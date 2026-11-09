Латвия и Естония копаят ровове и строят бункери

Латвия и Естония укрепват границите си с Русия с противотанкови ровове, бетонни заграждения и бункери. Мерките са част от Балтийската отбранителна линия, договорена от Латвия, Естония и Литва през януари 2024 г. Проектът предвижда мрежа от отбранителни съоръжения по източния фланг на НАТО, но всяка държава финансира и изгражда своята част самостоятелно.
В Латвия вече са изкопани около 4 километра противотанкови ровове. В първите два етапа са планирани съоръжения с обща дължина 89 километра, като първият участък от 27 километра трябва да бъде готов до пролетта на 2027 г. Работата ще продължи и през зимата.
Рововете се допълват от бетонни противотанкови заграждения, наричани „зъби на дракона“. Те са поставени по около 5 километра от източната граница, на места в три реда. Всяко заграждение тежи приблизително 1,5 тона и е високо малко над метър. На посетения от латвийската телевизия участък ровът е широк над 5 метра и дълбок повече от 2 метра.
Латвия планира да вложи 303 милиона евро във военното укрепване на източната си граница до 2029 г. Съоръжения няма да бъдат изградени по цялото протежение, тъй като на някои места блата, езера и гъсти гори вече затрудняват движението на тежка техника. Изкуствени препятствия се създават там, където теренът позволява по-бързо придвижване.
Естония планира до 600 бункера
В Естония първите бетонни бункери край Нарва вече са завършени. Страната планира до края на 2027 г. да разположи до 600 подобни съоръжения по около 100-километровия си участък от границата с Русия. До края на октомври са изградени 28 бункера, а в североизточната и югоизточната част на страната са поставени и други препятствия.
Естонските военни власти описват бункерите като укрития за подразделенията, предназначени да защитават военнослужещите от артилерийски огън. По границата са складирани и хиляди „зъби на дракона“, които могат да бъдат разположени при необходимост. Изграждането на следващите укрепени пунктове беше забавено заради спорове около обществената поръчка, но процедурата вече е освободена за продължаване, съобщи Естонският център за отбранителни инвестиции.
Естонският инспектор по инженерните въпроси Айнаp Афанасиев заяви, че страната „няма много време“, ако противник премине границата, и затова отбранителните съоръжения се изграждат още в мирно време. Естонските власти подчертават, че строителството само по себе си не означава непосредствена военна заплаха, а е част от подготовката за възможен конфликт и за спечелване на време до пристигането на съюзнически сили.
Източници: welt.de, news.err.ee, ukr.lsm.lv
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И купуват
Коментиран от #3, #41
19:03 09.11.2026
2 И те
Коментиран от #26
19:04 09.11.2026
3 Така е
До коментар #1 от "И купуват":Купуват ги за врага.
Коментиран от #11
19:04 09.11.2026
4 Абу Будалиб
19:05 09.11.2026
5 Е тя простотията
19:05 09.11.2026
6 Порошенко
19:05 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Когато на власт в една държава
Коментиран от #16
19:06 09.11.2026
9 Мдааа
Коментиран от #15
19:06 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахаха
До коментар #3 от "Така е":Така е, бълхите ще ухапятГ..на баба Меца.
19:07 09.11.2026
12 Сатана Z
"Мога да копам, а може и да не копам "
Луд умора няма,само се поти!
Коментиран от #14
19:07 09.11.2026
13 А ГДЕ
Коментиран от #22
19:08 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин
До коментар #9 от "Мдааа":Знам.
19:09 09.11.2026
16 Хитра копейка
До коментар #8 от "Когато на власт в една държава":Затова в Русия не стъпвам!Волгата и той!
Коментиран от #18
19:10 09.11.2026
17 Съсед
Коментиран от #51
19:11 09.11.2026
18 Явно не разбра написаното
До коментар #16 от "Хитра копейка":Когато на власт в една държава са продажници, резултата е това. Вместо да си живеят живота и да си следват интересите, тях ги ползват за глупост и интриги!
Коментиран от #29, #71
19:12 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "А ГДЕ":Кая бомби Путин.Бункера още държи.Укрепен е.
