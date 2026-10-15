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Украински дронове подпалиха петролна рафинерия в Рязанска област
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха петролна рафинерия в Рязанска област

15 Октомври, 2026 10:55 1 671 93

  • дронове-
  • украйна-
  • рафинерия-
  • рязанска област

Атаката е извършена на фона на споровете около обявеното от Доналд Тръмп „енергийно примирие“ и заявлението на Зеленски, че Киев възобновява ударите по руската петролна инфраструктура.

Украински дронове подпалиха петролна рафинерия в Рязанска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област предизвика пожар в местна петролна рафинерия, съобщи „Ройтерс“. Губернаторът Павел Малков заяви в Telegram, че размерът на щетите се оценява, а на място работят екипи на спешните служби. По думите му при атаките е пострадал и склад на друго място, без да бъдат посочени допълнителни подробности, предава News.bg.

По-рано Малков съобщи, че занятията в училищата и детските градини в два района са отменени заради масираните атаки с дронове.

Рафинерията в Рязан е собственост на „Роснефт“ и снабдява Москва с гориво. През последните месеци съоръжението е било атакувано с дронове неколкократно. На него се падат близо 5% от общия обем на преработка на петрол в Русия.

Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се договорили за „енергийно примирие“. Нито Русия, нито Украйна обаче потвърдиха официално споразумението. Малко след изявлението на Тръмп руските сили отново нанесоха удари по украинската енергийна инфраструктура.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му възобновява ударите по руската петролна инфраструктура. През последните седмици Тръмп настояваше Киев да прекрати тези атаки, като аргументира позицията си с твърдението, че те повишават световните цени на дизеловото гориво.

Натискът на американския президент дойде след рязкото поскъпване на дизела в САЩ - проблем за администрацията му преди междинните избори на 3 ноември. В опит да ограничи цените Тръмп се договори с Русия за доставки на над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световните пазари. Решението предизвика недоволство в Украйна и Европа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добреее и утре Киев без ток

    62 20 Отговор
    А може и без излаз на черно море

    Коментиран от #70

    10:58 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    29 6 Отговор
    Да бе.....!!!
    И няколко кораба в Черно море......

    10:59 15.10.2026

  • 4 Все тая

    53 17 Отговор
    Киев пак ще гори тая вечер значи, а и вода нямат че да гасят там

    11:00 15.10.2026

  • 5 хех

    24 28 Отговор
    Я, ама то можело и без Старлинк!

    Коментиран от #9, #52

    11:01 15.10.2026

  • 6 А в Европа

    29 8 Отговор
    Алкохол щели да добавят в горивата представете си

    Коментиран от #11, #14, #33

    11:02 15.10.2026

  • 7 000

    33 5 Отговор
    Чудесно. Сега с колко ще паднат цените хо бг бензиностанциите? :)

    11:03 15.10.2026

  • 8 Много ми е мъчно за

    42 8 Отговор
    украинската енергийна инфраструктура. Само за нея мисля по цял ден

    11:04 15.10.2026

  • 9 Можело и на

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    ужким. На фантазия.

    Коментиран от #15

    11:04 15.10.2026

  • 10 К.О.Т..А.К 🐱

    16 35 Отговор
    само от бой разбира краставата мечка

    Коментиран от #17, #82

    11:04 15.10.2026

  • 11 хех

    11 18 Отговор

    До коментар #6 от "А в Европа":

    Олио, алкохол, зелева чорба... ще си добавяме каквото си искаме. Имаме си пари, угаждаме си. Гледайте си блатото там!

    11:04 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 6 Отговор
    Рафинерията е ударена с оръжие на ...ТРЪМП.

    11:05 15.10.2026

  • 14 То затова крадат

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "А в Европа":

    ракията на хората тея мушенгии

    11:05 15.10.2026

  • 15 хех

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Можело и на":

    Ами значи руският губернатор споменат в статията лъже. Отнеси жалбите си към него. : ))

    Коментиран от #21

    11:06 15.10.2026

  • 16 Българин

    18 1 Отговор
    Украинските удари подпомагат обновяването на производствените мощности в Русия!

    Коментиран от #71

    11:07 15.10.2026

  • 17 Хардлaйнер

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    И чyмава!

    11:07 15.10.2026

  • 18 реалистъ

    10 26 Отговор
    Русия е жалка, умираща империя.

    Коментиран от #65

    11:08 15.10.2026

  • 19 Хахахаха

    11 21 Отговор
    Радоста на копеизажите беше кратка.

    11:08 15.10.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 16 Отговор
    Това не е ли до...Москве

    11:08 15.10.2026

  • 21 Ами що не прочетеш дословно

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "хех":

    какво казва той, ами псксш тук да те поизлъжат:)). Бъди по- умен.

