Скандал: Свалиха германското знаме пред Райхстага, издигнаха палестинското

Палестинско знаме беше издигнато на мачтата пред Райхстага в Берлин, след като германският флаг беше свален и хвърлен на земята. Полицията временно задържа трима мъже, свързани с акцията, а по случая са образувани няколко разследвания.
Около 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачил по 28,50-метровата мачта и поставил палестинското знаме. Германският флаг, който е с площ 60 квадратни метра, бил свален пред погледите на туристи, посещаващи купола на сградата.
„Към 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачи по мачтата и издигна палестинското знаме“, съобщил пред „Билд“ говорителят на полицията Мартин Халвег.
Знамето останало повече от час
На земята двама мъже на 20 и 32 години наблюдавали действията и ги заснемали. Берлинската пожарна пристигнала с автовишка, за да достигне до мъжа и да свали знамето.
Около 12:30 часа 22-годишният мъж сам слязъл от мачтата. Палестинското знаме останало още няколко минути, преди да бъде премахнато. И тримата мъже били временно задържани. 20-годишният по-късно бил освободен, а за 22-годишния се проверява възможността за задържане до изясняване на случая.
Полицията е започнала разследване за поругаване на държавата и нейните символи. Проверяват се още евентуално нарушение на законодателството за събранията и незаконно проникване. По данни на полицията 22-годишният е заявил, че е действал от „солидарност с Палестина“.
Акцията е поета от пропалестинска група
Отговорност за случилото се е поела групата „Peacefully against genocide“. Според „Билд“ тя е свързвана и с друга акция през миналата година, при която на Бранденбургската врата е било разгънато знаме или транспарант.
Мачтата пред Райхстага е част от национален паметник. Известна като „Знамето на единството“, тя символизира обединението на Германия на 3 октомври 1990 г. Съоръжението не се сваля по обичайните правила за траурно спускане на знамената, освен при особено значими поводи.
Председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки осъди действията. „Извършителите не оставят съмнение в намеренията си: те искат да посеят раздор в страната ни и потъпкват свободните и демократични ценности на нашата република“, заяви той.
Разследването продължава. На този етап тримата мъже са задържани като заподозрени, а окончателната правна оценка на действията им ще бъде дадена от компетентните органи.
Източници: bild.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вундабаа
Коментиран от #7, #10
17:26 08.11.2026
2 историк
17:26 08.11.2026
3 Мич
17:26 08.11.2026
4 Справедлив
17:27 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 555
Коментиран от #14, #18
17:30 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да чакат след време
както през 1945г
щом често се зъбят и джафкат по Мечока
Коментиран от #16, #20
17:32 08.11.2026
9 Край
17:32 08.11.2026
10 Г. Пирозова
До коментар #1 от "вундабаа":.А, чухте ли, вчера Ал. Йорданов, тежък почитател на изверга Бандера, призова от ефир български войничета да бъдат пратени в Украйна, защото - тук цитирам - няма какво тук да правят само сухи тренировки, защото там можели да се обучат по-добре...
Ал. Й. е тежък лумпен, но той е този, който отваря прозореца на Овертон, т.е. - изобщо да се допуска подобно обсъждане.
Гергана Пирозова
Коментиран от #12
17:32 08.11.2026
11 меки китки в германия
в родината на тоз натрапник щяха да го затворят до живот за сваляне на национален флаг
17:33 08.11.2026
12 Сашето
До коментар #10 от "Г. Пирозова":Освен фекалии друго не е направил в живота си, пълен паразит!
17:36 08.11.2026
13 Шперц
17:38 08.11.2026
14 Звездоброец
До коментар #6 от "555":КЕЕФ!!!!!!
17:40 08.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян
До коментар #8 от "да чакат след време":До 8 ком - другар твоите другари взеха ли го това украинско село Мала токмачка дето пета година са пред него че в Райхстага ги чакаш
17:40 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Звездоброец
До коментар #6 от "555":Кой разпореди това безобразие ?
17:41 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 По точно
До коментар #8 от "да чакат след време":Зеленски доста пооскуба мечока последно време.
Коментиран от #22
17:43 08.11.2026
21 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
17:50 08.11.2026
22 ТИР
До коментар #20 от "По точно":Нищо не скубе зелената марионетка, колкото по късно, ще е толкова по мръсно,
евроадминистрацията тази зима ще се отоплява до 15 градуса по Целзий,,,
17:52 08.11.2026