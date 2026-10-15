САЩ обмислят смекчаване на санкциите за „сенчестия флот“

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обсъжда смекчаване на санкциите срещу част от т.нар. „сенчест флот“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски служител. Целта е да се увеличи броят на достъпните танкери и да се понижат ставките за превоз на петрол по море.

Обсъжданата мярка предвижда кораби, които по-рано са били санкционирани, да получат разрешение за превоз на „легален петрол“. Под това определение попадат суров петрол и петролни продукти, които не са обект на американски санкции. Руският и иранският петрол, върху които действат ограничения на Вашингтон, няма да бъдат включени.

Компаниите, които искат да използват санкционирани кораби, ще трябва да кандидатстват за специално разрешение пред Министерството на финансите на САЩ. Вашингтон разглежда възможността като начин да увеличи превозите от Персийския залив, където напрежението и ограниченият корабен капацитет поддържат високите разходи за транспорт.

Ограничен ефект върху пазара

Министерството на енергетиката на САЩ заяви, че евентуалното облекчаване на санкциите няма да помогне на Русия да транспортира петрол или петролни продукти.

Източници от морския сектор оценяват, че промяната може да освободи малък брой допълнителни танкери за курсове през Ормузкия проток. Според тях обаче това едва ли ще доведе до повсеместно понижение на ставките, тъй като застрахователите ще трябва да продължат да спазват правилата на Европейския съюз и Великобритания.

Това означава, че дори при американско разрешение корабите може да останат ограничени от други регулаторни и застрахователни изисквания. Затова въздействието върху световния пазар на морски превози вероятно ще бъде частично, а не незабавно и всеобщо.

Вашингтон вече направи изключения

През пролетта САЩ извадиха от санкционния режим част от превозите на руски петрол и петролни продукти. Тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Без значителни обеми руски петрол стабилизирането на пазара е невъзможно.“

Новото обсъждано облекчаване е по-тясно формулирано и е насочено към товари, които не попадат под американските санкции. Към момента няма данни Вашингтон да е взел окончателно решение или да е издал общо разрешение за използване на санкционирани танкери.