Руски дрон запали многоетажна сграда в Уман, има петима ранени

Петима души са ранени при падане на руски дрон в Уман, Черкаска област, съобщи ръководителят на Черкаската областна държавна администрация Игор Табурец. След падането е възникнал пожар в многоетажна жилищна сграда.

„В Уман в резултат на падането на безпилотен летателен апарат възникна пожар в многоетажна сграда. Разрушена е и охранителна будка наблизо, а мъж е спасен изпод отломките“, уточни Табурец.

По думите му трима от петимата ранени са хоспитализирани. На останалите двама е оказана медицинска помощ на място. Няма съобщени данни за загинали.

Пожари и в складове

В друга част на Уман са се запалили търговски складове. Пожарът там е локализиран.

Последици от атаката са регистрирани и в Черкаси. По данни на Табурец след падане на вражески безпилотен летателен апарат на територията на частно предприятие е възникнал пожар. Той вече е ликвидиран.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалите или за размера на материалните щети.

Източници: unian.net