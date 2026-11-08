Херцог връчи мандата за правителство на Айзенкот

Президентът на Израел Ицхак Херцог връчи мандата за съставяне на ново правителство на лидера на опозиционната партия „Яшар“ Гади Айзенкот. Церемонията се проведе в президентската резиденция в Йерусалим, след като изборите на 27 октомври не излъчиха политически блок с необходимото мнозинство.

Айзенкот разполага с 28 дни, за да договори коалиция и да представи правителство. Президентът може да му даде и допълнителни 14 дни. До сформирането на нов кабинет правителството на Бенямин Нетаняху ще продължи да работи в служебен режим.

67 депутати препоръчаха Айзенкот

При консултациите с парламентарните формации Айзенкот получи препоръките на депутати, представляващи 67 места в 120-членния Кнесет. Бенямин Нетаняху беше подкрепен от формации с общо 46 депутати, а седем депутати не посочиха кандидат. Въпреки численото предимство това не означава автоматично мнозинство за бъдещото правителство.

„Ликуд“ на Нетаняху спечели 27 места, а „Яшар“ на Айзенкот – 21. Блокът на настоящия премиер разполага с 53 мандата, опозиционните партии без арабските формации имат 48, а двете арабски листи спечелиха общо 19 места. За вот на доверие са необходими най-малко 61 гласа.

Трудни преговори за бъдещата коалиция

Пред Айзенкот стоят няколко възможности, но всяка от тях е свързана със сериозни политически разногласия. Той може да потърси споразумение с арабските партии, да договори участие на ултраортодоксалните формации или да обсъди правителство на националното единство с Нетаняху.

Участието на арабски партии среща съпротива сред част от съюзниците на Айзенкот. Допълнителен спор е статутът на ултраортодоксалните евреи и освобождаването им от военна служба. Партньорите на Айзенкот настояват за по-равномерно разпределение на задълженията за военна, национална или гражданска служба, докато религиозните партии защитават съществуващите изключения.

Нетаняху призова за правителство на националното единство, но едновременно предупреди срещу кабинет, който според него би включвал „поддръжници на тероризма“. От „Яшар“ отговориха, че бъдещото правителство ще включва само партии и депутати, които приемат принципите на формацията, сред които признаването на Израел като еврейска и демократична държава и унищожаването на военния и управленския потенциал на „Хамас“.

Новите депутати трябва да положат клетва във вторник. Ако Айзенкот не успее да състави кабинет в определения срок, мандатът може да бъде връчен на друг кандидат, вероятно Нетаняху. При провал на последващите опити Израел може да стигне до нови парламентарни избори.

Източници: apnews.com, en.globes.co.il, jpost.com