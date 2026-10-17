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Израелската армия съобщи за четирима убити бойци на „Хамас“
  Тема: Бъдещето на Газа

Израелската армия съобщи за четирима убити бойци на „Хамас“

17 Октомври, 2026 20:02, обновена 17 Октомври, 2026 20:03 409 6

  • израел-
  • хамас-
  • ивицата газа-
  • прекратяване на огъня-
  • въздушни удари

Сред тях е командир, участвал в нападението от 7 октомври 2023 г. Израел твърди, че бойците са подготвяли атаки и са възстановявали военните възможности на групировката

Израелската армия съобщи за четирима убити бойци на „Хамас“ - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е убила четирима членове на военното крило на „Хамас“ при отделни въздушни удари в различни райони на ивицата Газа. Сред тях е командирът Хасан Махмуд Сиам, за когото армията твърди, че е участвал в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и впоследствие е бил свързан със задържането на израелски заложници.

Другият публично посочен член на групировката е Адхам Сабхи Салим Зиара. Израелските военни не съобщиха имената на останалите двама убити.

Според израелската страна четиримата са подготвяли атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и са предприемали действия за възстановяване на военните способности на „Хамас“. Армията определя това като системно нарушение на прекратяването на огъня.

„Терористите бяха ликвидирани, за да бъде отстранена заплахата, която представляваха“, заяви израелската армия.

Прекратяването на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., но израелски удари и въоръжени инциденти продължават. Израел заявява, че използва военна сила при конкретни заплахи и нарушения на договореностите.

Израелската армия съобщи още, че е унищожила подземен тунел с дължина около два километра. По данни на военните съоръжението е било открито в Газа, а публикувани от тях кадри показват взривове в няколко точки по трасето му.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи за няколко жертви при израелски удари в Газа, включително в северната част на анклава. Данните за палестинските жертви и обстоятелствата около отделните удари не са потвърдени независимо.

Израелската армия съобщи и за смъртта на двама свои военнослужещи при инцидент с дрон. Според израелските власти те са загинали в Газа в деня преди съобщението за въздушните удари.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му няма да спре, докато „Хамас“ не престане да съществува в ивицата Газа. Групировката не е поела публично отговорност за действията, които Израел посочва като основание за ударите.

Източници: aapnews.aap.com.au, timesofearth.com, apnews.com


Израел
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо Ботев

    3 2 Отговор
    Тоз който падне в бой за свобода - той не умира!

    Коментиран от #5

    20:08 17.10.2026

  • 2 Престъпниците

    3 2 Отговор
    от 07.10.2023г. трябва и ще получат възмездие

    20:18 17.10.2026

  • 3 Лумпен

    2 3 Отговор
    Държавата на терористите това е Израел!
    Убийци на невинни !
    Крадци на чужда земя !
    Какво очакват ?
    Хляб и сол ?

    Коментиран от #6

    20:27 17.10.2026

  • 4 История

    1 0 Отговор
    В Израел, Русия,САЩ не разбраха циклите на историята. Живеем в настоящето ,а някой иска са стане велик на гърба на историята. В Америка някой даже мисли че е Господ

    20:34 17.10.2026

  • 5 русифилист@к@

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Христо Ботев":

    пада и става на voz!

    20:34 17.10.2026

  • 6 лумкания

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лумпен":

    слагай фереджето и в палесвина!

    20:36 17.10.2026