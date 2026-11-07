Изборите в Нова Зеландия: почти равен резултат

Управляващите консерватори и опозиционните лейбъристи получават около 29% от гласовете. Малките партии могат да се окажат решаващи за съставянето на следващото правителство.

Парламентарните избори в Нова Зеландия на 7 ноември се превърнаха в оспорвана надпревара между управляващата Национална партия на премиера Кристофър Лъксън и опозиционната Лейбъристка партия, ръководена от бившия министър-председател Крис Хипкинс. Предварителните резултати показват минимална разлика между двете политически сили, съобщават италианското издание Il Post и Reuters.

При преброени близо 90% от гласовете Националната партия получава 29,4%, а лейбъристите – 29,1%. Резултатът показва значителен спад в подкрепата за управляващите консерватори, които на изборите през 2023 г. спечелиха 39,1% от гласовете.

За Лейбъристката партия вотът представлява възможност за политическо възстановяване след тежкото поражение преди три години, когато тя загуби приблизително половината от местата си в парламента.

На трето място се нарежда Зелената партия с около 13,5%, следвана от либертарианската ACT New Zealand с 11,1% и консервативната New Zealand First с 9,8%. Последните две формации са част от досегашната управляваща коалиция.

Резултатите показват, че нито една от двете големи партии няма достатъчна подкрепа, за да управлява самостоятелно. Това поставя по-малките политически формации в ключова позиция при бъдещите преговори за съставяне на кабинет.

Особено внимание привлича центристката Opportunity Party, ръководена от 38-годишната Цюлей Уонг. Формацията, която подкрепя социално либерални и икономически реформи, има шанс за първи път да влезе в парламента и да придобие решаващо влияние върху формирането на управляващо мнозинство.

Премиерът Кристофър Лъксън вече е изключил възможността да управлява съвместно с Opportunity Party, но при толкова оспорвани резултати коалиционните преговори могат да се окажат продължителни.

Икономическите проблеми бяха сред основните теми на предизборната кампания. Избирателите изразиха недоволство от високите разходи за живот, трудностите при покупката на жилище и бавното икономическо възстановяване. Безработицата достигна най-високото си равнище от 11 години.

Здравеопазването, състоянието на инфраструктурата и политиката към коренното население маори също бяха сред водещите въпроси, разделящи основните политически сили.

В Нова Зеландия действа смесена пропорционална избирателна система, при която гражданите подават два гласа – един за кандидат в своя избирателен район и един за политическа партия. Разпределението на парламентарните места зависи основно от партийния вот.

Окончателните резултати се очакват на 27 ноември, когато ще бъдат отчетени и специалните бюлетини, включително гласовете на новозеландците в чужбина. Те могат да променят разпределението на местата в парламента и да се окажат решаващи за бъдещото управление.

До тогава остава открит въпросът дали Кристофър Лъксън ще успее да запази властта, или Крис Хипкинс ще получи възможност да оглави ново коалиционно правителство.