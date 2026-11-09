Латвия и Естония копаят ровове и строят бункери

Латвия и Естония укрепват границите си с Русия с противотанкови ровове, бетонни заграждения и бункери. Мерките са част от Балтийската отбранителна линия, договорена от Латвия, Естония и Литва през януари 2024 г. Проектът предвижда мрежа от отбранителни съоръжения по източния фланг на НАТО, но всяка държава финансира и изгражда своята част самостоятелно.

В Латвия вече са изкопани около 4 километра противотанкови ровове. В първите два етапа са планирани съоръжения с обща дължина 89 километра, като първият участък от 27 километра трябва да бъде готов до пролетта на 2027 г. Работата ще продължи и през зимата.

Рововете се допълват от бетонни противотанкови заграждения, наричани „зъби на дракона“. Те са поставени по около 5 километра от източната граница, на места в три реда. Всяко заграждение тежи приблизително 1,5 тона и е високо малко над метър. На посетения от латвийската телевизия участък ровът е широк над 5 метра и дълбок повече от 2 метра.

„За да бъде преодолян противотанковият ров, той трябва да бъде засипан или да се използват специални бойни мостове. За премахването на бетонните заграждения са необходими други системи“, заяви старши сержантът от инженерната рота на Втора Видземска бригада Едгарс Бриедис.

Латвия планира да вложи 303 милиона евро във военното укрепване на източната си граница до 2029 г. Съоръжения няма да бъдат изградени по цялото протежение, тъй като на някои места блата, езера и гъсти гори вече затрудняват движението на тежка техника. Изкуствени препятствия се създават там, където теренът позволява по-бързо придвижване.

Естония планира до 600 бункера

В Естония първите бетонни бункери край Нарва вече са завършени. Страната планира до края на 2027 г. да разположи до 600 подобни съоръжения по около 100-километровия си участък от границата с Русия. До края на октомври са изградени 28 бункера, а в североизточната и югоизточната част на страната са поставени и други препятствия.

Естонските военни власти описват бункерите като укрития за подразделенията, предназначени да защитават военнослужещите от артилерийски огън. По границата са складирани и хиляди „зъби на дракона“, които могат да бъдат разположени при необходимост. Изграждането на следващите укрепени пунктове беше забавено заради спорове около обществената поръчка, но процедурата вече е освободена за продължаване, съобщи Естонският център за отбранителни инвестиции.

Естонският инспектор по инженерните въпроси Айнаp Афанасиев заяви, че страната „няма много време“, ако противник премине границата, и затова отбранителните съоръжения се изграждат още в мирно време. Естонските власти подчертават, че строителството само по себе си не означава непосредствена военна заплаха, а е част от подготовката за възможен конфликт и за спечелване на време до пристигането на съюзнически сили.

Източници: welt.de, news.err.ee, ukr.lsm.lv