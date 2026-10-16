Водни оръдия и сълзотворен газ на протестите в Тирана

Сълзотворен газ и водни оръдия бяха използвани от полицията при нови сблъсъци с демонстранти в Тирана. Протестите продължиха трети пореден ден, като участници хвърляха камъни, пиратки и други предмети по полицейските кордони. В центъра на албанската столица бяха запалени кофи за отпадъци, павилиони и рекламни съоръжения.

Напрежението се разпространи по няколко централни улици, включително по булевард „Дешмьорьт е Комбит“. Съобщено беше за повредени магазини, банки, банкомати, камери, автомобили и огради. Полицията изгради кордони около държавни учреждения, включително кабинета на министър-председателя, докато групи демонстранти се придвижваха из града и подпалваха обекти.

Различни данни за задържаните и ранените

Албанската полиция съобщи, че след протестите на 14 октомври са арестувани 55 души, а срещу други 98 са започнати наказателни производства. Според същия отчет 51 полицейски служители са били ранени. В по-ранна информация, цитирана от Асошиейтед прес, се посочваха 35 задържани и 23 ранени полицаи. Разликата е между първоначалните и последващите данни на властите.

Полицията твърди, че протестиращи са хвърляли камъни, метални предмети, пиратки и коктейли „Молотов“ по служители, обществени сгради и частни обекти. Според властите са били повредени фасади, банкомати, светофари, пътни знаци и автомобили. При отделен епизод край полицейски участък е бил подпален полицейски автомобил, съобщи полицията.

Асоциацията на журналистите в Албания съобщи за най-малко 10 инцидента с журналисти, оператори и медийни екипи по време на протестите на 13 и 14 октомври. Организацията твърди, че светошумова граната е била използвана в район, в който са се намирали оператори и фоторепортери. Ройтерс също описа чуващи се взривове на гранати по време на сблъсъците, без да посочи официално кой ги е използвал.

Студентски искания и по-широко антиправителствено движение

Демонстрациите започнаха като студентска мобилизация заради състоянието и цената на висшето образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломиране. Впоследствие студентите се присъединиха към движението „Фламинго“, което настоява за оставката на премиера Еди Рама и отправя обвинения в корупция към управляващите. Рама отхвърля тези обвинения.

Движението се противопоставя и на мащабен туристически проект по южното крайбрежие на Албания, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър. Името му идва от фламингите, обитаващи защитена природна зона, превърнали се в символ на протестите.

Началникът на националната полиция Скендер Хита заяви, че служителите трябва да действат „с професионализъм и сдържаност“. „Правото на мирен протест и събрания е гарантирано, но не може да служи като прикритие за насилие, палежи и вандализъм“, каза той. Президентът Байрам Бегай също призова за спокойствие, а делегацията на Европейския съюз в Албания поиска реакцията на властите да бъде пропорционална.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, rtsh.al