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Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка

Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка

16 Октомври, 2026 09:11 527 6

  • земетресение-
  • камчатка-
  • русия

Епицентърът е на 156 км югозападно от Петропавловск-Камчатски, а огнището е на дълбочина 138 км.

Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси Камчатка - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Камчатка, съобщава ТАСС, позовавайки се на Камчатския клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките (РАН), предава Фокус.

Първоначално магнитудът е оценен на 6,5, а епицентърът е локализиран на 161 км от Петропавловск-Камчатски.

При последващото уточняване специалистите коригират магнитуда на 6,9. Според обновените данни епицентърът се намира на сушата, на 156 км югозападно от града, а огнището е на дълбочина 138 км.


Русия
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  • 1 Камчатка ...

    2 1 Отговор
    Разлом голям, хора има , ама все едно ги няма!!!!

    09:15 16.10.2026

  • 2 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Зеленски е тропнал с крак и разлюлял Камчатка.

    09:16 16.10.2026

  • 3 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    09:18 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 немам думи

    1 0 Отговор
    магнитудът е оценен

    09:40 16.10.2026

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