Коментиран от #67
19:15 09.11.2026
23 Анонимен
Коментиран от #37
19:15 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пиночет
19:16 09.11.2026
26 Така е
До коментар #2 от "И те":На 1,6 милиона руснаци не помогнаха.
19:16 09.11.2026
27 само предлагам
До коментар #19 от "Да съгласен съм":Не е вярно С нищо не се лекува Това е наследствена болест
19:17 09.11.2026
28 Гробар
19:18 09.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ....
19:20 09.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Възраждане
Коментиран от #33
19:21 09.11.2026
33 АБВ
До коментар #32 от "Възраждане":Като Мала Токмачка.
Коментиран от #36, #39, #72
19:22 09.11.2026
34 000
19:23 09.11.2026
35 Дядка
19:23 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така, така
19:24 09.11.2026
39 ЬЮЯ
До коментар #33 от "АБВ":Мала Токмачка е руска. КЪДЕ ПАК БЛЯ?
Коментиран от #45
19:24 09.11.2026
40 Гого
19:24 09.11.2026
41 Копаят rpo6oвe
До коментар #1 от "И купуват":за rpyZ 200, иначе страшна миризма се разнасяла.
Коментиран от #42, #43
19:25 09.11.2026
42 Дали някога
До коментар #41 от "Копаят rpo6oвe":манерката ще разбере, че с тролене изглежда глупаво и показва отчаянието на фашистка Украйна!
19:27 09.11.2026
43 В Украйна
До коментар #41 от "Копаят rpo6oвe":вълците и чакалите ги "разчиствали", обаче на север е студенти няма толкова много от тях.
19:30 09.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 луд умора няма
както се зъбят на Мечока ако разярят
19:36 09.11.2026
47 Човек с акъл не троли
До коментар #45 от "Дядка":защото няма как човек с акъл да го ползват фашисти като зеленски за парцала на форума, да лъже и да се излага.
Коментиран от #52
19:39 09.11.2026
48 Павел Николаев
19:39 09.11.2026
49 Дупчените центаци
19:40 09.11.2026
50 Мутата
19:41 09.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дядка
До коментар #47 от "Човек с акъл не троли":Това е въпрос на чест, не на aкъл! Няма значение, и двете опции ги нямате!
Коментиран от #54
19:42 09.11.2026
53 тез на кой свят живеят с тез ровове
19:43 09.11.2026
54 Каква чест
До коментар #52 от "Дядка":в глупак ползван за лъжи по форумите срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа.
Коментиран от #65
19:43 09.11.2026
55 666
19:45 09.11.2026
56 Лопата Орешник
19:45 09.11.2026
57 виктория
19:45 09.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Смърф
Приказка ,детска.
Само че в действетелността ,не е вълк ,а мечок ,и приказката ще свърши по желание на мечока .
19:47 09.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Нарича се
19:47 09.11.2026
62 Мюмюн
19:47 09.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 До дупчените центаци.
Коментиран от #69
19:49 09.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хи хи
Коментиран от #68
19:49 09.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ехоо
До коментар #66 от "Хи хи":Поздрави мама.Добре се представи.
19:51 09.11.2026
69 Ехоо
До коментар #64 от "До дупчените центаци.":Поздрави мама.Да не забравиш!Даде всичко от себе си.
19:52 09.11.2026
70 Перо
19:55 09.11.2026
71 Как да го разбере...?!
До коментар #18 от "Явно не разбра написаното":Като за това требе малко и акъл...?!
19:55 09.11.2026
72 Хахахаха
До коментар #33 от "АБВ":Ааа мала тукмачка я забравихме, сега укра апва голем тукмак хахахаха.
Коментиран от #75, #76
19:56 09.11.2026
73 Митко
19:57 09.11.2026
74 Българин
19:58 09.11.2026
75 Ехооо
До коментар #72 от "Хахахаха":Поздрави мама.Добра е.
19:58 09.11.2026
76 нахим
До коментар #72 от "Хахахаха":Щурма на Малая токмачка го отложиха за другата година. Товава вече, най-вероятно братушките ще я вземат!
19:59 09.11.2026