Четирима загинали и 88 ранени при влакова катастрофа в Египет

Най-малко четирима души са загинали, а 88 са ранени при сблъсък между два пътнически влака в района на Ел Аят, провинция Гиза, на около 52 километра южно от Кайро. По данни на египетското Министерство на здравеопазването пострадалите са откарани в близки болници.

Катастрофата е станала между гарите Кафр Амар и ар-Ракага. Влак №134, пътуващ от Гиза към Фаюм, се е ударил в задната част на влак №2010, който е пътувал от Кайро към Асуан, съобщиха египетските железници. При удара са дерайлирали вагони.

От 88-те ранени 49 са транспортирани в болницата в Ел Уаста, 29 - в болницата в Ел Аят, а 10 - в болницата в Атфих. На мястото са изпратени 72 линейки. Два от починалите са откарани в болницата в Ел Уаста, един - в болницата в Атфих, а четвъртото тяло е останало на мястото на катастрофата към момента на съобщението.

Аварийни екипи и железопътни кранове са започнали разчистването на повредените вагони и подготовката за възстановяване на движението. Властите заявиха, че работят за възобновяване на влаковите услуги „възможно най-скоро“.

Президентът Абдел Фатах ас Сиси е разпоредил бързо разследване, което да установи причините за сблъсъка и да потърси отговорност от виновните. Египетските власти продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента.

Източници: apnews.com, skynewsarabia.com, thepeninsulaqatar.com