Скандал: Свалиха германското знаме пред Райхстага, издигнаха палестинското

Палестинско знаме беше издигнато на мачтата пред Райхстага в Берлин, след като германският флаг беше свален и хвърлен на земята. Полицията временно задържа трима мъже, свързани с акцията, а по случая са образувани няколко разследвания.

Около 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачил по 28,50-метровата мачта и поставил палестинското знаме. Германският флаг, който е с площ 60 квадратни метра, бил свален пред погледите на туристи, посещаващи купола на сградата.

„Към 11:15 часа 22-годишен мъж се изкачи по мачтата и издигна палестинското знаме“, съобщил пред „Билд“ говорителят на полицията Мартин Халвег.

Знамето останало повече от час

На земята двама мъже на 20 и 32 години наблюдавали действията и ги заснемали. Берлинската пожарна пристигнала с автовишка, за да достигне до мъжа и да свали знамето.

Около 12:30 часа 22-годишният мъж сам слязъл от мачтата. Палестинското знаме останало още няколко минути, преди да бъде премахнато. И тримата мъже били временно задържани. 20-годишният по-късно бил освободен, а за 22-годишния се проверява възможността за задържане до изясняване на случая.

Полицията е започнала разследване за поругаване на държавата и нейните символи. Проверяват се още евентуално нарушение на законодателството за събранията и незаконно проникване. По данни на полицията 22-годишният е заявил, че е действал от „солидарност с Палестина“.

Акцията е поета от пропалестинска група

Отговорност за случилото се е поела групата „Peacefully against genocide“. Според „Билд“ тя е свързвана и с друга акция през миналата година, при която на Бранденбургската врата е било разгънато знаме или транспарант.

Мачтата пред Райхстага е част от национален паметник. Известна като „Знамето на единството“, тя символизира обединението на Германия на 3 октомври 1990 г. Съоръжението не се сваля по обичайните правила за траурно спускане на знамената, освен при особено значими поводи.

Председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки осъди действията. „Извършителите не оставят съмнение в намеренията си: те искат да посеят раздор в страната ни и потъпкват свободните и демократични ценности на нашата република“, заяви той.

Разследването продължава. На този етап тримата мъже са задържани като заподозрени, а окончателната правна оценка на действията им ще бъде дадена от компетентните органи.

Източници: bild.de