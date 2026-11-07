Нетаняху пред загуба на властта в Израел

Израелската опозиция увеличава шансовете си да отстрани премиера Бенямин Нетаняху от властта след парламентарните избори на 27 октомври. Бившият началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот получи подкрепата на мнозинството депутати в Кнесета и се очертава като основен кандидат за съставяне на ново правителство, съобщава France 24.

По време на консултациите с президента Ицхак Херцог 67 от общо 120 депутати подкрепиха кандидатурата на Айзенкот, докато 46 застанаха зад действащия премиер Бенямин Нетаняху. Държавният глава трябва да обяви в неделя, 8 ноември, на кого ще възложи мандат за съставяне на кабинет.

В петък Айзенкот съобщи за значителен напредък в преговорите между опозиционните партии. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че са проведени множество срещи, част от които не са били публично оповестени, и изрази надежда да получи мандат за формиране на правителство на националното единство.

Въпреки подкрепата на 67 депутати политическата ситуация остава сложна. Четирите основни опозиционни партии разполагат с общо 48 места, а останалите 19 гласа идват от две арабски политически формации.

Подкрепата на арабските партии се оказа решаваща за предимството на Айзенкот пред Нетаняху. Обединената листа и партията Раам обявиха, че ще подкрепят кандидатурата му с цел да предотвратят завръщането на досегашния премиер начело на правителството.

Това обаче не означава автоматично, че Айзенкот разполага със стабилно парламентарно мнозинство. Част от неговите съюзници категорично отхвърлят възможността за коалиция с арабските партии.

Сред тях е лидерът на националистическата формация „Израел Бейтену“ Авигдор Либерман, който заяви, че няма да приеме подобно партньорство дори ако арабските депутати подкрепят правителството само отвън.

Същевременно Либерман даде сигнал за възможен компромис с ултраортодоксалните партии, които досега бяха традиционни съюзници на Нетаняху.

Основният спор между тях е свързан със задължителната военна служба за студентите в религиозните училища. Ултраортодоксалните формации настояват за освобождаването им от наборна служба, докато Либерман дълго време защитаваше противоположната позиция.

Двете ултраортодоксални партии разполагат с общо 13 депутатски места, които биха могли да осигурят минимално мнозинство от 61 депутати за опозиционния блок на Айзенкот.

Позициите им обаче остават различни. Партията „Обединен юдаизъм на Тората“ отказа да подкрепи Нетаняху при президентските консултации, докато партията Шас продължава да стои зад действащия премиер.

След изборите политическият блок на Нетаняху разполага с 53 депутатски места, но отказът на „Обединен юдаизъм на Тората“ да препоръча кандидатурата му намали броя на заявените му поддръжници до 46.

Президентът Херцог предупреди, че въпреки численото предимство на Айзенкот взаимните политически ограничения и разногласията между партиите затрудняват формирането на работещо мнозинство.

Сред обсъжданите варианти е и създаването на правителство на националното единство с участието на партията „Ликуд“, но без Бенямин Нетаняху.

Кандидатът, който получи мандата, ще разполага с 28 дни за съставяне на правителство, като срокът може да бъде удължен с още 14 дни. Ако преговорите завършат без успех, президентът може да възложи мандата на друг кандидат.

До съставянето на нов кабинет Бенямин Нетаняху остава начело на служебното правителство. При продължителна политическа безизходица Израел може да бъде изправен пред нови предсрочни избори.