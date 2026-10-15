Новини
Свят »
САЩ »
САЩ обмислят смекчаване на санкциите за „сенчестия флот“
  Тема: Икономика

САЩ обмислят смекчаване на санкциите за „сенчестия флот“

15 Октомври, 2026 04:50 501 1

  • санкции-
  • сенчест флот-
  • петрол-
  • сащ

Вашингтон обсъжда разрешения за превоз на петрол, който не е обект на американски санкции. Мярката няма да включва руски и ирански товари

САЩ обмислят смекчаване на санкциите за „сенчестия флот“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обсъжда смекчаване на санкциите срещу част от т.нар. „сенчест флот“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски служител. Целта е да се увеличи броят на достъпните танкери и да се понижат ставките за превоз на петрол по море.

Обсъжданата мярка предвижда кораби, които по-рано са били санкционирани, да получат разрешение за превоз на „легален петрол“. Под това определение попадат суров петрол и петролни продукти, които не са обект на американски санкции. Руският и иранският петрол, върху които действат ограничения на Вашингтон, няма да бъдат включени.

Компаниите, които искат да използват санкционирани кораби, ще трябва да кандидатстват за специално разрешение пред Министерството на финансите на САЩ. Вашингтон разглежда възможността като начин да увеличи превозите от Персийския залив, където напрежението и ограниченият корабен капацитет поддържат високите разходи за транспорт.

Ограничен ефект върху пазара

Министерството на енергетиката на САЩ заяви, че евентуалното облекчаване на санкциите няма да помогне на Русия да транспортира петрол или петролни продукти.

Източници от морския сектор оценяват, че промяната може да освободи малък брой допълнителни танкери за курсове през Ормузкия проток. Според тях обаче това едва ли ще доведе до повсеместно понижение на ставките, тъй като застрахователите ще трябва да продължат да спазват правилата на Европейския съюз и Великобритания.

Това означава, че дори при американско разрешение корабите може да останат ограничени от други регулаторни и застрахователни изисквания. Затова въздействието върху световния пазар на морски превози вероятно ще бъде частично, а не незабавно и всеобщо.

Вашингтон вече направи изключения

През пролетта САЩ извадиха от санкционния режим част от превозите на руски петрол и петролни продукти. Тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Без значителни обеми руски петрол стабилизирането на пазара е невъзможно.“

Новото обсъждано облекчаване е по-тясно формулирано и е насочено към товари, които не попадат под американските санкции. Към момента няма данни Вашингтон да е взел окончателно решение или да е издал общо разрешение за използване на санкционирани танкери.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недейте така

    2 0 Отговор
    Как после Микрончо френски ще краде руски танкери? Еми не става. Вече щом сащ обявят, че това е пиратство, кво ще каже света за великото франсе? Пирати станали 21-ви век? :)

    04:57 15.10.2026