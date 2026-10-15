Марин Льо Пен иска отлагане на бюджета на ЕС до изборите

Лидерката на френската партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен призова споразумението за дългосрочния бюджет на Европейския съюз да бъде отложено до след президентските избори във Франция през 2027 г. Тя направи изявлението си в Брюксел преди срещата на върха на ЕС.

Льо Пен настоя преговорите за седемгодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. да приключат едва след изборите във Франция, Италия, Полша и Испания. По думите ѝ по-ранно споразумение би било „демократичен скандал“, тъй като бъдещите правителства ще трябва да се съобразяват с решения, взети преди вота.

Разногласия за размера на бюджета

Държавите членки трябва да постигнат договореност до края на годината, но значителните различия между тях поставят под съмнение този срок, предаде ДПА. Германия и други страни настояват за съкращаване на планираните разходи с няколкостотин милиарда евро.

Германският канцлер Фридрих Мерц е отхвърлил като неприемливо последното предложение на Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС. Бюджетът трябва да бъде приет с единодушното съгласие на правителствата на всички държави членки.

Каква е позицията на Льо Пен

Льо Пен заяви, че ако бъде избрана за президент на Франция, иска лично да доведе преговорите за бюджета до край. Първият тур на президентските избори във Франция е планиран за април 2027 г., а според посочените в материала социологически проучвания тя има преднина пред останалите кандидати.

На фона на затрудненото състояние на френските публични финанси Льо Пен иска да предотврати всяко увеличение на финансовата вноска на страната в бюджета на ЕС. Тя настоява и Европейската комисия да се откаже от програми, които според нея надхвърлят правомощията на Съюза, включително в областта на дипломацията и политиката за развитие.

Източници: bta.bg