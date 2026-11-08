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Скандал: Свалиха германското знаме пред Райхстага, издигнаха палестинското

Скандал: Свалиха германското знаме пред Райхстага, издигнаха палестинското

8 Ноември, 2026 17:20, обновена 8 Ноември, 2026 17:23 889 22

  • райхстаг-
  • берлин-
  • палестинско знаме-
  • задържани-
  • германска полиция

Трима мъже са временно задържани след акцията в Берлин. Полицията разследва поругаване на държавни символи и други нарушения

Скандал: Свалиха германското знаме пред Райхстага, издигнаха палестинското - 1
Снимка: 24news.tv
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинско знаме беше издигнато на мачтата пред Райхстага в Берлин, след като германският флаг беше свален и хвърлен на земята. Полицията временно задържа трима мъже, свързани с акцията, а по случая са образувани няколко разследвания.

Около 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачил по 28,50-метровата мачта и поставил палестинското знаме. Германският флаг, който е с площ 60 квадратни метра, бил свален пред погледите на туристи, посещаващи купола на сградата.

„Към 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачи по мачтата и издигна палестинското знаме“, съобщил пред „Билд“ говорителят на полицията Мартин Халвег.

Знамето останало повече от час

На земята двама мъже на 20 и 32 години наблюдавали действията и ги заснемали. Берлинската пожарна пристигнала с автовишка, за да достигне до мъжа и да свали знамето.

Около 12:30 часа 22-годишният мъж сам слязъл от мачтата. Палестинското знаме останало още няколко минути, преди да бъде премахнато. И тримата мъже били временно задържани. 20-годишният по-късно бил освободен, а за 22-годишния се проверява възможността за задържане до изясняване на случая.

Полицията е започнала разследване за поругаване на държавата и нейните символи. Проверяват се още евентуално нарушение на законодателството за събранията и незаконно проникване. По данни на полицията 22-годишният е заявил, че е действал от „солидарност с Палестина“.

Акцията е поета от пропалестинска група

Отговорност за случилото се е поела групата „Peacefully against genocide“. Според „Билд“ тя е свързвана и с друга акция през миналата година, при която на Бранденбургската врата е било разгънато знаме или транспарант.

Мачтата пред Райхстага е част от национален паметник. Известна като „Знамето на единството“, тя символизира обединението на Германия на 3 октомври 1990 г. Съоръжението не се сваля по обичайните правила за траурно спускане на знамената, освен при особено значими поводи.

Председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки осъди действията. „Извършителите не оставят съмнение в намеренията си: те искат да посеят раздор в страната ни и потъпкват свободните и демократични ценности на нашата република“, заяви той.

Разследването продължава. На този етап тримата мъже са задържани като заподозрени, а окончателната правна оценка на действията им ще бъде дадена от компетентните органи.

Източници: bild.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вундабаа

    14 3 Отговор
    скоро и турското

    Коментиран от #7, #10

    17:26 08.11.2026

  • 2 историк

    20 0 Отговор
    Събуди се Хитко да видиш какво направиха бурсулите с хубавата ви държава , и ги накажи както ти си знаеш !!

    17:26 08.11.2026

  • 3 Мич

    31 4 Отговор
    А издигането на измисленото "Украинско" знаме не е скандал. Смешници.

    17:26 08.11.2026

  • 4 Справедлив

    25 1 Отговор
    На немците им върви на чужди знамена над Райхстага, ако не е руско ще е съветксо, ако не арабско. А хахаха

    17:27 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 555

    3 7 Отговор
    Безобразие, наглост, срам и позор…

    Коментиран от #14, #18

    17:30 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да чакат след време

    23 5 Отговор
    и Руското знаме отново на райхстага
    както през 1945г
    щом често се зъбят и джафкат по Мечока

    Коментиран от #16, #20

    17:32 08.11.2026

  • 9 Край

    16 4 Отговор
    Палестинско - не е страшно. Ако продължавате да дразните Вова ще ви сложат това със сърп и чук на него. Германките май пак си искат па о някой германци.

    17:32 08.11.2026

  • 10 Г. Пирозова

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "вундабаа":

    .А, чухте ли, вчера Ал. Йорданов, тежък почитател на изверга Бандера, призова от ефир български войничета да бъдат пратени в Украйна, защото - тук цитирам - няма какво тук да правят само сухи тренировки, защото там можели да се обучат по-добре... 
    Ал. Й. е тежък лумпен, но той е този, който отваря прозореца на Овертон, т.е. - изобщо да се допуска подобно обсъждане.
    Гергана Пирозова

    Коментиран от #12

    17:32 08.11.2026

  • 11 меки китки в германия

    10 0 Отговор
    чудели се дали да го арестуват

    в родината на тоз натрапник щяха да го затворят до живот за сваляне на национален флаг

    17:33 08.11.2026

  • 12 Сашето

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Г. Пирозова":

    Освен фекалии друго не е направил в живота си, пълен паразит!

    17:36 08.11.2026

  • 13 Шперц

    4 0 Отговор
    Ох добре, че не е червеното знаме!

    17:38 08.11.2026

  • 14 Звездоброец

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "555":

    КЕЕФ!!!!!!

    17:40 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "да чакат след време":

    До 8 ком - другар твоите другари взеха ли го това украинско село Мала токмачка дето пета година са пред него че в Райхстага ги чакаш

    17:40 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Звездоброец

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "555":

    Кой разпореди това безобразие ?

    17:41 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 По точно

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "да чакат след време":

    Зеленски доста пооскуба мечока последно време.

    Коментиран от #22

    17:43 08.11.2026

  • 21 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    1 0 Отговор
    МЕРЦ АКО РИТА И ПЛЮЕ ТОЛКОВА МНОГО И НАЛИТА НА БОЙ СЪС ВЕЛИКА РУСИЯ , РУСКОТО ЗНАМЕ СЪВСЕМ ЗАКОННО ЩЕ СЕ ВЕЕ НАД РАЙХСТАГА !!!!!!!!!

    17:50 08.11.2026

  • 22 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "По точно":

    Нищо не скубе зелената марионетка, колкото по късно, ще е толкова по мръсно,
    евроадминистрацията тази зима ще се отоплява до 15 градуса по Целзий,,,

    17:52 08.11.2026

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