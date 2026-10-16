Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Камчатка, съобщава ТАСС, позовавайки се на Камчатския клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките (РАН), предава Фокус.

Първоначално магнитудът е оценен на 6,5, а епицентърът е локализиран на 161 км от Петропавловск-Камчатски.

При последващото уточняване специалистите коригират магнитуда на 6,9. Според обновените данни епицентърът се намира на сушата, на 156 км югозападно от града, а огнището е на дълбочина 138 км.