Санчес: Войната в Иран е струвала на ЕС над 100 милиарда евро

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предава News.bg.

Той предупреди, че повишаването на цените на енергията оказва натиск върху домакинствата и подкопава конкурентоспособността на европейските предприятия, като допълнително задълбочава проблемите с разходите за живот.

Санчес свърза икономическите затруднения в Европа с конфликтите в Украйна и Иран, които определи като „незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право.

Испанският премиер сравни финансовите последици от войната в Иран с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство, подчертавайки мащаба на икономическата тежест за страните членки.

По думите му европейските лидери ще обсъдят на срещата в Брюксел широк кръг от теми, сред които продължаващите конфликти, цените на енергията, миграцията и развитието на възобновяемата енергия.