    Коментиран от #27, #42

    11:09 15.10.2026

  • 22 ТЕЦ-а в София

    14 2 Отговор
    Минавал на ракия, виски и водка за по евтино

    11:09 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хардлaйнер

    11 8 Отговор
    Тръмп усеща всеки един удар по рафинериите като едра градушка по портокаловата глава! Ще откaча!

    11:10 15.10.2026

  • 25 Путин на МУШКАТА

    10 20 Отговор
    Нема милост за дъртака кремълски

    11:10 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хех

    9 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ами що не прочетеш дословно":

    Пише, че крайцера Москва плава, а екипажът е жив и здрва. : )))

    Коментиран от #72

    11:11 15.10.2026

  • 28 Историк

    12 21 Отговор
    Браво на Зеленски, само така,правилно е, само той има смелостта да се опълчи на злодеите Путин и Тръмп, за да запази Украйна независима от тях.

    11:12 15.10.2026

  • 29 Зеленски

    9 13 Отговор
    Когато Педофилите се подкрепят Аз взимам нещата в свои ръце!

    Коментиран от #41

    11:12 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Т Живков

    4 9 Отговор
    Само така!

    11:13 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Карл Три

    14 8 Отговор
    Зеленски няма карти! Разчита единствено на милостта и пълното подчинение пред Тръмп!

    Коментиран от #47

    11:13 15.10.2026

  • 35 Бомбенето на ПУТИН

    8 16 Отговор
    Вече не е новина ,а ежедневие.

    11:13 15.10.2026

  • 36 Тръмп

    11 5 Отговор
    Идват избори! На всяка цена трябва да сваля цените, защото ще загубя! Затова е цялата врява, ще притисна Зеленски, той е виновен!

    Коментиран от #59

    11:13 15.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Без нафта за САЩ

    16 3 Отговор
    Нека да мръзнат. И в Тексас заводите блокирали всички от тоя венецуелският петрол. Били се осмолили колоните и сега голям вой пада. Търсят се разредители от Саудитска Арабия чак да ги мият.

    11:14 15.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ооооо

    12 1 Отговор
    я стига сте лъгали.............

    11:14 15.10.2026

  • 41 Эпщейн

    4 13 Отговор

    До коментар #29 от "Зеленски":

    Путин и Тръмп моите любими клиенти

    11:15 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хаха

    9 2 Отговор
    Сега ще има - пък чичко Тръмп, тия лошите пак ме бият....

    11:16 15.10.2026

  • 46 Велики са ей руснаците

    8 7 Отговор
    И на суров петрол им работи техниката даже. Не им трябва рафиниране

    11:16 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ЕФЕКТА Е УВЕЛИЧЕН ИЗНОС ЗА КИТАЙ ,САЩ

    14 5 Отговор
    И НАД =2,7 МЛН.УКРАИНСКИ ЗАГУБИ !
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ СПОНСОРИРАН ОТБЕС И САЩ. АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #60, #89, #91

    11:17 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Маринов

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    Да, без Старлинк може, понеже дроновете се водят от англичаните чрез тяхните спътници. Пиша го от месеци и се потвърди.

    11:20 15.10.2026

  • 53 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    Сега Тръмп ще ги сурвака! Време е Пентагона да обявят зелката за терорист номер 1, заплашващ американските интереси!

    11:21 15.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Българите сме точно

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "УЧИ ИСТОРИЯ ЧАЛМА НЕАДЕКВАТНА":

    ОГУРСКИ СТЕПНИ НОМАДИ ! И още сме номади даже

    Коментиран от #64

    11:22 15.10.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    11 1 Отговор
    пуснаа ли парното в
    киийюф ското метро ???!

    11:22 15.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 този ли ще доставя дизел на Тръмп

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Тръмп":

    Южна Корея е доставила значителни количества гориво на Русия чрез седем танкера, три от които са обект на международни санкции от страна на Великобритания и Европейския съюз. Доставките идват в момент, когато Москва се опитва да компенсира вътрешния недостиг на гориво, предизвикан от прекъсвания в работата на руските нефтопреработвателни заводи. Това показва съвместен анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, съобщава The Guardian.

    През месеците юли и август над 176 хиляди тона гориво, състоящо се предимно от дизел, са били натоварени в няколко южнокорейски пристанища. Седемте танкера са извършили общо 14 плавания до руския Далечен Изток за този период.

    Най-големият от санкционираните кораби, танкерът Layla, е превозил общо 57 хиляди тона дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток в рамките на два курса. При второто си пътуване плавателният съд е посочил като дестинация японския град Ниигата, но в крайна сметка е отплавал директно към Русия.

