Десетки убити в Йемен, хуманитарната криза се задълбочава

Десетки хора загинаха при нападение срещу пазар в йеменската провинция Таиз на 6 ноември, докато сраженията между правителствените сили и бунтовниците хути продължават да задълбочават хуманитарната криза в страната. Двете страни си отправят взаимни обвинения за атаката, при която според предварителните данни са убити най-малко 30 души, съобщава Al Jazeera.

Подкрепяните от Иран хути твърдят, че Саудитска Арабия е нанесла три въздушни удара срещу пазара „Ал Хадара“, при които са загинали 30 цивилни, а осем са ранени. Международно признатото правителство на Йемен отхвърля тази версия и обвинява бунтовниците, че са атакували района с балистични ракети. Информацията за извършителя не е независимо потвърдена.

Ескалацията идва месец след началото на мащабната правителствена операция „Зората на Йемен“, предприета на 5 октомври с подкрепата на водената от Саудитска Арабия коалиция. Целта е възстановяване на контрола върху териториите, завзети от хутите, включително столицата Сана, която е под тяхно управление от 2014 г.

Правителствените сили съобщават за териториални успехи в провинциите Таиз и Лахидж, но продължават да срещат сериозна съпротива. Въпреки интензивните военни действия анализаторите смятат, че бърза победа над хутите е малко вероятна и конфликтът може да се превърне в продължителна война на изтощение.

Междувременно хуманитарната ситуация се влошава драматично. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси над 323 000 души са били принудени да напуснат домовете си след ескалацията на насилието през август. Повече от 40% от разселените се намират в провинция Таиз, където блокадата на хутите ограничава достъпа до храна, вода, гориво и медицински консумативи за около 800 000 души.

По данни на Службата на ООН по правата на човека от август са регистрирани 69 убити и 212 ранени цивилни, като над една трета от пострадалите са деца. Световната здравна организация съобщава за общо 1771 загинали и 7959 ранени в резултат на бойните действия за същия период, без да уточнява каква част от тях са цивилни.

Особено тежко е положението в град Таиз, където недостигът на гориво застрашава функционирането на болниците. Според местните здравни власти около 40% от лечебните заведения вече са затворени, а останалите работят с половината от капацитета си. Международният комитет на Червения кръст успя да достави четири камиона с медицински материали, но хуманитарните организации предупреждават, че помощта остава крайно недостатъчна.

Експерти предупреждават, че продължаването на офанзивата може да доведе до нови жертви и разселване на населението. Допълнителен риск представляват ракетните и безпилотните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия, които увеличават опасността конфликтът да обхване и други държави в региона.