Израелската армия съобщи за четирима убити бойци на „Хамас“

Израелската армия съобщи, че е убила четирима членове на военното крило на „Хамас“ при отделни въздушни удари в различни райони на ивицата Газа. Сред тях е командирът Хасан Махмуд Сиам, за когото армията твърди, че е участвал в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и впоследствие е бил свързан със задържането на израелски заложници.
Другият публично посочен член на групировката е Адхам Сабхи Салим Зиара. Израелските военни не съобщиха имената на останалите двама убити.
Според израелската страна четиримата са подготвяли атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и са предприемали действия за възстановяване на военните способности на „Хамас“. Армията определя това като системно нарушение на прекратяването на огъня.
Прекратяването на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., но израелски удари и въоръжени инциденти продължават. Израел заявява, че използва военна сила при конкретни заплахи и нарушения на договореностите.
Израелската армия съобщи още, че е унищожила подземен тунел с дължина около два километра. По данни на военните съоръжението е било открито в Газа, а публикувани от тях кадри показват взривове в няколко точки по трасето му.
Палестинската информационна агенция УАФА съобщи за няколко жертви при израелски удари в Газа, включително в северната част на анклава. Данните за палестинските жертви и обстоятелствата около отделните удари не са потвърдени независимо.
Израелската армия съобщи и за смъртта на двама свои военнослужещи при инцидент с дрон. Според израелските власти те са загинали в Газа в деня преди съобщението за въздушните удари.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му няма да спре, докато „Хамас“ не престане да съществува в ивицата Газа. Групировката не е поела публично отговорност за действията, които Израел посочва като основание за ударите.
Източници: aapnews.aap.com.au, timesofearth.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо Ботев
Коментиран от #5
20:08 17.10.2026
2 Престъпниците
20:18 17.10.2026
3 Лумпен
Убийци на невинни !
Крадци на чужда земя !
Какво очакват ?
Хляб и сол ?
Коментиран от #6
20:27 17.10.2026
4 История
20:34 17.10.2026
5 русифилист@к@
До коментар #1 от "Христо Ботев":пада и става на voz!
20:34 17.10.2026
6 лумкания
До коментар #3 от "Лумпен":слагай фереджето и в палесвина!
20:36 17.10.2026