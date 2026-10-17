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1500 европейски военни ще тренират в Полша за Украйна
  Тема: Украйна

1500 европейски военни ще тренират в Полша за Украйна

17 Октомври, 2026 04:23 466 2

  • украйна-
  • полша-
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  • гаранции за сигурност

Военното учение през ноември ще отработва прехвърляне на войски и доставки. Целта е подготовка за бъдещи гаранции за сигурност на Киев

1500 европейски военни ще тренират в Полша за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 1500 военнослужещи от Великобритания, Франция и Германия ще участват през ноември във военно учение в Полша, свързано с подготовката на европейска сила за гарантиране на сигурността на Украйна след края на войната. В маневрите ще се включат и полски военни.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг съобщи, че британските сили ще участват в „голямо учение“, което трябва да подготви съюзниците за бъдещата им роля в Украйна. „През следващия месец хиляди военнослужещи ще участват в голямо учение в Полша, за да гарантираме, че сме готови да подкрепим военната подготовка и следвоенното възстановяване, от които Украйна ще има нужда“, заяви той.

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Ще се отработва логистиката

Учението ще симулира прехвърляне на войски и доставки, включително храни и гориво. Основният акцент няма да бъде върху бойни действия, а върху командването, координацията между армиите и придвижването на големи военни контингенти и техника.

Полското военно министерство посочва, че маневрите са част от подготовката на „Коалицията на желаещите“ за бъдещи гаранции за сигурност на Украйна. Сред заявените цели са изпитване на системите за командване и контрол, организиране на логистичната поддръжка и разполагане на сили.

Великобритания и Франция са рамковите държави на коалицията, която координира европейските усилия за подкрепа на Киев и за изграждане на механизъм за сигурност след евентуално прекратяване на бойните действия. Германия също ще участва в предстоящото учение.

Полша остава ключов логистичен център

Решението маневрите да се проведат в Полша е свързано с ролята на страната като основен транспортен и инфраструктурен център за международната помощ за Украйна. Варшава подготвя и възможности за постоянно присъствие на съюзнически сили на своя територия.

Премиерът Доналд Туск обяви през юли, че първите учения на „Коалицията на желаещите“ ще се състоят в Полша. Тогава той заяви, че маневрите трябва да подготвят участниците да осигурят сигурността на региона и на Украйна.

Полският външен министър Радослав Сикорски потвърди след среща с британския си колега Ед Милибанд, че Варшава ще бъде домакин на предстоящите международни учения.

Източници: independent.co.uk, defensenews.com, polskieradio.pl


Полша
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    То хубаво но дали руснаците ще позволят натЮФски мишки да се разхождат в страната им

    04:43 17.10.2026

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