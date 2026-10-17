Le Monde: Тръмп жертва Украйна заради евтино гориво

Доналд Тръмп е направил нова отстъпка към Русия, като е освободил Москва от значителни санкции, предвидени в закон, подписан по-рано от самия него. Решението от 16 октомври е представено от Le Monde като фактическо предателство към Украйна и като опит на американския президент да ограничи политическите щети от високата инфлация и поскъпването на горивата.

В редакционния текст се посочва, че Тръмп разчита вносът на руско дизелово гориво да доведе до по-ниски цени на американските бензиностанции. Това се случва преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, когато високите разходи за транспорт, земеделие и ежедневното потребление могат да се превърнат в сериозен проблем за Републиканската партия.

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Според Le Monde президентът на САЩ прехвърля отговорността за поскъпването върху Украйна. Тръмп е заявил, че ударите по руски петролни рафинерии са допринесли за недостига на дизелово гориво и за ръста на цените. Киев отхвърля тази логика и защитава атаките като част от отбраната си срещу руската агресия.

Войната с Иран засили натиска върху Вашингтон

Френският вестник свързва енергийната криза с войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран. Повишаването на цените на енергоносителите е засилило недоволството в Съединените щати, особено след провала на договореностите за разблокиране на Ормузкия проток.

В същото време Вашингтон е изразходвал значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана, за да защитава съюзниците си в арабската част на Персийския залив. Това допълнително е ограничило възможностите за подкрепа на Украйна, която от месеци изпитва недостиг на системи за защита от руските въздушни удари. Le Monde посочва още, че Русия е получавала материална и логистична подкрепа от Иран по време на конфликта.

„Дизеловото споразумение е само първата стъпка“, заяви Володимир Зеленски, коментирайки отмяната на санкциите срещу Русия.

Украинският президент смята, че администрацията на Тръмп може да продължи да премахва ограниченията срещу Москва. По думите му решението за руското гориво и освобождаването от санкциите, предвидени в закона, свързан с покойния сенатор Линдзи Греъм, не изчерпват отстъпките на Вашингтон.

Натискът върху Киев се вписва в по-стар курс

Le Monde определя последните действия на Тръмп не като внезапен стратегически завой, а като продължение на отношение към Кремъл, проявявало се и по-рано. Вестникът припомня срещата му с Владимир Путин в Хелзинки през 2018 г., както и разговорите между двамата в Аляска през август 2025 г.

Към натиска върху Киев се добавят призивите Зеленски да се оттегли, настояването за промяна на украинското ръководство и съобщенията за проблеми в работата на Starshield – система, важна за отбраната на Украйна. Според редакционния текст съчетаването на тези действия с енергийната сделка обслужва интересите на Москва.

Позицията на Le Monde е редакционна оценка, а не официално заключение на американска или европейска институция. Потвърденото политическо развитие е, че Вашингтон е смекчил натиска върху Русия, докато Киев предупреждава, че това може да бъде начало на по-широко отстъпление пред Кремъл.

Източници: unian.net, lemonde.fr