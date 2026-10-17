Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ООН: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си
  Тема: Украйна

ООН: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си

17 Октомври, 2026 06:17 706 12

  • украйна-
  • войната в украйна-
  • вътрешно разселени-
  • зима-
  • оон

Връщането на близо 3,8 милиона души е поставено под натиск заради повредените жилища, ударите по енергийната инфраструктура и скъпото отопление

ООН: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Милиони украинци, които са се върнали по домовете си след бягство от войната, са изложени на риск от ново разселване през зимата. Международната организация по миграция към ООН посочи като причини повредените жилища, повтарящите се руски атаки срещу електроенергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура, както и високата цена на отоплението.

„За милиони украинци въпросът вече не е само дали могат да се върнат у дома, а дали могат да останат там безопасно. Настоящите условия правят това трудно“, заяви Артур Еркен, регионален директор на Международната организация по миграция за Европа и Централна Азия. По думите му много семейства вече обмислят ново напускане на домовете си, като най-висока е готовността за повторно разселване сред хората, завърнали се през последните три месеца.

Завърнали се живеят близо до фронта

В Украйна остават около 3,6 милиона вътрешно разселени хора, докато приблизително 3,8 милиона души са се върнали по местата си на пребиваване след разселването им от февруари 2022 г. Около 1,45 милиона от завърналите се живеят в райони близо до фронтовата линия, включително 565 000 души в Харковска област.

В селските райони край фронта трима от всеки четирима завърнали се имат нужда от материали за ремонт на повредени стени. Почти две трети се нуждаят от материали за покриви и изолация. Дори когато отоплението е достъпно, много семейства не могат да си позволят разходите за него.

През последния студен сезон само 32 процента от домакинствата са заявили, че могат да отопляват жилищата си достатъчно добре. В районите близо до фронта този дял е около 25 процента. Според Международната организация по миграция продължителните прекъсвания на електричеството застрашават и достъпа до вода, тъй като водоснабдителните системи зависят от електроенергията.

Риск за възрастните хора и разселените

Около 2,1 милиона възрастни хора в Украйна живеят сами в жилищни блокове. Продължителната липса на ток и отопление може да ги постави в особено тежко положение, посочва организацията.

За около 2,1 милиона вътрешно разселени хора завръщането по домовете е невъзможно. Жилищата им са разрушени, тежко повредени или състоянието им е неизвестно. Международната организация по миграция настоява за спешна подкрепа за ремонт на домовете, подобряване на изолацията, поддържане на основните услуги и изграждане на по-устойчиви и децентрализирани енергийни решения.

Планът на организацията за отговор на кризата в Украйна е финансиран с по-малко от 7 процента. „Международната общност трябва да действа сега“, заяви Еркен.

Източници: kyivpost.com, leparisien.fr, euronews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АРЕ БЕ

    21 0 Отговор
    МИЛИОНИ УКРАИНЦИ ПЛАТИХА ЛУДИ ПАРИ ЗА ДА СЕ ИЗМЪКНАТ ОТ 404 СЕГА СА БИЛИ ВЪРНАЛИ
    ЗЕХТЕ НИ ЗА КАНАРЧЕТА
    И НЕ САМО СА СА ВЪРНАЛИ АМИ СА СЕ ЗАПИСАЛИ ДОБРОВОЛЦИ НАЛИ ТЪЙ
    НЯМА ДЪНО ТЪПОТИЯТА ВИ

    Коментиран от #10

    06:24 17.10.2026

  • 2 ЗАВЪРНАЛ СЕ УКРАИНЕЦ

    14 0 Отговор
    МНОГО Е ТОПЛО ЗИМАТА В ИСПАНИЯ ЗА ТУЙ СА ВРЪЩАМ НА ФРОНТА В УКРАЙНА
    ЩОТО ИМА СНЯГ И МОГА ДА КАРАМ СКИ

    06:26 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пурко

    7 0 Отговор
    Нема да се плашите, чичко ви Путин ще се погрижи за всичко! Все пак ви е президент! А за тези дето не слушкат ще им организира специална екскурзия до Сибир!

    06:39 17.10.2026

  • 5 Шопо

    13 2 Отговор
    Помощите които дават на Зеленски всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    06:39 17.10.2026

  • 6 Фен

    13 0 Отговор
    Отново? Че кога са се върнали? А и след като Кая, Урсула и атлантиците искат война до край, едва ли някой ще се върне в руините, които ще останат там.

    06:40 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нека

    0 1 Отговор
    да идват у нас, сега хотелите са празни !

    06:59 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мой колега

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АРЕ БЕ":

    Изтегли сина си в Белгия. Плати луди пари. Беше бандеровец. Сега като го обръснаха на сухо, може да си е променил възгледите.

    07:04 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха":

    Предлагам да се освободи място за марсианци. Украинците в Украйна.

    07:13 17.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания