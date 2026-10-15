Санчес: Войната в Иран е струвала на ЕС над 100 милиарда евро

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предава News.bg.
Той предупреди, че повишаването на цените на енергията оказва натиск върху домакинствата и подкопава конкурентоспособността на европейските предприятия, като допълнително задълбочава проблемите с разходите за живот.
Санчес свърза икономическите затруднения в Европа с конфликтите в Украйна и Иран, които определи като „незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право.
Испанският премиер сравни финансовите последици от войната в Иран с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство, подчертавайки мащаба на икономическата тежест за страните членки.
По думите му европейските лидери ще обсъдят на срещата в Брюксел широк кръг от теми, сред които продължаващите конфликти, цените на енергията, миграцията и развитието на възобновяемата енергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #12
13:27 15.10.2026
2 БАНко
13:27 15.10.2026
3 ДрайвингПлежър
Още 200 милиарда даде на зеления престъпника
а като цяло в Украйна и коства няколко трилиона вече
да сте мислили! ЕС умре! някои дето мислят по-бавно още не са разбрали... ама ще разберат и те!
13:27 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 унишожението е спасението
13:29 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
13:30 15.10.2026
10 Зеленски-лична охрана на ЕС
13:32 15.10.2026
11 Хахахаха
13:39 15.10.2026
12 Хахахаха
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":ЕС не участва във войната срещу Иран. Това са загубите на ЕС, заради войната на тръмп в Иран.
13:41 15.10.2026
13 Офф
13:41 15.10.2026
14 Байкал MP-654 K
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:43 15.10.2026
15 Байкал MP-654 K
Фидел Кастро 1992 г.
13:43 15.10.2026
16 Байкал MP-654 K
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:43 15.10.2026
17 Байкал MP-654 K
13:44 15.10.2026