #32, #33

    21:39 14.10.2026

  • 31 Дъмпи Тръмпи

    1 5 Отговор
    Европа трябваше да се усети още при първия мандат на рижия, че играе против нея. Още тогава имаше такива индикации.

    Коментиран от #41

    21:42 14.10.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Моряка":

    Ай ся. Путин го нападна и ся зеленото било виновно

    21:42 14.10.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Моряка":

    Късметъ не съштствувъ. Што Путин трети руснаците

    21:44 14.10.2026

  • 34 Анонимен

    5 0 Отговор
    Зеления хапе ръката която го храни . Неслучайно чичо Дончо каза че е време в крайна да има ново ръководство.

    21:44 14.10.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Што ф Русия е безплатно? Насякъде пише 0.00

    Коментиран от #42

    21:45 14.10.2026

  • 36 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Слуга на народа":

    Свършил е белота и чака подарък безплатно де

    21:45 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ?????

    11 1 Отговор
    А колко беше просто - не пипайте общия език и общата история, търгувайте и с Европа и с Русия.

    Коментиран от #55

    21:46 14.10.2026

  • 39 Историк

    3 4 Отговор
    Преди век СССР и САЩ провокираха война между великите сили Германия,Англия и Франция!После взеха страната на по-слабия!Сега работят за разделението на Европа!

    Коментиран от #56

    21:46 14.10.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Ама чекай малку-туй дет става ф Украйна си е ф Украйна. Што тряа Путин да трепи руснаците

    21:47 14.10.2026

  • 41 Краснов

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Дъмпи Тръмпи":

    е матрьошка на Путин!

    21:47 14.10.2026

  • 42 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    И къде точно съм написал че в Русия горивото е безплатно.Попитах коя е причината в САЩ горивото да е скъпо.Защото то не е скъпо само там.А навсякъде

    Коментиран от #45

    21:50 14.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Джентълменът

    2 6 Отговор
    Горкият човек. Дано един ден му връчат нобелова награда - заслужава я! Смел защитник на родината си, което го превърна в неформален лидер на целият демократичен свят. Колкото и да се подкрепят Тръмп и Путин, те са просто двама аутсайдери — това е и което ги прави съпричастни един към друг и озлобени към демократичната общност!

    Коментиран от #57

    21:50 14.10.2026

  • 45 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    Чи ас се съм писъл чи ти си писъл

    21:52 14.10.2026

  • 46 Мартин

    0 5 Отговор
    Имам една мечта!Свят без Тръмпутин!

    21:53 14.10.2026

  • 47 АманДа

    5 0 Отговор
    Мислех си, че тези кралски особи са вече безобидни и съществуват само като декоративна монархия и за да нахранят любопитството ни с поредния скандал, уви, оказва се, че са запазили инстинкта на върховни хищници и цинизма от времето, когато са финансирали и насърчавали пиратските нападения надлъж и шир по морета и океани... сега правят същото... рептили...

    Коментиран от #50

    21:53 14.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горски

    4 1 Отговор
    От българска страна заемът е подписан от нашия посланик в ЕС, оторизиран от бившия премиер Андрей Гюров в качеството му на министър-председател, и Надежда Михайлова, бивш външен министър По силата на договора България, заедно с останалите страни от ЕС, става ГАРАНТ на заема от 90 млрд. към Украйна, което ни обвързва с 1.2 млрд. евро гаранция.---- Сега нали разбирате защо Андрей Гюров обяви, че МС е решил да извади 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). До днес и все още Европа и Зеленски са в една лодка, която силно се клати. Но никой не смее първи да скочи от лодката, защото другите веднага ще хвърлят вината върху него. Европа ще се оправдава пред народите си за изгубените пари с корупцията на Зеленски и обкръжението му, ще излязат шокиращи данни. Зеленски ще се оправдава с недостатъчната финансова и оръжейна подкрепа. Това което днес разбират и знаят двете страни е че ВОЙНАТА Е ИЗГУБЕНА ! Поживем, увидим. Путин категорично разбива ЕС. Свалянето на американските санкции за пръв път от 22 години е със срок 7 април догодина. За това време Европа ще се е върнала около началото на сегашната епоха на сигурност - Революциите от 1848 г.

    21:56 14.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хмм

    4 0 Отговор
    подигравайте се на Мъск, заяждайте се с Тръмп, сякаш са от администрацията на зеленски, че и искат да го слушат като че ли той е американски президент, а не Тръмп, обясниха им дипломатично, проблемите са възникнали поради лошото време, а колко ще продължи те си знаят

    21:58 14.10.2026

  • 52 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Зиленски благодари на кралицата за подкрепата !

    22:00 14.10.2026

  • 53 Дзак

    2 1 Отговор
    Тръмп има вътрешни проблеми преди изборите! Очакваше временно затихване на войната в Украйна, а му сервираха ескалация.

    22:02 14.10.2026

  • 54 Q -Ресс ,Tиaа

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Костадин Костадинов":

    Лапуркай Моддд... Ратторе ,винаги си го правил прекрасно .Що се срамуваш да си признаеш ,че сии М.Нетт..Чиа от Класа !

    Коментиран от #58

    22:03 14.10.2026

  • 55 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "?????":

    оръжието се трупа трябва да се продава, за да се върнат парите, войните носят пари, ковидът свърши, сега са се зацепили за войната, падне ли лайен я очаква процес за ваксините и ковида, възможно съд

    22:05 14.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Джентълменът":

    Ся последни Джентълмен ли си или Гьотт.Веррен ,щото не са едно и също ?

    22:09 14.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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