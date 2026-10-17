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Le Monde: Тръмп жертва Украйна заради евтино гориво
  Тема: Украйна

Le Monde: Тръмп жертва Украйна заради евтино гориво

17 Октомври, 2026 18:23 709 18

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир зеленски-
  • санкции

Редакционен текст на френския вестник свързва отстъпките към Москва с натиска преди междинните избори в САЩ и високите цени на горивата

Le Monde: Тръмп жертва Украйна заради евтино гориво - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
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Доналд Тръмп е направил нова отстъпка към Русия, като е освободил Москва от значителни санкции, предвидени в закон, подписан по-рано от самия него. Решението от 16 октомври е представено от Le Monde като фактическо предателство към Украйна и като опит на американския президент да ограничи политическите щети от високата инфлация и поскъпването на горивата.

В редакционния текст се посочва, че Тръмп разчита вносът на руско дизелово гориво да доведе до по-ниски цени на американските бензиностанции. Това се случва преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, когато високите разходи за транспорт, земеделие и ежедневното потребление могат да се превърнат в сериозен проблем за Републиканската партия.

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Според Le Monde президентът на САЩ прехвърля отговорността за поскъпването върху Украйна. Тръмп е заявил, че ударите по руски петролни рафинерии са допринесли за недостига на дизелово гориво и за ръста на цените. Киев отхвърля тази логика и защитава атаките като част от отбраната си срещу руската агресия.

Войната с Иран засили натиска върху Вашингтон

Френският вестник свързва енергийната криза с войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран. Повишаването на цените на енергоносителите е засилило недоволството в Съединените щати, особено след провала на договореностите за разблокиране на Ормузкия проток.

В същото време Вашингтон е изразходвал значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана, за да защитава съюзниците си в арабската част на Персийския залив. Това допълнително е ограничило възможностите за подкрепа на Украйна, която от месеци изпитва недостиг на системи за защита от руските въздушни удари. Le Monde посочва още, че Русия е получавала материална и логистична подкрепа от Иран по време на конфликта.

„Дизеловото споразумение е само първата стъпка“, заяви Володимир Зеленски, коментирайки отмяната на санкциите срещу Русия.

Украинският президент смята, че администрацията на Тръмп може да продължи да премахва ограниченията срещу Москва. По думите му решението за руското гориво и освобождаването от санкциите, предвидени в закона, свързан с покойния сенатор Линдзи Греъм, не изчерпват отстъпките на Вашингтон.

Натискът върху Киев се вписва в по-стар курс

Le Monde определя последните действия на Тръмп не като внезапен стратегически завой, а като продължение на отношение към Кремъл, проявявало се и по-рано. Вестникът припомня срещата му с Владимир Путин в Хелзинки през 2018 г., както и разговорите между двамата в Аляска през август 2025 г.

Към натиска върху Киев се добавят призивите Зеленски да се оттегли, настояването за промяна на украинското ръководство и съобщенията за проблеми в работата на Starshield – система, важна за отбраната на Украйна. Според редакционния текст съчетаването на тези действия с енергийната сделка обслужва интересите на Москва.

Позицията на Le Monde е редакционна оценка, а не официално заключение на американска или европейска институция. Потвърденото политическо развитие е, че Вашингтон е смекчил натиска върху Русия, докато Киев предупреждава, че това може да бъде начало на по-широко отстъпление пред Кремъл.

Източници: unian.net, lemonde.fr


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    25 18 Отговор
    Тръмп си гледа интереса на Американският народ.

    18:27 17.10.2026

  • 2 а макроня

    20 17 Отговор
    жертва цела франция заради зеленски

    18:29 17.10.2026

  • 3 Българин

    5 18 Отговор
    Тръмп даде окраината на Путин, а Путин му осигури горива по 2 долара за галон!
    Кой е губещия?!?

