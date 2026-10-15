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Белият дом отрече да стои зад ограниченията за Starlink в Украйна
  Тема: Украйна

Белият дом отрече да стои зад ограниченията за Starlink в Украйна

15 Октомври, 2026 04:34 557 5

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  • илон мъск

Украински представители са поискали обяснения от Вашингтон, ЦРУ и Пентагона. Администрацията на Тръмп ще разговаря със SpaceX за причината за прекъсванията

Белият дом отрече да стои зад ограниченията за Starlink в Украйна - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом е заявил пред украински представители, че няма контрол над SpaceX и не е свързан с ограниченията в работата на Starlink в Украйна. Това съобщава Axios, позовавайки се на източници в администрацията на президента на САЩ.

Украински съветници са разговаряли с представители на Белия дом, ЦРУ и Пентагона, за да изяснят дали Вашингтон е взел решение за ограничаване на сателитната комуникация и как проблемът може да бъде отстранен. Според един от източниците администрацията на Доналд Тръмп ще се свърже със SpaceX, „за да изясни какво се е случило“.

Ограниченията засегнаха работата на дронове

Проблемите са започнали през нощта срещу 14 октомври. Украински представители съобщиха, че връзката на терминалите Starlink е започнала да прекъсва при движение със скорост над 160 км/ч, а в отделни случаи – и над 80 км/ч. Това е затруднило управлението на разузнавателни дронове и дронове прехващачи.

Според украинското Министерство на отбраната ограничението от 160 км/ч продължава, макар ситуацията да е била частично подобрена. Министерството заяви, че поддържа контакт с партньори и SpaceX за стабилното предоставяне на услугата и за предотвратяване на внезапни ограничения.

„Днес бяхме подложени на масирани атаки и е жалко, че имахме трудности и със Starlink, и с разузнавателните данни“, е заявил украинският президент Володимир Зеленски по време на среща в Лондон с британския премиер Анди Бърнам.

Спор кой контролира военната услуга

Украйна използва както гражданската система Starlink, така и военната Starshield. Украински представители твърдят, че ограниченията са засегнали и двете системи, като проблемите са усложнили изпълнението на задачи с безпилотни апарати.

Илон Мъск не е посочил пряко причината за прекъсванията, но е написал, че Starshield се притежава и контролира от правителството на САЩ. По думите му ограниченията върху скоростта или употребата се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ. За Starlink Мъск е заявил, че това е търговска услуга на SpaceX, която не трябва да се използва за настъпателни военни действия.

Украински представители подозират, че ограничението е въведено умишлено, за да бъде оказан натиск върху Киев да приеме искането на Тръмп да не атакува руски нефтопреработвателни заводи. Тази връзка не е потвърдена от Вашингтон или SpaceX.

Ройтерс съобщава, че SpaceX не е отговорила незабавно на запитване за коментар. Полският външен министър Радослав Сикорски също отправи критика към Мъск, като го попита дали отново използва продуктите си за политически цели.

Източници: axios.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    5 1 Отговор
    без САЩ не могат нищо, нищо!

    04:39 15.10.2026

  • 2 Рижия и Путин

    4 0 Отговор
    Са се договорили, няколко Красухи да смущават спътниците... И така, хем няма връзка за фашитата, хем сащ не са виновни !!!
    Тръмп вече изобщо не понася зелено.

    04:40 15.10.2026

  • 3 Вероятно

    2 3 Отговор
    Възможно е и фашистите да заглушават Старлинк.

    04:40 15.10.2026

  • 4 Град София

    5 2 Отговор
    Украйна е Русия и Русия е Украйна!

    Коментиран от #5

    04:42 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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