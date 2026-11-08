Зеленски поиска безплатен наземен транспорт в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски възложи на правителството да подготви програма за безплатно пътуване в наземния градски транспорт на Киев. Поръчението включва и осигуряването на достатъчен резерв от автобуси при прекъсвания в работата на метрото или проблеми с мостовете над Днепър.

По думите на Зеленски премиерът, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана и министърът на вътрешните работи са представили варианти за резервни транспортни схеми за украинската столица. В момента се уточнява необходимият брой превозни средства и се обсъжда реорганизация на движението в отделни части на Киев.

„Важно е правителството да подготви конкретни мерки за непрекъсваема и гарантирано достъпна работа на градския наземен транспорт при прекъсвания в метрото или проблеми с мостовете над Днепър“, заяви Зеленски.

Той е възложил на премиера да представи програмата за безплатно пътуване и плана за осигуряване на автобусен резерв за Киев. Засега не е посочен срок за представянето им, а безплатният транспорт все още не е въведен.

Повреден е Северният мост

Решението е обявено след повредата на Северния мост при руската ракетна атака срещу Киев през нощта на 7 ноември. Движението по съоръжението е било спряно и в двете посоки.

Според информацията на „Украинская правда“ при удара са повредени пътното платно, тролейбусната контактна мрежа и електропроводът на моста. По данни на „Интерфакс-Украйна“ на място са работили пътни и комунални екипи.

Предстои украинското правителство да уточни как ще функционира програмата за безплатен транспорт, колко автобуси ще бъдат включени в резерва и по кои маршрути ще бъдат използвани при нови прекъсвания на основните транспортни връзки в Киев.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua