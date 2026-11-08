Руска атака в Хмелницка област разруши жилищен дом и рани двама

Двама души са пострадали при руска атака в Хмелницкия район на Украйна. Един жилищен дом е разрушен, а други 12 са получили повреди, съобщи ръководителят на Хмелницката областна военна администрация Сергей Тюрин.

„В резултат на руската атака в Хмелницкия район е разрушен един жилищен дом, а още 12 са повредени“, заяви Тюрин. По уточнената информация двама души са получили леки телесни увреждания, а медици им оказват необходимата помощ.

В резултат на атаката е избухнал пожар. Спасители са го потушили, съобщи „Украинска правда“. В публикуваната информация не се посочват допълнителни подробности за вида на използваното оръжие, както и за размера на материалните щети извън засегнатите жилищни сгради.

Източници: pravda.com.ua