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Санчес: Войната в Иран е струвала на ЕС над 100 милиарда евро

Санчес: Войната в Иран е струвала на ЕС над 100 милиарда евро

15 Октомври, 2026 13:24 499 17

  • педро санчес-
  • испания-
  • иран-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • милиарда евро-
  • война

Испанският премиер предупреди, че скъпата енергия натоварва домакинствата и отслабва конкурентоспособността на европейския бизнес. Лидерите на ЕС ще обсъдят конфликтите, миграцията и възобновяемата енергия на срещата си в Брюксел.

Санчес: Войната в Иран е струвала на ЕС над 100 милиарда евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предава News.bg.

Той предупреди, че повишаването на цените на енергията оказва натиск върху домакинствата и подкопава конкурентоспособността на европейските предприятия, като допълнително задълбочава проблемите с разходите за живот.

Санчес свърза икономическите затруднения в Европа с конфликтите в Украйна и Иран, които определи като „незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право.

Испанският премиер сравни финансовите последици от войната в Иран с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство, подчертавайки мащаба на икономическата тежест за страните членки.

По думите му европейските лидери ще обсъдят на срещата в Брюксел широк кръг от теми, сред които продължаващите конфликти, цените на енергията, миграцията и развитието на възобновяемата енергия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    12 0 Отговор
    1ОО ООО ООО ООО € без никаква полза🫪❗

    Коментиран от #12

    13:27 15.10.2026

  • 2 БАНко

    12 1 Отговор
    А ТАЗИ НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА СРЕЩУ РУСИЯ - 350 000 000 000 ...!!!!!!!!!!!!!!

    13:27 15.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Ами ЕС да е подкрепил Иран и щяла да спре войната и да не струва

    Още 200 милиарда даде на зеления престъпника
    а като цяло в Украйна и коства няколко трилиона вече

    да сте мислили! ЕС умре! някои дето мислят по-бавно още не са разбрали... ама ще разберат и те!

    13:27 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 унишожението е спасението

    2 0 Отговор
    Всичко което струва на ЕС трябва да се прилага..

    13:29 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Абориген:Плащаме без да мрънкаме

    13:30 15.10.2026

  • 10 Зеленски-лична охрана на ЕС

    2 0 Отговор
    Вместо да ги дадете на мен да ви пазя.

    13:32 15.10.2026

  • 11 Хахахаха

    1 0 Отговор
    ЕС да си удържи парите от американски средства, защото сме ощитени от войната на тръмп. Така, както тръмп си искаше плащанията за оръжията, които бяха дадени на Украйна. Сега да връща парите.

    13:39 15.10.2026

  • 12 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    ЕС не участва във войната срещу Иран. Това са загубите на ЕС, заради войната на тръмп в Иран.

    13:41 15.10.2026

  • 13 Офф

    1 0 Отговор
    Няма по-нагло и безсрамно животно !

    13:41 15.10.2026

  • 14 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:43 15.10.2026

  • 15 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:43 15.10.2026

  • 16 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:43 15.10.2026

  • 17 Байкал MP-654 K

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:44 15.10.2026

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