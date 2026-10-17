Румъния свали два дрона над Черно море, след като те навлязоха в националното въздушно пространство край Сулина. Целите са били унищожени от два румънски изтребителя F-16 над териториалните води на страната, съобщи Министерството на националната отбрана.
Самолетите са излетели в 17:43 часа от авиобаза „Борча“, след като радарите засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров, движещи се на югозапад. Първият дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 17:59 часа и е бил свален две минути по-късно. Втората цел е пресекла границата в 18:01 часа и е унищожена в 18:05 часа.
Първият дрон е свален на около 25 километра югоизточно от Сулина, а вторият – на приблизително 20 километра източно от града. Според румънското военно ведомство двата апарата са били идентифицирани като дронове, но засега не е съобщено откъде са излетели. „Пилотите ни свалиха днес два дрона, навлезли в румънското въздушно пространство“, заяви изпълняващият длъжността министър на отбраната Раду Мируша.
Инцидентът идва след серия атаки срещу кораби
Операцията се проведе след поредица от инциденти с дронове в западната част на Черно море. През последната седмица бяха съобщени атаки срещу търговски кораби край бреговете на Румъния и България, включително пожари на плавателни съдове в румънски териториални води. При един от случаите край Сулина петима души бяха спасени, а седем моряци останаха в неизвестност, според Асошиейтед прес.
Румънският президент Никушор Дан заяви след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер Румен Радев, че „ще има реакция от страна на румънската държава“. Произходът на дроновете, свалени край Сулина, остава неизяснен.
Източници: hotnews.ro, mediafax.ro, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоче папеонката-Експерт и Критик
Коментиран от #3
20:00 17.10.2026
2 Нормално
Коментиран от #12
20:04 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 голям военен успех
не казват дали любители урк базици
20:05 17.10.2026
6 Реалистът от 2022 г
Никакви изявления от най-високо европейско ниво.
Явно са в шок. дълбоко възмутени и крайно разочарован.
Коментиран от #16
20:06 17.10.2026
7 Европеец
Коментиран от #9
20:06 17.10.2026
8 Иван 1
Коментиран от #11
20:06 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Умнико,
До коментар #8 от "Иван 1":Какво биха стирили тези 2 дрончета?
20:15 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ако бяха
20:30 17.10.2026
14 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
НЕ МОГАТ
ДА УДРЯТ КОРАБИ
В БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ.
НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХА
20:31 17.10.2026
15 Чии са дроновете
Коментиран от #17
20:31 17.10.2026
16 РЕАЛИСТ ПЕДОФИЛ
До коментар #6 от "Реалистът от 2022 г":СЕГА НАЛИ ВИКАТЕ
ТРЪМП НАШ ТРЪМП НАШ
ЧЕРВЕНОПЕРКО.
20:33 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.