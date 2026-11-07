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САЩ още броят гласовете: Две битки остават нерешени

САЩ още броят гласовете: Две битки остават нерешени

7 Ноември, 2026 11:17 802 3

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  • преброяване

Четири дни след междинните избори в САЩ продължава преброяването на бюлетините в ключови щати

САЩ още броят гласовете: Две битки остават нерешени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преброяването на гласовете от междинните избори в САЩ продължава и на 7 ноември, като най-голямо внимание привличат оспорваните надпревари за Сената в Мисисипи и Аляска. Въпреки че Демократическата партия вече си осигури мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, резултатите от някои изборни райони все още не са окончателно установени, съобщават Reuters и Associated Press.

Особено напрегната остава ситуацията в Мисисипи, където републиканката Синди Хайд-Смит и демократът Скот Колом водят изключително оспорвана битка. Според Reuters кандидатите вече спорят за начина, по който трябва да бъдат обработени условните бюлетини, подадени от избиратели, чиято регистрация или право на глас изискват допълнителна проверка.

Адвокатите на Хайд-Смит са поискали от изборните комисии в 82-та окръга на щата да съхраняват и отделят тези бюлетини. Представителите на Колом определят искането като неправомерно и настояват всички гласове да бъдат обработени съгласно установените процедури.

Според властите в Мисисипи остават хиляди бюлетини, които могат да окажат решаващо влияние върху крайния резултат. Окръжните изборни комисии трябва да удостоверят резултатите до 13 ноември. Законодателството на щата не предвижда автоматично повторно преброяване при малка разлика между кандидатите, но допуска съдебно оспорване.

Неясен остава и изходът от сенатската надпревара в Аляска между републиканеца Дан Съливан и демократката Мери Пелтола. Там преброяването се усложнява от специфичната избирателна система, която позволява на гласоподавателите да подреждат кандидатите по предпочитание.

Междувременно продължава уточняването на резултатите и в отделни райони за Камарата на представителите. Според последните данни демократите са спечелили убедително мнозинство, като успехът им представлява сериозен политически удар за президента Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Междинните избори се проведоха на 3 ноември, но окончателното удостоверяване на резултатите в отделните щати може да продължи още дни. Изходът от оставащите надпревари ще определи точния състав на новия Конгрес, който ще започне работа през януари 2027 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    3 2 Отговор
    Хората броят, само няколко държави в света, сред които и България, разчитат на флашки.

    Коментиран от #3

    11:22 07.11.2026

  • 2 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    При подобно развитие на изборите след две години републиканската партия няма да съществува.могат да благодарят на тръмп бизнесмена и на руските тролове.

    11:22 07.11.2026

  • 3 Минаващ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    Там бюлетини и пощата изпращат. Ако това се случи тук, очаквай 110 процента избирателна активност в ромските и турските махали

    11:31 07.11.2026