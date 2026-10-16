Тръмп: САЩ нямат намерение да използват ядрено оръжие срещу Иран

САЩ нямат намерение да използват ядрено оръжие срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за Newsmax, предава News.bg.

„За нас това не е необходимо“, аргументира позицията си държавният глава.

По-рано Тръмп обеща да не атакува Иран до междинните избори за Конгреса на САЩ, които ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Той отново заяви, че Иран е „в много лошо състояние“ както във военно, така и в икономическо отношение. Президентът подчерта, че блокадата срещу Ислямската република ще остане в сила, и добави, че в крайна сметка Техеран „няма да разполага с ядрено оръжие“.

Междувременно се появиха информации, че Вашингтон разглежда възможността за нови удари по Иран с помощта на свръхмощната фугасна авиационна бомба GBU-43/B MOAB, известна като „майката на всички бомби“. Според CNN Тръмп е възложил на военните да разработят различни варианти за атаки, включително използването на това оръжие.

Според информацията целта на подобни действия би била американският президент впоследствие да обяви победа над Иран.

Сред потенциалните цели е планинският масив Коландж Газ Ла в Исфахан, известен като планината Пикекс. Предполага се, че под него се намира таен ядрен комплекс.