Румъния свали два дрона над Черно море, след като те навлязоха в националното въздушно пространство край Сулина. Целите са били унищожени от два румънски изтребителя F-16 над териториалните води на страната, съобщи Министерството на националната отбрана.

Самолетите са излетели в 17:43 часа от авиобаза „Борча“, след като радарите засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров, движещи се на югозапад. Първият дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 17:59 часа и е бил свален две минути по-късно. Втората цел е пресекла границата в 18:01 часа и е унищожена в 18:05 часа.

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Първият дрон е свален на около 25 километра югоизточно от Сулина, а вторият – на приблизително 20 километра източно от града. Според румънското военно ведомство двата апарата са били идентифицирани като дронове, но засега не е съобщено откъде са излетели. „Пилотите ни свалиха днес два дрона, навлезли в румънското въздушно пространство“, заяви изпълняващият длъжността министър на отбраната Раду Мируша.

Инцидентът идва след серия атаки срещу кораби

Операцията се проведе след поредица от инциденти с дронове в западната част на Черно море. През последната седмица бяха съобщени атаки срещу търговски кораби край бреговете на Румъния и България, включително пожари на плавателни съдове в румънски териториални води. При един от случаите край Сулина петима души бяха спасени, а седем моряци останаха в неизвестност, според Асошиейтед прес.

Румънският президент Никушор Дан заяви след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер Румен Радев, че „ще има реакция от страна на румънската държава“. Произходът на дроновете, свалени край Сулина, остава неизяснен.

Източници: hotnews.ro, mediafax.ro, apnews.com