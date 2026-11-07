Еврокомисар: Европа да обедини мерките срещу авиозаплахите

Европа трябва да обедини действията на националните власти, летищата, авиокомпаниите и правоприлагащите органи след поредица от над 20 заплахи за бомби срещу пътнически полети за една седмица. Европейският комисар по транспорта Апостолос Дзидзикостас заяви, че засега няма достатъчно данни, за да се приеме, че случаите са свързани.

„Всяка заплаха срещу цивилни е неприемлива“, каза Дзидзикостас. По данни на Асошиейтед прес той е съобщил още, че европейският механизъм за обмен на информация за авиационната сигурност е активиран, а националните разследвания продължават.

Десетки полети бяха отклонени или проверени

До 5 ноември най-малко 34 полета в Европа са били засегнати от сигналите. В отделни случаи самолетите са били отклонявани, извършвали са аварийни кацания или са били съпровождани от военни самолети. Проверките на борда не са открили взривни устройства, а няма данни за пострадали пътници.

Сред засегнатите са полети на Ryanair, Aer Lingus, Wizz Air, Finnair, easyJet, Aegean Airlines, Iberia, Sky Express, Air Serbia и LOT Polish Airlines. Сигнали са подадени срещу самолети, свързани с летища и маршрути в Италия, Ирландия, Великобритания, Испания, България, Румъния, Полша, Финландия, Австрия, Дания, Белгия, Португалия, Франция, Гърция, Сърбия и Чехия.

Три самолета на Ryanair, пътуващи към България, са получили заплахи. Два от тях са кацнали безопасно в София, а третият е бил отклонен към Пловдив. И при трите машини са извършени проверки.

Все още няма установен извършител

„Все още е твърде рано да се правят изводи дали съобщените случаи са свързани“, заяви Дзидзикостас пред журналисти в Ирландия. Разследващите органи не са посочили конкретна група или държава като организатор на сигналите.

Според „Гардиън“ част от заплахите са били изпратени по електронна поща, а други са постъпили по телефона или са били изписани в самолети. В някои от съобщенията е имало информация за номера на полета, авиокомпанията и часа на пристигане.

Асошиейтед прес съобщава, че експерти по сигурността трябва да обсъдят в Брюксел мерки за противодействие на фалшивите заплахи. Сред основните въпроси са координацията между държавите и начинът, по който да се ограничи нарушаването на въздушния транспорт, без да се пренебрегват процедурите за безопасност.