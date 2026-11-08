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Граждани на Австрия и Великобритания са сред жертвите в Краков

Граждани на Австрия и Великобритания са сред жертвите в Краков

8 Ноември, 2026 17:34 570 9

  • стрелба в краков-
  • краков-
  • австрийски граждани-
  • британски граждани-
  • полша

Шестима души загинаха при стрелба на централния площад в полския град. Ранени са 15 души, а заподозреният е задържан след престрелка с полицията

Граждани на Австрия и Великобритания са сред жертвите в Краков - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Граждани на Великобритания и Австрия са сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад в Краков. Това съобщи воеводата на Малополското войводство Кшиштоф Ян Кленчар. Четирима от жертвите са полски граждани, а другите две са 32-годишен британец и 51-годишна австрийка.

Атаката е извършена следобед на 7 ноември. Според полската полиция 24-годишен мъж е влязъл с автомобил на централния площад и е започнал да стреля по случайни минувачи. Полицаи са го простреляли и са го задържали. Заподозреният е настанен в болница в критично състояние след няколко операции.

Ранени са граждани на пет държави

Сред ранените има граждани на Великобритания, Австрия, Германия, Португалия и Русия. Американската агенция Асошиейтед прес съобщава за 15 ранени, докато полски медии посочват 16 пострадали, като в този брой е включен и заподозреният. Ранени са и двама полицаи, участвали в задържането му.

Първоначално полските власти бяха потвърдили само че сред загиналите има британски гражданин. По-късно Кленчар съобщи, че втората чуждестранна жертва е австрийка. „Мога да потвърдя, че 51-годишната жена, която е шестата жертва, е гражданка на Австрия“, заяви воеводата.

Разследването се води и като терористично

Полските власти съобщиха, че заподозреният е имал крайнодесни и ултранационалистически възгледи. Прокуратурата започна разследване за убийство и опит за убийство, извършени при обстоятелства, които могат да представляват терористично престъпление. По данни на полицията няма информация за втори нападател.

В дома на заподозрения са открити телата на трима души. Полските власти съобщиха, че те вероятно са негови близки, но обстоятелствата около смъртта им се изясняват отделно от разследването на стрелбата.

След нападението в Полша са обявени два дни национален траур – 8 и 9 ноември. Централният площад в Краков, който е сред най-посещаваните туристически места в страната, остана отцепен за работа на разследващите екипи.

Източници: apnews.com, wydarzenia.interia.pl, tvp.info


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разбра се

    4 1 Отговор
    Център за наемници за Укрия.

    17:50 08.11.2026

  • 5 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 5 Отговор
    ИМА И ЕДИН ОТ ЧУМАВ
    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    И ЩЕ ГО ОСЪДЯТ
    ДОЖИВОТ ЗА КЛАНЕТО

    Коментиран от #8

    17:51 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Извършителят

    1 1 Отговор
    Е в критично състояние след полицейската операция 🤣

    17:54 08.11.2026

  • 8 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    Зеленият еп ътник, да.

    17:59 08.11.2026

  • 9 Кочо

    0 0 Отговор
    И сред поляците има мърлячи. Никой не се притече на помощ на ранения полицай-герой, прострелял терориста. Снимачи има, ама да отидат и го превържат - не. Части бързо реагиране няма, полицаи от патрулки няма, бърза помощ няма...

    18:00 08.11.2026

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