Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Латвия »
Латвия и Естония копаят ровове и строят бункери

Латвия и Естония копаят ровове и строят бункери

9 Ноември, 2026 19:02 1 223 76

  • латвия-
  • естония-
  • русия-
  • балтийска отбранителна линия-
  • нато

Двете държави укрепват източната граница на НАТО с противотанкови съоръжения, бетонни заграждения и подземни укрития

Латвия и Естония копаят ровове и строят бункери - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Латвия и Естония укрепват границите си с Русия с противотанкови ровове, бетонни заграждения и бункери. Мерките са част от Балтийската отбранителна линия, договорена от Латвия, Естония и Литва през януари 2024 г. Проектът предвижда мрежа от отбранителни съоръжения по източния фланг на НАТО, но всяка държава финансира и изгражда своята част самостоятелно.

В Латвия вече са изкопани около 4 километра противотанкови ровове. В първите два етапа са планирани съоръжения с обща дължина 89 километра, като първият участък от 27 километра трябва да бъде готов до пролетта на 2027 г. Работата ще продължи и през зимата.

Рововете се допълват от бетонни противотанкови заграждения, наричани „зъби на дракона“. Те са поставени по около 5 километра от източната граница, на места в три реда. Всяко заграждение тежи приблизително 1,5 тона и е високо малко над метър. На посетения от латвийската телевизия участък ровът е широк над 5 метра и дълбок повече от 2 метра.

„За да бъде преодолян противотанковият ров, той трябва да бъде засипан или да се използват специални бойни мостове. За премахването на бетонните заграждения са необходими други системи“, заяви старши сержантът от инженерната рота на Втора Видземска бригада Едгарс Бриедис.

Латвия планира да вложи 303 милиона евро във военното укрепване на източната си граница до 2029 г. Съоръжения няма да бъдат изградени по цялото протежение, тъй като на някои места блата, езера и гъсти гори вече затрудняват движението на тежка техника. Изкуствени препятствия се създават там, където теренът позволява по-бързо придвижване.

Естония планира до 600 бункера

В Естония първите бетонни бункери край Нарва вече са завършени. Страната планира до края на 2027 г. да разположи до 600 подобни съоръжения по около 100-километровия си участък от границата с Русия. До края на октомври са изградени 28 бункера, а в североизточната и югоизточната част на страната са поставени и други препятствия.

Естонските военни власти описват бункерите като укрития за подразделенията, предназначени да защитават военнослужещите от артилерийски огън. По границата са складирани и хиляди „зъби на дракона“, които могат да бъдат разположени при необходимост. Изграждането на следващите укрепени пунктове беше забавено заради спорове около обществената поръчка, но процедурата вече е освободена за продължаване, съобщи Естонският център за отбранителни инвестиции.

Естонският инспектор по инженерните въпроси Айнаp Афанасиев заяви, че страната „няма много време“, ако противник премине границата, и затова отбранителните съоръжения се изграждат още в мирно време. Естонските власти подчертават, че строителството само по себе си не означава непосредствена военна заплаха, а е част от подготовката за възможен конфликт и за спечелване на време до пристигането на съюзнически сили.

Източници: welt.de, news.err.ee, ukr.lsm.lv


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И купуват

    43 13 Отговор
    памперси и черни чували

    Коментиран от #3, #41

    19:03 09.11.2026

  • 2 И те

    40 8 Отговор
    няма да им помогнат.

    Коментиран от #26

    19:04 09.11.2026

  • 3 Така е

    11 25 Отговор

    До коментар #1 от "И купуват":

    Купуват ги за врага.

    Коментиран от #11

    19:04 09.11.2026

  • 4 Абу Будалиб

    40 1 Отговор
    Ако ги финансираше ЕС за картофи ,щяха до копаят картофи. Сега НАТО им помага с картофите за това копаят бункери.

    19:05 09.11.2026

  • 5 Е тя простотията

    39 5 Отговор
    и страхът ще ги зарови в тези ровове и гробове които са ми си копаят. И те са гризнали курабийката сладко сладко....

    19:05 09.11.2026

  • 6 Порошенко

    28 4 Отговор
    И тия ще учат в подземни училища

    19:05 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Когато на власт в една държава

    41 2 Отговор
    са продажници, резултата е това. Вместо да си живеят живота и да си следват интересите, тях ги ползват за глупост и интриги!

