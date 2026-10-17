ООН: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си

Милиони украинци, които са се върнали по домовете си след бягство от войната, са изложени на риск от ново разселване през зимата. Международната организация по миграция към ООН посочи като причини повредените жилища, повтарящите се руски атаки срещу електроенергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура, както и високата цена на отоплението.

„За милиони украинци въпросът вече не е само дали могат да се върнат у дома, а дали могат да останат там безопасно. Настоящите условия правят това трудно“, заяви Артур Еркен, регионален директор на Международната организация по миграция за Европа и Централна Азия. По думите му много семейства вече обмислят ново напускане на домовете си, като най-висока е готовността за повторно разселване сред хората, завърнали се през последните три месеца.

Завърнали се живеят близо до фронта

В Украйна остават около 3,6 милиона вътрешно разселени хора, докато приблизително 3,8 милиона души са се върнали по местата си на пребиваване след разселването им от февруари 2022 г. Около 1,45 милиона от завърналите се живеят в райони близо до фронтовата линия, включително 565 000 души в Харковска област.

В селските райони край фронта трима от всеки четирима завърнали се имат нужда от материали за ремонт на повредени стени. Почти две трети се нуждаят от материали за покриви и изолация. Дори когато отоплението е достъпно, много семейства не могат да си позволят разходите за него.

През последния студен сезон само 32 процента от домакинствата са заявили, че могат да отопляват жилищата си достатъчно добре. В районите близо до фронта този дял е около 25 процента. Според Международната организация по миграция продължителните прекъсвания на електричеството застрашават и достъпа до вода, тъй като водоснабдителните системи зависят от електроенергията.

Риск за възрастните хора и разселените

Около 2,1 милиона възрастни хора в Украйна живеят сами в жилищни блокове. Продължителната липса на ток и отопление може да ги постави в особено тежко положение, посочва организацията.

За около 2,1 милиона вътрешно разселени хора завръщането по домовете е невъзможно. Жилищата им са разрушени, тежко повредени или състоянието им е неизвестно. Международната организация по миграция настоява за спешна подкрепа за ремонт на домовете, подобряване на изолацията, поддържане на основните услуги и изграждане на по-устойчиви и децентрализирани енергийни решения.

Планът на организацията за отговор на кризата в Украйна е финансиран с по-малко от 7 процента. „Международната общност трябва да действа сега“, заяви Еркен.

Източници: kyivpost.com, leparisien.fr, euronews.com