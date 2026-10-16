Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Камчатка, съобщава ТАСС, позовавайки се на Камчатския клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките (РАН), предава Фокус.
Първоначално магнитудът е оценен на 6,5, а епицентърът е локализиран на 161 км от Петропавловск-Камчатски.
При последващото уточняване специалистите коригират магнитуда на 6,9. Според обновените данни епицентърът се намира на сушата, на 156 км югозападно от града, а огнището е на дълбочина 138 км.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Камчатка ...
09:15 16.10.2026
2 Я пък тоя
09:16 16.10.2026
3 Дон Корлеоне
09:18 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 немам думи
09:40 16.10.2026