    Коментиран от #16

    19:06 09.11.2026

  • 9 Мдааа

    28 4 Отговор
    Трошат си парите за глупости на земята, а опасността ги дебне отгоре!

    Коментиран от #15

    19:06 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахаха

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Така е, бълхите ще ухапятГ..на баба Меца.

    19:07 09.11.2026

  • 12 Сатана Z

    27 3 Отговор
    Комшията винаги казва ;

    "Мога да копам, а може и да не копам "
    Луд умора няма,само се поти!

    Коментиран от #14

    19:07 09.11.2026

  • 13 А ГДЕ

    25 1 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #22

    19:08 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Знам.

    19:09 09.11.2026

  • 16 Хитра копейка

    8 19 Отговор

    До коментар #8 от "Когато на власт в една държава":

    Затова в Русия не стъпвам!Волгата и той!

    Коментиран от #18

    19:10 09.11.2026

  • 17 Съсед

    6 19 Отговор
    Не знам дали има нещо по лошо от това да имаш нагал, физически по силен, агресивен съсед.

    Коментиран от #51

    19:11 09.11.2026

  • 18 Явно не разбра написаното

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хитра копейка":

    Когато на власт в една държава са продажници, резултата е това. Вместо да си живеят живота и да си следват интересите, тях ги ползват за глупост и интриги!

    Коментиран от #29, #71

    19:12 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор

    До коментар #13 от "А ГДЕ":

    Кая бомби Путин.Бункера още държи.Укрепен е.

    Коментиран от #67

    19:15 09.11.2026

  • 23 Анонимен

    14 3 Отговор
    Дават пари нахалост.Танковете бяха ВСВ сега има дронове и неврони мрежи които управлява стотици от тези дронове а бункерите се унищожават и дори и на дълбоко с Смешни и много скъпи неща правят.Финландия с Русия има над хиляда и кусур километра. Там какво ще правят

    Коментиран от #37

    19:15 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пиночет

    6 16 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    19:16 09.11.2026

  • 26 Така е

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "И те":

    На 1,6 милиона руснаци не помогнаха.

    19:16 09.11.2026

  • 27 само предлагам

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Да съгласен съм":

    Не е вярно С нищо не се лекува Това е наследствена болест

    19:17 09.11.2026

  • 28 Гробар

    3 5 Отговор
    Чорапа получи инструкции от Урсулът днес и скоро и нас ще ни подпука.

    19:18 09.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ....

    13 2 Отговор
    Ми те имат по 2-3 хиляди човека армия, дан си копаят гробовете.

    19:20 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Възраждане

    11 3 Отговор
    Излишни усилия. Литва, Латвия и Естония ще бъдат превзети за 3 дни

    Коментиран от #33

    19:21 09.11.2026

  • 33 АБВ

    5 10 Отговор

    До коментар #32 от "Възраждане":

    Като Мала Токмачка.

    Коментиран от #36, #39, #72

    19:22 09.11.2026

  • 34 000

    9 3 Отговор
    Брюкселските марионетки унищожиха бъдещето на гражданите на страните от ес за десетилетия напред. В европа ще има война, но не с русия. Ес е приключен.

    19:23 09.11.2026

  • 35 Дядка

    4 9 Отговор
    На путин му дават добавка към месечната заплата по 20 долара "тъжни", задето кисне пять года у влажния бункер!

    19:23 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така, така

    1 8 Отговор
    А отзад , зад рововете Бундесвера ще устрои истинско триумфално посрещане на ватенките с дъжд от артилерийски обстрел и ракети.

    19:24 09.11.2026

  • 39 ЬЮЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Мала Токмачка е руска. КЪДЕ ПАК БЛЯ?

    Коментиран от #45

    19:24 09.11.2026

  • 40 Гого

    11 1 Отговор
    Няма никво значение кво копат, еврастите урсулианци все ша ги закопат.

    19:24 09.11.2026

  • 41 Копаят rpo6oвe

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "И купуват":

    за rpyZ 200, иначе страшна миризма се разнасяла.

    Коментиран от #42, #43

    19:25 09.11.2026

  • 42 Дали някога

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Копаят rpo6oвe":

    манерката ще разбере, че с тролене изглежда глупаво и показва отчаянието на фашистка Украйна!

