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Руска атака в Хмелницка област разруши жилищен дом и рани двама
  Тема: Украйна

Руска атака в Хмелницка област разруши жилищен дом и рани двама

8 Ноември, 2026 16:37 577 4

  • украйна-
  • хмелницка област-
  • руска атака-
  • сергей тюрин-
  • разрушени домове

Един жилищен дом е разрушен, а други 12 са повредени. Пострадалите са с леки телесни увреждания

Руска атака в Хмелницка област разруши жилищен дом и рани двама - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при руска атака в Хмелницкия район на Украйна. Един жилищен дом е разрушен, а други 12 са получили повреди, съобщи ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин.

„В резултат на руската атака в Хмелницкия район е разрушен един жилищен дом, а още 12 са повредени“, заяви Тюрин. По уточнената информация двама души са получили леки телесни увреждания, а медици им оказват необходимата помощ.

В резултат на атаката е избухнал пожар. Спасители са го потушили, съобщи „Украинска правда“. В публикуваната информация не се посочват допълнителни подробности за вида на използваното оръжие, както и за размера на материалните щети извън засегнатите жилищни сгради.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    2 2 Отговор
    това е заради нафтата !

    16:44 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маринов

    5 0 Отговор
    И това ли са атакували руснаците? Една къща и на други 12 има счупени стъкла. Вече ни вземате за палячовци. Какво са атакували е интересно. Не ме интерисува "украинска правда", искам инфо с не пропаганда. Затова чета западните сайтове. И руските.

    17:16 08.11.2026

  • 4 Ами сигурно пак е

    4 0 Отговор
    Частен имот използван от Азов като център за събиране на военни както стана ясно от изказването на Буданов ,че има много такива обекти в Украйна

    17:24 08.11.2026

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