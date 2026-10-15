ЕС обсъжда подкрепата за Украйна на фона на спор в Германия

Европейският съвет обсъжда подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия, икономиката, миграцията и разширяването на Европейския съюз. България участва в срещата с премиера Румен Радев. Разговорите са разпределени в два дни, като вторият е посветен на Украйна, отбраната и сигурността.

В началото на заседанието държавните и правителствените ръководители обсъждат състоянието на икономиката, следващия многогодишен бюджет на ЕС и въпросите, свързани с разширяването. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че в краткосрочен план трябва да бъдат дадени насоки на Европейската комисия за временни мерки, които да ограничат отражението на скъпата енергия върху гражданите и бизнеса.

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„В краткосрочен план трябва да дадем насоки на Европейската комисия за временни мерки за смекчаване на въздействието на скъпата енергия върху гражданите и бизнеса“, посочи Антонио Коща.

По думите му тези действия трябва да продължат заедно със стратегията за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива. Коща отбеляза и необходимостта Европейският съюз да постигне споразумение за бюджета до края на годината. Очаква се в петък към обсъжданията да се присъедини украинският президент Володимир Зеленски.

Символична резолюция в германския парламент

На този фон крайнодясната „Алтернатива за Германия“ и малкият крайноляв Алианс за социална справедливост и икономически разум обединиха усилия в парламента на германската провинция Саксония-Анхалт. Двете партии прокараха резолюция, призоваваща Берлин да прекрати военната помощ за Украйна.

Резолюцията има предимно символично значение и не променя решенията на германското федерално правителство. АзГ и АСВ обаче заявиха, че споделят стремеж към възстановяване на отношенията с Москва и ограничаване на имиграцията. Според двете партии помощта за Киев удължава войната, а средствата биха могли да бъдат използвани за вътрешните нужди на Германия.

„Защитната стена се провали“, заяви основателката на АСВ Сара Вагенкнехт пред новинарския портал „Те-Онлайн“. Тя добави, че партията ще се стреми да прокара възможно най-много от позициите си чрез променящи се парламентарни мнозинства.

Гласуването в Саксония-Анхалт се проведе в деня, в който в Хамбург започна съдебният процес срещу бивш украински военен, обвинен във взривяването на газопровода „Северен поток“. Украинското правителство отрича да има връзка със случая.

Източници: bta.bg