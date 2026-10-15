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Тръмп остава отворен за икономически връзки с Русия
  Тема: Икономика

Тръмп остава отворен за икономически връзки с Русия

15 Октомври, 2026 04:53 524 7

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • икономически отношения-
  • украйна-
  • санкции

The Wall Street Journal съобщава, че американският президент вижда възможност за бъдещи сделки с Москва след уреждане на конфликта в Украйна

Тръмп остава отворен за икономически връзки с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен към развитие на икономическите отношения с Русия, ако бъде постигнато уреждане на конфликта в Украйна. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разговорите между Вашингтон и Москва.

Според публикацията обсъжданите възможности включват американско участие в проучването и добива на нефт и газ, както и проекти за транспорт в Арктика. Руският представител по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев е заявил пред изданието:

„Ако бъде намерено решение за Украйна, икономическото сътрудничество със САЩ може да стане основа на отношенията ни занапред.“

WSJ съобщава още, че руски представители са предпочели американски компании да се включат в бъдещи проекти вместо европейски конкуренти. В публикацията се посочва, че американски и руски представители са обсъждали споразумения в енергетиката и арктическия транспорт, а бизнесът е започнал да проучва възможностите за връщане на инвестиции в Русия.

Паралелно санкции и енергийна сделка

Курсът към възможно икономическо сближаване не означава, че санкционният режим е отменен. На 18 септември 2026 г. Тръмп подписа закон за нови санкции срещу руски представители, банки и енергийни структури. Законът беше приет с голямо мнозинство в Конгреса – 86 гласа срещу 11 в Сената и 262 срещу 159 в Камарата на представителите.

Само няколко седмици по-късно президентът обяви сделка с руския президент Владимир Путин за доставка на дизел за американския пазар. По данни на Асошиейтед прес първоначалната доставка трябва да надхвърли 300 000 тона, последвана от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Кремъл съобщи, че в разговора между двамата лидери е било обсъдено и развитието на двустранните отношения.

Споразумение за Украйна все още няма

Въпреки възстановените контакти между Вашингтон и Москва, цялостно споразумение за прекратяване на войната в Украйна не е постигнато. През септември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха разговори в Киев и Москва, но без пробив по основните спорни въпроси, сред които териториалните претенции.

Източници: wsj.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перчема разбра

    3 11 Отговор
    Че без Русия няма как да "победи" дракона. И сега играе друга игра. Покрайна вече в канала. И айде мечката да му е приятел? Путин и Русия не са толкова елементарни! Знаят, кой направи Майдана и насъска 54 страни на "помагачи"... Пък сега заден ход? Е, Русия може да е всичко друго, но не и тъпа.

    Коментиран от #2, #5

    05:00 15.10.2026

  • 2 Кой направи Майдана в СССР?

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Перчема разбра":

    Елцин или ЦРУ?

    Коментиран от #3

    05:14 15.10.2026

  • 3 Британците

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кой направи Майдана в СССР?":

    Маргарет Татчър: " С този човек (Горбачов) може да се работи...!"
    А след като развали СССР, Горбачов отиде в Израел и там в Кнесета (НС) каза:
    "Това, което направих със СССР го направих в името на нашият Бог, Мойсей...!"

    05:19 15.10.2026

  • 4 друг път

    3 2 Отговор
    Тръмпоча не може да спаси себе си ще спасява блатарите.Докога ще издържат нервите на украинците преди да сринат Питер и Москва?!

    Коментиран от #7

    05:23 15.10.2026

  • 5 Проблемът е, че

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Перчема разбра":

    Русия се управлява от престъпници и фашисти които не знаят какво правят. Рано или късно крепостните там ще се събудят и ще се повторят събитията от 1917 година.

    Коментиран от #6

    05:24 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "друг път":

    си идва на мястото !

    06:04 15.10.2026