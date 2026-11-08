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Суданската армия задържа Ахмед Харун
  Тема: Судан

Суданската армия задържа Ахмед Харун

8 Ноември, 2026 17:46 455 1

  • ахмед харун-
  • судан-
  • международен наказателен съд-
  • дарфур-
  • омар ал башир

Лидерът на бившата управляваща партия е издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Дарфур

Суданската армия задържа Ахмед Харун - 1
Снимка: coalitionfortheicc.org
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Суданската армия е задържала Ахмед Харун – лидер на бившата управляваща Национална конгресна партия, твърдят двама представители на партията пред Ройтерс. Харун е издирван от Международния наказателен съд в Хага за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с конфликта в Дарфур.

Задържането все още не е потвърдено официално от суданската армия. Международният наказателен съд също не е направил незабавен коментар. Не е съобщено къде се намира Харун и защо армията е предприела действия срещу него.

Заповедта за арест е от 2007 г.

Международният наказателен съд издава заповед за арест срещу Харун на 27 април 2007 г. Според съда той е обвиняем по 20 пункта за престъпления срещу човечеството и 22 пункта за военни престъпления, за които се твърди, че са извършени в Дарфур през 2003 и 2004 г.

Сред описаните в заповедта обвинения са убийства, преследване, насилствено разселване, изнасилвания, изтезания, лишаване от свобода, нападения срещу цивилни, унищожаване на имущество и плячкосване. Харун отхвърля обвиненията като политически. Делото му остава на досъдебен етап, тъй като до този момент той не е бил предаден на съда в Хага.

„Докато Ахмед Харун не бъде арестуван и предаден на седалището на съда в Хага, делото ще остане на досъдебен етап“, посочва Международният наказателен съд.

Неясен ход на армията

Харун е бил държавен министър на вътрешните работи по време на управлението на Омар ал Башир, а по-късно заема ръководни позиции в Националната конгресна партия. Той се е укривал в продължение на години.

Ден преди информацията за задържането му Харун участва в телевизионно подкаст интервю. В него заявява, че Националната конгресна партия и армията може да не са политически съюзници, но са обединени във войната срещу паравоенните Сили за бърза подкрепа.

Ислямистки представители твърдят, че са подпомагали настъплението на армията срещу Силите за бърза подкрепа. Войната в Судан продължава повече от три години и доведе до етническо насилие, глад и масово разселване. Засега няма данни дали задържането на Харун ще бъде последвано от официално решение за предаването му на Международния наказателен съд.

Източници: investing.com


Судан
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