    19:27 09.11.2026

  • 43 В Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Копаят rpo6oвe":

    вълците и чакалите ги "разчиствали", обаче на север е студенти няма толкова много от тях.

    19:30 09.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 луд умора няма

    10 1 Отговор
    тези ровове няма да ги спасят
    както се зъбят на Мечока ако разярят

    19:36 09.11.2026

  • 47 Човек с акъл не троли

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Дядка":

    защото няма как човек с акъл да го ползват фашисти като зеленски за парцала на форума, да лъже и да се излага.

    Коментиран от #52

    19:39 09.11.2026

  • 48 Павел Николаев

    4 1 Отговор
    Тези хора нямат ли си градини да копат

    19:39 09.11.2026

  • 49 Дупчените центаци

    6 1 Отговор
    довечера ще сънувате руснаци.

    19:40 09.11.2026

  • 50 Мутата

    4 1 Отговор
    Откачалки

    19:41 09.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дядка

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Човек с акъл не троли":

    Това е въпрос на чест, не на aкъл! Няма значение, и двете опции ги нямате!

    Коментиран от #54

    19:42 09.11.2026

  • 53 тез на кой свят живеят с тез ровове

    1 2 Отговор
    и за спечелване на време до пристигането на съюзнически сили.

    19:43 09.11.2026

  • 54 Каква чест

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дядка":

    в глупак ползван за лъжи по форумите срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа.

    Коментиран от #65

    19:43 09.11.2026

  • 55 666

    2 1 Отговор
    Цялата армия на Естония и Латвия я качих в двоен Икарус за да ги заведа да копаят окопи.

    19:45 09.11.2026

  • 56 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Що не проверят преди това какво се е случило с линията " Мажино" ?

    19:45 09.11.2026

  • 57 виктория

    2 2 Отговор
    малоумници!!!рано се наакаха!!!

    19:45 09.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Смърф

    4 1 Отговор
    Трите прасенца ,и вълка .
    Приказка ,детска.
    Само че в действетелността ,не е вълк ,а мечок ,и приказката ще свърши по желание на мечока .

    19:47 09.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Нарича се

    4 0 Отговор
    Руски челен опит.

    19:47 09.11.2026

  • 62 Мюмюн

    2 0 Отговор
    копайте си като имате пари за закопаване, те новите танкове хвърчат

    19:47 09.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 До дупчените центаци.

    2 0 Отговор
    Тази вечер ще сънувате руснаци. Ха ха ха

    Коментиран от #69

    19:49 09.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хи хи

    3 1 Отговор
    Абе тагаренковци, вий изкопахте ли си бункерчета, че дроновете на Путин са вече тука, и ще ви намерят !! Я вижте наште съюзници как копаят бункери !! Аз ви казах !!

    Коментиран от #68

    19:49 09.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ехоо

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хи хи":

    Поздрави мама.Добре се представи.

    19:51 09.11.2026

  • 69 Ехоо

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "До дупчените центаци.":

    Поздрави мама.Да не забравиш!Даде всичко от себе си.

    19:52 09.11.2026

  • 70 Перо

    2 0 Отговор
    Измислените съветски републики започват да треперят, като някои измислени бивши югославски републики преди време!

    19:55 09.11.2026

  • 71 Как да го разбере...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Явно не разбра написаното":

    Като за това требе малко и акъл...?!

    19:55 09.11.2026

  • 72 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Ааа мала тукмачка я забравихме, сега укра апва голем тукмак хахахаха.

    Коментиран от #75, #76

    19:56 09.11.2026

  • 73 Митко

    0 0 Отговор
    Ганев, ти що не си почнал да копаш още ве?

    19:57 09.11.2026

  • 74 Българин

    0 0 Отговор
    Ние винаги сме се подчинявали на по-смелите и силните и така сме оцелялвали през вековете. А тия, като си нямат друга работа, нека копаят! До сега никой не е спрял Руската Армия!

    19:58 09.11.2026

  • 75 Ехооо

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    Поздрави мама.Добра е.

    19:58 09.11.2026

  • 76 нахим

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    Щурма на Малая токмачка го отложиха за другата година. Товава вече, най-вероятно братушките ще я вземат!

    19:59 09.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания