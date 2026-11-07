Южна Корея намали жертвите от наводнения с 96%

Южна Корея е намалила с 96% броя на загиналите при наводнения вследствие на проливните летни дъждове в сравнение с предходната година. Това съобщи президентът И Дже-мьон, който благодари на държавните служители за предприетите превантивни мерки, съобщава южнокорейското издание Jeonbuk Domin Ilbo.

В публикация във Facebook от 6 ноември държавният глава посочи, че броят на жертвите е намалял от 25 през миналата година до един през 2026 г. Значително са ограничени и материалните щети, които са спаднали с 89,3% – от 1,1307 трилиона вона до 120,9 млрд. вона.

Според президента съществена роля за подобрените резултати имат ранното предупреждение и по-ефективното управление на водните ресурси.

Южнокорейските власти са усъвършенствали система за прогнозиране на наводнения, базирана на изкуствен интелект, която подпомага предварителната оценка на риска и предприемането на защитни действия.

Паралелно с това са използвани съществуващи съоръжения, включително земеделски водохранилища и язовири за производство на електроенергия, за осигуряване на допълнителен капацитет за задържане на вода в размер на 1,04 млрд. тона.

Президентът отбеляза, че благодарение на предприетите мерки за първи път от десет години не са регистрирани смъртни случаи, причинени конкретно от речни бедствия.

И Дже-мьон подчерта, че предотвратяването на бедствия е по-важно от последващото отстраняване на щетите. Той увери, че правителството ще продължи да подкрепя усилията на институциите за ограничаване на рисковете и защита на населението.

Отчетените резултати показват значението, което южнокорейските власти отдават на съчетаването на цифрови технологии, съществуваща инфраструктура и превантивно управление при защитата от природни бедствия.