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Руски дрон запали многоетажна сграда в Уман, има петима ранени
  Тема: Украйна

Руски дрон запали многоетажна сграда в Уман, има петима ранени

16 Октомври, 2026 07:25, обновена 16 Октомври, 2026 07:27 444 3

  • уман-
  • черкаска област-
  • дронове-
  • руска атака-
  • ранени

Трима от пострадалите са настанени в болница, а двама са получили помощ на място. Спасен е мъж, затрупан под отломките на охранителна будка

Руски дрон запали многоетажна сграда в Уман, има петима ранени - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са ранени при падане на руски дрон в Уман, Черкаска област, съобщи ръководителят на Черкаската областна държавна администрация Игор Табурец. След падането е възникнал пожар в многоетажна жилищна сграда.

„В Уман в резултат на падането на безпилотен летателен апарат възникна пожар в многоетажна сграда. Разрушена е и охранителна будка наблизо, а мъж е спасен изпод отломките“, уточни Табурец.

По думите му трима от петимата ранени са хоспитализирани. На останалите двама е оказана медицинска помощ на място. Няма съобщени данни за загинали.

Пожари и в складове

В друга част на Уман са се запалили търговски складове. Пожарът там е локализиран.

Последици от атаката са регистрирани и в Черкаси. По данни на Табурец след падане на вражески безпилотен летателен апарат на територията на частно предприятие е възникнал пожар. Той вече е ликвидиран.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалите или за размера на материалните щети.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Крокодила Гена

    5 0 Отговор
    Довечера ще е истинската дискотека!

    07:31 16.10.2026

  • 2 Някой

    3 1 Отговор
    Гледай ти! Значи, четейки статиите ви, човек може да установи, че руските удари в Украйна са нсаочени само към жилишни сгради, детски граини и болници, а тези на украинците - само срещу военни цели и нефтопреработвателни заводи.
    Дали е така?

    07:44 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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