Украински дронове подпалиха петролна рафинерия в Рязанска област

Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област предизвика пожар в местна петролна рафинерия, съобщи „Ройтерс“. Губернаторът Павел Малков заяви в Telegram, че размерът на щетите се оценява, а на място работят екипи на спешните служби. По думите му при атаките е пострадал и склад на друго място, без да бъдат посочени допълнителни подробности, предава News.bg.

По-рано Малков съобщи, че занятията в училищата и детските градини в два района са отменени заради масираните атаки с дронове.

Рафинерията в Рязан е собственост на „Роснефт“ и снабдява Москва с гориво. През последните месеци съоръжението е било атакувано с дронове неколкократно. На него се падат близо 5% от общия обем на преработка на петрол в Русия.

Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се договорили за „енергийно примирие“. Нито Русия, нито Украйна обаче потвърдиха официално споразумението. Малко след изявлението на Тръмп руските сили отново нанесоха удари по украинската енергийна инфраструктура.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му възобновява ударите по руската петролна инфраструктура. През последните седмици Тръмп настояваше Киев да прекрати тези атаки, като аргументира позицията си с твърдението, че те повишават световните цени на дизеловото гориво.

Натискът на американския президент дойде след рязкото поскъпване на дизела в САЩ - проблем за администрацията му преди междинните избори на 3 ноември. В опит да ограничи цените Тръмп се договори с Русия за доставки на над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световните пазари. Решението предизвика недоволство в Украйна и Европа.