    11:24 15.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Айде-е-е…

    4 6 Отговор
    Отиде на Тръмп дизела…

    11:28 15.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Маринов, вместо да даваш акъл

    0 9 Отговор

    До коментар #62 от "Маринов":

    Иди в Русия и се запиши доброволец в армията. Не е време за приказки, дела трябват!

    Коментиран от #75

    11:29 15.10.2026

  • 69 За оня дето

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Слава на великият Путин!!!":

    Избега по прашки от някакъв Готвач?
    Ха-ха-ха

    11:30 15.10.2026

  • 70 Няма стеашно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добреее и утре Киев без ток":

    Президентът е в Лондон..всичко е под контрол..

    11:31 15.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Глупости, пише, че Контраступа с

    6 13 Отговор

    До коментар #27 от "хех":

    Леопардите освободи Крим, после цялата Курска област заедно с град Курск, а Хаймарсите у Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост, руснаците нямат ракетите и Путин умрятри пъти.

    11:33 15.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ти с украинската армия на терен ли

    6 10 Отговор

    До коментар #68 от "Маринов, вместо да даваш акъл":

    контраступваш и перемогваш или даваш акъл от дивана?

    11:35 15.10.2026

  • 76 Ставате

    10 12 Отговор
    Смешни с тия дрончета , и със приказките за 51 процента унищожени НПЗ , повтаряте лъжите на наркоманите . Всички НПЗ на РФ работят , дрончета палят някой резервоар за пиар ефект и толкоз , няма недостиг на бензил и дизел , складовете им са пълни , затова ще изнасят дизел .

    Коментиран от #79

    11:35 15.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Айде бе

    9 4 Отговор

    До коментар #79 от "Така е":

    У Йло, Ким и Дончо още ...13 год у Донбас!
    Хихихихи

    11:42 15.10.2026

  • 82 котешка урина

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    ...както и педроханците - поддръжниците на украйна - нашите родоотстъпници - и те само от млатене разбират, нали?

    11:44 15.10.2026

  • 83 Вселенски

    13 6 Отговор
    Картите и козовете са в президент Зеленски.
    Двамата изтрещели дядки в Кремъл и Вашингтон са валат.

    11:44 15.10.2026

  • 84 123

    5 7 Отговор
    украйна е просто играчка в ръцете на световната либерално-буржоазна върхушка, която ви е подготвила едно много "светло" робско бъдеще. в момента с тези войни просто помпат инфлация, унищожавайки остатъците от средната класа в европа, която евентуално може да им се противопостави. русия също е либерална губерния, като европа, обаче от олигархичен тип, тоест от новобогаташи бандити. онези на запад са същия калибър, но поне имат наследствена нишка. другото са али-бали за чесане на изиците на раята и отвличане на вниманието й.

    Коментиран от #93

    11:47 15.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тръмпягата!

    3 1 Отговор
    Пак ще дърпам ушите на Зеленко...!

    11:56 15.10.2026

  • 88 По рано днес:

    1 1 Отговор
    Зеленски уважи амбицията на Тръмп

    45Отговор
    за енергийно примирие, въпреки че Тръмп не е постигнал никаква договорка с никого и Украйна три дни не е удряла по руска инфраструктура.
    Русия не спря да бомбардира тези три дни , напук на изхвърлянето на Тръмп.

    "Примирието " на Тръмп се оказа поредния блъф!

    За това снощи украинските сили са осъществили атака срещу руското военно летище "Борисоглебск" с нови собствени ракети.

    12:02 15.10.2026

  • 89 Сериозно ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "А ЕФЕКТА Е УВЕЛИЧЕН ИЗНОС ЗА КИТАЙ ,САЩ":

    Има ли смисъл изобщо да се коментира.. Но пък искрено ме разсмя . Но не мога да разбера - що само с главни букви , без паузи , без припинателни ...много ми е странно, би ли обеснил :):)

    12:05 15.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Елиииииии,убаво е

    1 0 Отговор
    да се казва истината а не да се плещят гръмки слова не отговарящи на истината. А, тя е че се е получил пожар на склад за съхранение на горива, а не че е изгорял целият НПЗ. Хайде малко повече истина в драсканиците ви, а не безмозъчни пасквили.

    12:14 15.10.2026

  • 93 пропаднал маркс-ленинизъм

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    До коментар #84 от "123":

    84 123
    47ОТГОВОР
    украйна е просто играчка в ръцете на световната либерално-буржоазна върхушка,
    -;-
    Райха е пореден пример за пропадането на маркс-ленинската демагогия.
    Може да видим и поднебесната империя, били за марксизъма , ама разчитат на частните си фирми и концерни!
    За Кимерсеновците, там идеологията била уникална!

    12:14 15.10.2026

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