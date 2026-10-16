Руски дрон запали многоетажна сграда в Уман, има петима ранени

Петима души са ранени при падане на руски дрон в Уман, Черкаска област, съобщи ръководителят на Черкаската областна държавна администрация Игор Табурец. След падането е възникнал пожар в многоетажна жилищна сграда.
„В Уман в резултат на падането на безпилотен летателен апарат възникна пожар в многоетажна сграда. Разрушена е и охранителна будка наблизо, а мъж е спасен изпод отломките“, уточни Табурец.
По думите му трима от петимата ранени са хоспитализирани. На останалите двама е оказана медицинска помощ на място. Няма съобщени данни за загинали.
Пожари и в складове
В друга част на Уман са се запалили търговски складове. Пожарът там е локализиран.
Последици от атаката са регистрирани и в Черкаси. По данни на Табурец след падане на вражески безпилотен летателен апарат на територията на частно предприятие е възникнал пожар. Той вече е ликвидиран.
Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалите или за размера на материалните щети.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крокодила Гена
07:31 16.10.2026
2 Някой
Дали е така?
07:44 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.