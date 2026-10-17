Израелската армия съобщи за четирима убити бойци на „Хамас“

Израелската армия съобщи, че е убила четирима членове на военното крило на „Хамас“ при отделни въздушни удари в различни райони на ивицата Газа. Сред тях е командирът Хасан Махмуд Сиам, за когото армията твърди, че е участвал в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и впоследствие е бил свързан със задържането на израелски заложници.

Другият публично посочен член на групировката е Адхам Сабхи Салим Зиара. Израелските военни не съобщиха имената на останалите двама убити.

Според израелската страна четиримата са подготвяли атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и са предприемали действия за възстановяване на военните способности на „Хамас“. Армията определя това като системно нарушение на прекратяването на огъня.

„Терористите бяха ликвидирани, за да бъде отстранена заплахата, която представляваха“, заяви израелската армия.

Прекратяването на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., но израелски удари и въоръжени инциденти продължават. Израел заявява, че използва военна сила при конкретни заплахи и нарушения на договореностите.

Израелската армия съобщи още, че е унищожила подземен тунел с дължина около два километра. По данни на военните съоръжението е било открито в Газа, а публикувани от тях кадри показват взривове в няколко точки по трасето му.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи за няколко жертви при израелски удари в Газа, включително в северната част на анклава. Данните за палестинските жертви и обстоятелствата около отделните удари не са потвърдени независимо.

Израелската армия съобщи и за смъртта на двама свои военнослужещи при инцидент с дрон. Според израелските власти те са загинали в Газа в деня преди съобщението за въздушните удари.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му няма да спре, докато „Хамас“ не престане да съществува в ивицата Газа. Групировката не е поела публично отговорност за действията, които Израел посочва като основание за ударите.

Източници: aapnews.aap.com.au, timesofearth.com, apnews.com