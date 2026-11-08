Грузия е изгонила 109 руски граждани за три месеца

Грузия е изгонила 109 граждани на Русия през третото тримесечие на 2026 г. – от юли до септември. Броят е около 1,5 пъти по-голям от този за цялата 2025 г., когато от страната са били изведени 73 руски граждани, съобщава РБК, позовавайки се на данни на грузинското Министерство на вътрешните работи и информация на ТАСС.

Общо през третото тримесечие са били изведени 1134 чужденци. Най-много са гражданите на Турция – 306 души. Руснаците са на второ място с 109 души.

254 руски граждани са изведени от началото на годината

За първите девет месеца на 2026 г. броят на изведените чужденци от Грузия достига 3170. Сред тях има 791 граждани на Турция, 306 граждани на Индия, 274 граждани на Иран и 254 граждани на Русия. Така за девет месеца броят на изведените руски граждани вече е близо 3,5 пъти по-голям от отчетения за цялата 2025 г.

Данните се отнасят до случаи на нарушения на миграционното законодателство. Публикуваната статистика не уточнява отделните основания за всяко от решенията за извеждане.

Проверени са около 20 000 чужденци

През октомври грузинското Министерство на вътрешните работи съобщи за задържането на 64 чужденци, сред които граждани на Русия, Йордания, Пакистан, Турция, Индия и други държави. Те са били настанени във временен център, докато са започнали процедурите по извеждането им.

В рамките на специалните миграционни проверки са били проверени около 20 000 чужденци. При отделна операция, за която грузинската обществена телевизия 1TV съобщи през септември, Миграционната служба е извела 61 души от различни държави.

„На всички изведени от страната е наложена забрана за повторно влизане“, съобщи грузинското Министерство на вътрешните работи.

Сред изведените при тази операция са били граждани на Индия, Египет, Турция, Куба, Азербайджан, Туркменистан, Русия, Нигерия, Армения, Беларус, Узбекистан, Бурунди, Етиопия и Пакистан.