Украински дронове подпалиха петролна рафинерия в Рязанска област

Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област предизвика пожар в местна петролна рафинерия, съобщи „Ройтерс“. Губернаторът Павел Малков заяви в Telegram, че размерът на щетите се оценява, а на място работят екипи на спешните служби. По думите му при атаките е пострадал и склад на друго място, без да бъдат посочени допълнителни подробности, предава News.bg.
По-рано Малков съобщи, че занятията в училищата и детските градини в два района са отменени заради масираните атаки с дронове.
Рафинерията в Рязан е собственост на „Роснефт“ и снабдява Москва с гориво. През последните месеци съоръжението е било атакувано с дронове неколкократно. На него се падат близо 5% от общия обем на преработка на петрол в Русия.
Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се договорили за „енергийно примирие“. Нито Русия, нито Украйна обаче потвърдиха официално споразумението. Малко след изявлението на Тръмп руските сили отново нанесоха удари по украинската енергийна инфраструктура.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му възобновява ударите по руската петролна инфраструктура. През последните седмици Тръмп настояваше Киев да прекрати тези атаки, като аргументира позицията си с твърдението, че те повишават световните цени на дизеловото гориво.
Натискът на американския президент дойде след рязкото поскъпване на дизела в САЩ - проблем за администрацията му преди междинните избори на 3 ноември. В опит да ограничи цените Тръмп се договори с Русия за доставки на над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световните пазари. Решението предизвика недоволство в Украйна и Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добреее и утре Киев без ток
Коментиран от #70
10:58 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
И няколко кораба в Черно море......
10:59 15.10.2026
4 Все тая
11:00 15.10.2026
5 хех
Коментиран от #9, #52
11:01 15.10.2026
6 А в Европа
Коментиран от #11, #14, #33
11:02 15.10.2026
7 000
11:03 15.10.2026
8 Много ми е мъчно за
11:04 15.10.2026
9 Можело и на
До коментар #5 от "хех":ужким. На фантазия.
Коментиран от #15
11:04 15.10.2026
10 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #17, #82
11:04 15.10.2026
11 хех
До коментар #6 от "А в Европа":Олио, алкохол, зелева чорба... ще си добавяме каквото си искаме. Имаме си пари, угаждаме си. Гледайте си блатото там!
11:04 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГОЛЕМ СМЕХ
11:05 15.10.2026
14 То затова крадат
До коментар #6 от "А в Европа":ракията на хората тея мушенгии
11:05 15.10.2026
15 хех
До коментар #9 от "Можело и на":Ами значи руският губернатор споменат в статията лъже. Отнеси жалбите си към него. : ))
Коментиран от #21
11:06 15.10.2026
16 Българин
Коментиран от #71
11:07 15.10.2026
17 Хардлaйнер
До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":И чyмава!
11:07 15.10.2026
18 реалистъ
Коментиран от #65
11:08 15.10.2026
19 Хахахаха
11:08 15.10.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
11:08 15.10.2026
21 Ами що не прочетеш дословно
До коментар #15 от "хех":какво казва той, ами псксш тук да те поизлъжат:)). Бъди по- умен.
Коментиран от #27, #42
11:09 15.10.2026
22 ТЕЦ-а в София
11:09 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хардлaйнер
11:10 15.10.2026
25 Путин на МУШКАТА
11:10 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хех
До коментар #21 от "Ами що не прочетеш дословно":Пише, че крайцера Москва плава, а екипажът е жив и здрва. : )))
Коментиран от #72
11:11 15.10.2026
28 Историк
11:12 15.10.2026
29 Зеленски
Коментиран от #41
11:12 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Т Живков
11:13 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Карл Три
Коментиран от #47
11:13 15.10.2026
35 Бомбенето на ПУТИН
11:13 15.10.2026
36 Тръмп
Коментиран от #59
11:13 15.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Без нафта за САЩ
11:14 15.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ооооо
11:14 15.10.2026
41 Эпщейн
До коментар #29 от "Зеленски":Путин и Тръмп моите любими клиенти
11:15 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хаха
11:16 15.10.2026
46 Велики са ей руснаците
11:16 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А ЕФЕКТА Е УВЕЛИЧЕН ИЗНОС ЗА КИТАЙ ,САЩ
🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ СПОНСОРИРАН ОТБЕС И САЩ. АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #60, #89, #91
11:17 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Маринов
До коментар #5 от "хех":Да, без Старлинк може, понеже дроновете се водят от англичаните чрез тяхните спътници. Пиша го от месеци и се потвърди.