    18:35 17.10.2026

  • 4 Цвете

    18 1 Отговор
    ФАКТ Е ,ЧЕ ИЗБОРИТЕ В САЩ ЩЕ БЪДАТ ТЕЖКИ ЗА ТРЪМП, КОМЕНТАРИ ИМАШЕ ,ЧЕ ЩЕ БЪДЕ С ИМПИЙЧМАН КОЛКО Е ВЯРНО? НО СЕ ИЗМЕСТВА ФОКУСЪТ ОТ ПЕРСИЙСКИЯТ ЗАЛИВ ,ЗАЩОТО ТАМ ПОЛОЖЕНИЕТО Е ПО ТРАГИЧНО С ОРМУЗКИЯ ПРОТОК . ТРЪМП Е НАРУШИЛ НЯКОЛКОТО ДОГОВОРА ,КОИТО ВСИЧКИ СА ПОДПИСАЛИ ЗА САНКЦИИТЕ СПРЯМО РУСИЯ. КОЙ КОГО ЩЕ НАДИГРАЕ ?

    18:35 17.10.2026

  • 5 ценова пушилка за електората

    2 9 Отговор
    Съблюдава се основния интерес на щатите да тлее взаимно изтощителна война в Европа.
    Подкрепа и за двете страни според обстоятелствата, за да няма категоричен превес.

    18:36 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    4 5 Отговор
    На бензиноколонките в Тексас, нафтата спадна от 6 долара за галон, на 1,80! Познайте кой ще спечели изборите???

    Коментиран от #10

    18:40 17.10.2026

  • 8 Петродолар

    3 1 Отговор
    Според вестник Лимонд, гроздето стана твърде кисело.

    18:41 17.10.2026

  • 9 Какво значи:

    4 2 Отговор
    Тръмп "Жертва Украйна" - тя американска собственост ли е / или европейска? , та да "жертва"?! Ако жертва нещо, то е по-скоро отказ от алчното желание, лакомията и арогантността да притежава богатствата на една страна - на Украйна, разположена на десетки хиляди км от Америка...

    Докога това лицемерие? Докога арогантното желание да притежават Украйна ще се прикрива зад лицемерни приказки за демокрация и свобода!?

    Коментиран от #15

    18:44 17.10.2026

  • 10 Смени си

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    хапчетата!

    18:46 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 иван костов

    6 0 Отговор
    Ако ще и за евтина ракия да в жертва, на всички им писна от украйна!

    18:51 17.10.2026

  • 13 Хмм

    4 0 Отговор
    французите да си гледат протестите и да оставят Украйна на мира

    18:56 17.10.2026

  • 14 Горски

    3 1 Отговор
    Проникват информации от различни източници, че е започнала работа по отстранение на Зеленски. Шрьодер обяви главните губещи във войната - Украйна и непосредствено след нея - ЕС, който по политически причини доведе до спад в икономиката и намаляване благосъстоянието на европейците. Нормалността полека започва да се завръща. Тези които предизвикаха войната трябва да я спрат. Вчера в Брюксел 155 милиарда евро за да продължи войната ( плюс тези 90 милиарда които вече взе) иначе 20 милиона украинци ( тоест цялото оставало население на Украйна) щяло да зале ЕС! Направо ни заплаши! Клоуна Тръмп обеща да спре няколко войни а започна нови, обеща че ще направи Америка велика а я унижи жестоко. Чакаме Как империята ще отговори на удара причинен и от собственият си президент.

    18:57 17.10.2026

  • 15 точка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво значи:":

    Собственост е разбира се!!!Инвестираха в Преврата 5милиарда и си назначиха слуга...После станаха СОБСТВЕНИЦИ на всички интересни Активи.Даже Байдън бе назначен!!!!За състава на правителството да не говорим.Украйна е чужда собственост...тя има само дългове.

    19:07 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Голям!!!Трябва да оцелее...и да ти даде дума!!!Сериозен проблем в днешните времена.

    19:09 17.10.2026

  • 18 ПРАВИЛО № 1

    0 0 Отговор
    Когато положението е най-напечено, се жертват първо ненужните неща...

    19:21 17.10.2026