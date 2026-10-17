Прозападната опозиция спечели вота за Сената в Чехия

Прозападните опозиционни партии спечелиха убедително изборите за една трета от местата в Сената на Чехия. Движението ANO на премиера Андрей Бабиш не взе нито едно от 27-те места, а загуби и единствения мандат, който защитаваше.

Кандидати, пряко свързани с опозиционните партии, спечелиха 22 места. Така опозицията запази контрола си върху 81-местната горна камара на парламента. Коалиционните партньори на Бабиш също останаха без избран представител в проведените на 16 и 17 октомври балотажи.

ANO не успя да превърне първия тур в победа

Първият тур се проведе на 9 и 10 октомври. Тогава 13 кандидати на ANO достигнаха до балотаж, докато опозиционните партии и коалиции излъчиха общо 26 кандидати. Петима кандидати бяха избрани още на първия тур, като нито един от тях не беше от ANO.

„Петима сенатори бяха избрани на първия тур, с което беше изравнен историческият рекорд от 2024 г.“

Това заяви заместник-председателката на Чешката статистическа служба Ева Крумпова.

Вотът беше първият голям изборен тест за Бабиш, откакто той се върна на премиерския пост след победата на ANO на парламентарните избори през октомври 2025 г. Той управлява в коалиция с две по-малки формации, чиито позиции включват ограничаване на подкрепата за Украйна и противопоставяне на някои политики на Европейския съюз.

Какво означава резултатът

Резултатът не променя съотношението на силите в долната камара, но затвърждава ролята на Сената като институционална противотежест на правителството. Горната камара има значение при приемането на конституционни промени и при одобряването на съдиите от Конституционния съд.

Изборите показват и ограничената способност на ANO да пренесе победата си от парламентарния вот през 2025 г. в Сената. За Бабиш резултатът е първото ясно поражение на национално ниво след завръщането му във властта, докато опозицията получава запазена позиция за контрол върху горната камара.

Източници: apnews.com, euronews.com