11:20 15.10.2026
53 стоян георгиев
11:21 15.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Българите сме точно
До коментар #51 от "УЧИ ИСТОРИЯ ЧАЛМА НЕАДЕКВАТНА":ОГУРСКИ СТЕПНИ НОМАДИ ! И още сме номади даже
Коментиран от #64
11:22 15.10.2026
57 Дон Корлеоне
киийюф ското метро ???!
11:22 15.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 този ли ще доставя дизел на Тръмп
До коментар #36 от "Тръмп":Южна Корея е доставила значителни количества гориво на Русия чрез седем танкера, три от които са обект на международни санкции от страна на Великобритания и Европейския съюз. Доставките идват в момент, когато Москва се опитва да компенсира вътрешния недостиг на гориво, предизвикан от прекъсвания в работата на руските нефтопреработвателни заводи. Това показва съвместен анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, съобщава The Guardian.
През месеците юли и август над 176 хиляди тона гориво, състоящо се предимно от дизел, са били натоварени в няколко южнокорейски пристанища. Седемте танкера са извършили общо 14 плавания до руския Далечен Изток за този период.
Най-големият от санкционираните кораби, танкерът Layla, е превозил общо 57 хиляди тона дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток в рамките на два курса. При второто си пътуване плавателният съд е посочил като дестинация японския град Ниигата, но в крайна сметка е отплавал директно към Русия.
11:24 15.10.2026
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66 Айде-е-е…
11:28 15.10.2026
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68 Маринов, вместо да даваш акъл
До коментар #62 от "Маринов":Иди в Русия и се запиши доброволец в армията. Не е време за приказки, дела трябват!
Коментиран от #75
11:29 15.10.2026
69 За оня дето
До коментар #65 от "Слава на великият Путин!!!":Избега по прашки от някакъв Готвач?
Ха-ха-ха
11:30 15.10.2026
70 Няма стеашно
До коментар #1 от "Добреее и утре Киев без ток":Президентът е в Лондон..всичко е под контрол..
11:31 15.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Глупости, пише, че Контраступа с
До коментар #27 от "хех":Леопардите освободи Крим, после цялата Курска област заедно с град Курск, а Хаймарсите у Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост, руснаците нямат ракетите и Путин умрятри пъти.
11:33 15.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
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75 Ти с украинската армия на терен ли
До коментар #68 от "Маринов, вместо да даваш акъл":контраступваш и перемогваш или даваш акъл от дивана?
11:35 15.10.2026
76 Ставате
Коментиран от #79
11:35 15.10.2026
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81 Айде бе
До коментар #79 от "Така е":У Йло, Ким и Дончо още ...13 год у Донбас!
Хихихихи
11:42 15.10.2026
82 котешка урина
До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":...както и педроханците - поддръжниците на украйна - нашите родоотстъпници - и те само от млатене разбират, нали?
11:44 15.10.2026
83 Вселенски
Двамата изтрещели дядки в Кремъл и Вашингтон са валат.
11:44 15.10.2026
84 123
Коментиран от #93
11:47 15.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тръмпягата!
11:56 15.10.2026
88 По рано днес:
45Отговор
за енергийно примирие, въпреки че Тръмп не е постигнал никаква договорка с никого и Украйна три дни не е удряла по руска инфраструктура.
Русия не спря да бомбардира тези три дни , напук на изхвърлянето на Тръмп.
"Примирието " на Тръмп се оказа поредния блъф!
За това снощи украинските сили са осъществили атака срещу руското военно летище "Борисоглебск" с нови собствени ракети.
12:02 15.10.2026
89 Сериозно ли ?
До коментар #48 от "А ЕФЕКТА Е УВЕЛИЧЕН ИЗНОС ЗА КИТАЙ ,САЩ":Има ли смисъл изобщо да се коментира.. Но пък искрено ме разсмя . Но не мога да разбера - що само с главни букви , без паузи , без припинателни ...много ми е странно, би ли обеснил :):)
12:05 15.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Елиииииии,убаво е
12:14 15.10.2026
93 пропаднал маркс-ленинизъм
До коментар #84 от "123":84 123
47ОТГОВОР
украйна е просто играчка в ръцете на световната либерално-буржоазна върхушка,
-;-
Райха е пореден пример за пропадането на маркс-ленинската демагогия.
Може да видим и поднебесната империя, били за марксизъма , ама разчитат на частните си фирми и концерни!
За Кимерсеновците, там идеологията била уникална!
12:14 15.10.2026