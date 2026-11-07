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Меган иска пълно разследване срещу баща ѝ Томас Маркъл

Меган иска пълно разследване срещу баща ѝ Томас Маркъл

7 Ноември, 2026 14:30 593 3

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Той е обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца и е поставен под домашен арест във Флорида. Маркъл отрича да е извършил нарушение

Меган иска пълно разследване срещу баща ѝ Томас Маркъл - 1
Снимка: YouTube
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл се надява на „пълно и задълбочено разследване“, което да донесе справедливост за предполагаемите жертви на нейния отчужден баща Томас Маркъл-старши. Това е заявил близък до херцогинята на Съсекс човек пред британския таблоид The Sun.

„Това е най-искрената ѝ надежда – пълно и задълбочено разследване да помогне за въздаването на справедливост за жертвите“, е заявил източникът. Меган и съпругът ѝ принц Хари са били информирани за откритото от ФБР, докато 82-годишният Маркъл е бил отвеждан в съда.

Маркъл е освободен под домашен арест

Томас Маркъл-старши беше арестуван във Флорида от агенти на ФБР и обвинен по едно федерално обвинение за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Материалите са били открити в две складови помещения в Лос Анджелис, които той е наемал близо 20 години.

Маркъл не е внесъл декларация за вина по време на първото си съдебно заседание. По-късно е освободен под гаранция и е поставен под домашен арест в дома за възрастни хора в Лейкланд, Флорида, където живее.

Бившият директор по осветлението в Холивуд категорично отрича да е извършил нарушение. Според публикацията на Daily Mail при извеждането му от дома той е отговорил с „не“, когато е бил попитан дали е педофил.

Какво е открило ФБР

При претърсването на складовете са иззети около 78 предмета, сред които филмови негативи, диапозитиви и книги, описани от разследващите като съдържащи предполагаеми материали със сексуално насилие над деца.

В клетвена декларация агент на ФБР посочва, че част от негативите са били преобразувани в цветни цифрови изображения. Според документа на някои от тях се виждат непълнолетни лица, а в две от изображенията възрастният мъж е представен като предполагаемо Томас Маркъл. Свидетели са били разпитани с цел установяване на самоличността му.

Тези твърдения са част от обвинението и не представляват доказана вина. Маркъл не се е признал за виновен, а съдебното производство продължава.

Сигналът е подаден от сина му

Арестът е последвал около две седмици след като синът му Томас Маркъл-младши е подал сигнал до полицията във Филипините. Той е заявил, че е открил материали сред изоставени вещи на баща си в град Себу, след което е информирал и ФБР за съществуването на складовете в Лос Анджелис.

Отделно разследване във Филипините продължава след предполагаемо откриване на материали със сексуално насилие над деца в бивш дом на Маркъл. Към момента няма потвърдена информация за повдигнати обвинения по тази линия.

Източници: dailymail.com, aol.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 баща

    2 1 Отговор
    Ужас ! Нагледен пример как един баща може да съсипе живота на децата си .

    15:22 07.11.2026

  • 3 Галина Колева

    1 0 Отговор
    Каква мешавица е тази Маркъл.Изобщо как кралица Елизабет я допусна до Хари.

    15:29 07.11.2026