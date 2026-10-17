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Румъния свали два дрона над Черно море
  Тема: Украйна

Румъния свали два дрона над Черно море

17 Октомври, 2026 19:56 808 17

  • румъния-
  • дронове-
  • черно море-
  • f-16-
  • судина

Два румънски F-16 са унищожили целите, след като те са навлезли във въздушното пространство на страната край Сулина

Румъния свали два дрона над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румъния свали два дрона над Черно море, след като те навлязоха в националното въздушно пространство край Сулина. Целите са били унищожени от два румънски изтребителя F-16 над териториалните води на страната, съобщи Министерството на националната отбрана.

Самолетите са излетели в 17:43 часа от авиобаза „Борча“, след като радарите засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров, движещи се на югозапад. Първият дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 17:59 часа и е бил свален две минути по-късно. Втората цел е пресекла границата в 18:01 часа и е унищожена в 18:05 часа.

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Първият дрон е свален на около 25 километра югоизточно от Сулина, а вторият – на приблизително 20 километра източно от града. Според румънското военно ведомство двата апарата са били идентифицирани като дронове, но засега не е съобщено откъде са излетели. „Пилотите ни свалиха днес два дрона, навлезли в румънското въздушно пространство“, заяви изпълняващият длъжността министър на отбраната Раду Мируша.

Инцидентът идва след серия атаки срещу кораби

Операцията се проведе след поредица от инциденти с дронове в западната част на Черно море. През последната седмица бяха съобщени атаки срещу търговски кораби край бреговете на Румъния и България, включително пожари на плавателни съдове в румънски териториални води. При един от случаите край Сулина петима души бяха спасени, а седем моряци останаха в неизвестност, според Асошиейтед прес.

Румънският президент Никушор Дан заяви след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер Румен Радев, че „ще има реакция от страна на румънската държава“. Произходът на дроновете, свалени край Сулина, остава неизяснен.

Източници: hotnews.ro, mediafax.ro, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    7 9 Отговор
    Украински разбира се

    Коментиран от #3

    20:00 17.10.2026

  • 2 Нормално

    17 2 Отговор
    Румънците работят докато Радев и Йотова блеят по телевизията и говорят заучени клишета с цел успиване на материала.

    Коментиран от #12

    20:04 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 голям военен успех

    6 7 Отговор
    само че кви са дрончетата
    не казват дали любители урк базици

    20:05 17.10.2026

  • 6 Реалистът от 2022 г

    8 5 Отговор
    Какво стана. Урсула Кая европейската комисия нещо се покриха след последните действия на съединените щати.
    Никакви изявления от най-високо европейско ниво.
    Явно са в шок. дълбоко възмутени и крайно разочарован.

    Коментиран от #16

    20:06 17.10.2026

  • 7 Европеец

    6 6 Отговор
    Румънците ще патят много ,ако не забранят кораби пътуващи за Украйна и каращи товари за войната да спират в Сулина....

    Коментиран от #9

    20:06 17.10.2026

  • 8 Иван 1

    8 5 Отговор
    Два самолета за две дрончета,евала.

    Коментиран от #11

    20:06 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Умнико,

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван 1":

    Какво биха стирили тези 2 дрончета?

    20:15 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако бяха

    2 2 Отговор
    руски всички медии щяха да крещят за руската заплаха а сега - неиндифицирани...

    20:30 17.10.2026

  • 14 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    1 1 Отговор
    РУСКИ ДРОНОВЕ
    НЕ МОГАТ
    ДА УДРЯТ КОРАБИ
    В БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ.

    НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХА

    20:31 17.10.2026

  • 15 Чии са дроновете

    2 2 Отговор
    Защо овъртате? Украински са!

    Коментиран от #17

    20:31 17.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ ПЕДОФИЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Реалистът от 2022 г":

    СЕГА НАЛИ ВИКАТЕ

    ТРЪМП НАШ ТРЪМП НАШ

    ЧЕРВЕНОПЕРКО.

    20:33 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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