Тръмп остава отворен за икономически връзки с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен към развитие на икономическите отношения с Русия, ако бъде постигнато уреждане на конфликта в Украйна. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разговорите между Вашингтон и Москва.

Според публикацията обсъжданите възможности включват американско участие в проучването и добива на нефт и газ, както и проекти за транспорт в Арктика. Руският представител по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев е заявил пред изданието:

„Ако бъде намерено решение за Украйна, икономическото сътрудничество със САЩ може да стане основа на отношенията ни занапред.“

WSJ съобщава още, че руски представители са предпочели американски компании да се включат в бъдещи проекти вместо европейски конкуренти. В публикацията се посочва, че американски и руски представители са обсъждали споразумения в енергетиката и арктическия транспорт, а бизнесът е започнал да проучва възможностите за връщане на инвестиции в Русия.

Паралелно санкции и енергийна сделка

Курсът към възможно икономическо сближаване не означава, че санкционният режим е отменен. На 18 септември 2026 г. Тръмп подписа закон за нови санкции срещу руски представители, банки и енергийни структури. Законът беше приет с голямо мнозинство в Конгреса – 86 гласа срещу 11 в Сената и 262 срещу 159 в Камарата на представителите.

Само няколко седмици по-късно президентът обяви сделка с руския президент Владимир Путин за доставка на дизел за американския пазар. По данни на Асошиейтед прес първоначалната доставка трябва да надхвърли 300 000 тона, последвана от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Кремъл съобщи, че в разговора между двамата лидери е било обсъдено и развитието на двустранните отношения.

Споразумение за Украйна все още няма

Въпреки възстановените контакти между Вашингтон и Москва, цялостно споразумение за прекратяване на войната в Украйна не е постигнато. През септември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха разговори в Киев и Москва, но без пробив по основните спорни въпроси, сред които териториалните претенции.

Източници: wsj.com, apnews.com