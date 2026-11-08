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Зеленски поиска безплатен наземен транспорт в Киев
  Тема: Украйна

Зеленски поиска безплатен наземен транспорт в Киев

8 Ноември, 2026 17:06 798 18

  • володимир зеленски-
  • киев-
  • градски транспорт-
  • северен мост-
  • украйна

Правителството трябва да подготви и резерв от автобуси при проблеми с метрото или мостовете над Днепър. Мярката идва след повредата на Северния мост при руската атака на 7 ноември

Зеленски поиска безплатен наземен транспорт в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски възложи на правителството да подготви програма за безплатно пътуване в наземния градски транспорт на Киев. Поръчението включва и осигуряването на достатъчен резерв от автобуси при прекъсвания в работата на метрото или проблеми с мостовете над Днепър.

По думите на Зеленски премиерът, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана и министърът на вътрешните работи са представили варианти за резервни транспортни схеми за украинската столица. В момента се уточнява необходимият брой превозни средства и се обсъжда реорганизация на движението в отделни части на Киев.

„Важно е правителството да подготви конкретни мерки за непрекъсваема и гарантирано достъпна работа на градския наземен транспорт при прекъсвания в метрото или проблеми с мостовете над Днепър“, заяви Зеленски.

Той е възложил на премиера да представи програмата за безплатно пътуване и плана за осигуряване на автобусен резерв за Киев. Засега не е посочен срок за представянето им, а безплатният транспорт все още не е въведен.

Повреден е Северният мост

Решението е обявено след повредата на Северния мост при руската ракетна атака срещу Киев през нощта на 7 ноември. Движението по съоръжението е било спряно и в двете посоки.

Според информацията на „Украинская правда“ при удара са повредени пътното платно, тролейбусната контактна мрежа и електропроводът на моста. По данни на „Интерфакс-Украйна“ на място са работили пътни и комунални екипи.

Предстои украинското правителство да уточни как ще функционира програмата за безплатен транспорт, колко автобуси ще бъдат включени в резерва и по кои маршрути ще бъдат използвани при нови прекъсвания на основните транспортни връзки в Киев.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай зелко: уж праим нещо за пълнеж

    15 0 Отговор
    Засега не е посочен срок за представянето им, а безплатният транспорт все още не е въведен

    17:08 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А можеше,

    14 0 Отговор
    по иначе можеше! "Ако бе мирно седяло не би чудо видяло!"

    17:11 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашист 9327

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Само за мене има.

    17:18 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дъра-бъра

    15 0 Отговор
    Безплатен, ама дръжки - ЦЯЛА ЕВРОПА плаща за това...

    17:22 08.11.2026

  • 10 Без име..

    10 0 Отговор
    Ехааа Зеленият пор , поискал..!

    17:24 08.11.2026

  • 11 Ъъъъъъъъъ

    9 0 Отговор
    Започвам да надушвам, че зеления бастун ще започне да иска и автобуси от ЕС, а от Сащ нафта.

    Коментиран от #18

    17:27 08.11.2026

  • 12 Кой ще плаща обяда

    7 0 Отговор
    Ми ние разбира се.
    Безплатен обяд няма а Зелю като иска припка при Урсула, тя разписва сметката а плащането....разбира се го плаща обикновения европеец, не Урсулите в Брюксел а и на други места из Европа.

    17:35 08.11.2026

  • 13 Да е ясно

    9 0 Отговор
    Нищо "безплатно" няма в Украйна, всичко го плащат европейските мауци, между които и българите.

    17:35 08.11.2026

  • 14 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    При проблеми с мостовете, летящи автобуси!

    17:38 08.11.2026

  • 15 Николай Хайтов

    5 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш, А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО ДА ГО НАПРАВИШ!

    17:38 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нннн

    4 0 Отговор
    В Киев транспорт почти няма, но е безплатен.

    17:46 08.11.2026

  • 18 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ама нафтата от САЩ е от Русия ................направо корабите да обръщат към Украйна ха,ха.........

    17:53 08.11.2026

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