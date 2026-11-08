Хусите заявиха, че са атакували цели на Aramco и Рияд

Йеменското движение „Ансар Аллах“, известно като хусите, заяви, че е извършило шест ракетни и дронови операции срещу цели в Саудитска Арабия и Йемен. Военният говорител на групировката Яхя Сари посочи като мишени летището „Крал Халид“ в Рияд, обекти на Saudi Aramco в столицата и съоръжения в района на Хурайс.

Според Сари трета операция е била насочена срещу помпена станция №8 в района на Дауадими, а друга – срещу лагер на саудитската Национална гвардия в Наджран. Останалите две атаки, по думите му, са били извършени срещу сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, в провинциите Ал Джауф и Мариб.

Саудитската коалиция съобщи за прехванати ракети

Коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е прехванала два балистични снаряда, насочени към Рияд. По-късно беше съобщено и за унищожени две крилати ракети, насочени към столицата и южната част на кралството.

„Два балистични снаряда, изстреляни към Рияд, са прехванати и унищожени“, съобщи коалицията.

Асошиейтед прес съобщи, че падащи отломки са повредили административна сграда на Saudi Aramco във финансовия район „Крал Абдула“ в Рияд. Свидетели са видели счупени прозорци на няколко етажа. Саудитското енергийно министерство посочи, че няма жертви и че щетите са ограничени.

Разминаване в данните за Абкайк

Първоначалната информация за предполагаем удар по съоръжения на Aramco в Абкайк, придружен от пожар, не се потвърждава от актуалните съобщения на Асошиейтед прес, Ройтерс и „Ал Джазира“. В тях се посочват Хурайс, Дауадими и обекти в Рияд, но не и Абкайк. Не се потвърждава и твърдението за атака в провинция Лахдж.

Ройтерс съобщи, че предупреждения за потенциална опасност са били издадени и в райони на Източната провинция, включително около Дахран, където се намира централата на Saudi Aramco. Властите по-късно обявили, че опасността е преминала.

Атаките са представени като ответни

Яхя Сари заяви, че операциите са отговор на въздушни удари на саудитската коалиция в Йемен. По данни на Асошиейтед прес хусите са свързали нападенията с удари по село край Сана, при които според управляваното от тях здравно министерство са загинали най-малко 27 души, както и с атака срещу пазар в югозападната част на страната. Тези твърдения не са потвърдени независимо, а страните си разменят обвинения за отговорността.

Ескалацията се развива след разпадането през лятото на примирието, което до този момент до голяма степен ограничаваше сраженията между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия. Саудитската коалиция продължава да съобщава за прехванати ракети и дронове, докато хусите заявяват, че ще продължат да атакуват саудитски военни, летищни и енергийни обекти.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aljazeera.com