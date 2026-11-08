Зеленски поиска безплатен наземен транспорт в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски възложи на правителството да подготви програма за безплатно пътуване в наземния градски транспорт на Киев. Поръчението включва и осигуряването на достатъчен резерв от автобуси при прекъсвания в работата на метрото или проблеми с мостовете над Днепър.
По думите на Зеленски премиерът, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана и министърът на вътрешните работи са представили варианти за резервни транспортни схеми за украинската столица. В момента се уточнява необходимият брой превозни средства и се обсъжда реорганизация на движението в отделни части на Киев.„Важно е правителството да подготви конкретни мерки за непрекъсваема и гарантирано достъпна работа на градския наземен транспорт при прекъсвания в метрото или проблеми с мостовете над Днепър“, заяви Зеленски.
Той е възложил на премиера да представи програмата за безплатно пътуване и плана за осигуряване на автобусен резерв за Киев. Засега не е посочен срок за представянето им, а безплатният транспорт все още не е въведен.
Повреден е Северният мост
Решението е обявено след повредата на Северния мост при руската ракетна атака срещу Киев през нощта на 7 ноември. Движението по съоръжението е било спряно и в двете посоки.
Според информацията на „Украинская правда“ при удара са повредени пътното платно, тролейбусната контактна мрежа и електропроводът на моста. По данни на „Интерфакс-Украйна“ на място са работили пътни и комунални екипи.
Предстои украинското правителство да уточни как ще функционира програмата за безплатен транспорт, колко автобуси ще бъдат включени в резерва и по кои маршрути ще бъдат използвани при нови прекъсвания на основните транспортни връзки в Киев.
Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай зелко: уж праим нещо за пълнеж
17:08 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А можеше,
17:11 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Антирашист 9327
До коментар #4 от "1488":Само за мене има.
17:18 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дъра-бъра
17:22 08.11.2026
10 Без име..
17:24 08.11.2026
11 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #18
17:27 08.11.2026
12 Кой ще плаща обяда
Безплатен обяд няма а Зелю като иска припка при Урсула, тя разписва сметката а плащането....разбира се го плаща обикновения европеец, не Урсулите в Брюксел а и на други места из Европа.
17:35 08.11.2026
13 Да е ясно
17:35 08.11.2026
14 Лопата Орешник
17:38 08.11.2026
15 Николай Хайтов
17:38 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нннн
17:46 08.11.2026
18 Пешо
До коментар #11 от "Ъъъъъъъъъ":Ама нафтата от САЩ е от Русия ................направо корабите да обръщат към Украйна ха,ха.........
17:53 08.11.2026