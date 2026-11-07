Херцог избира кой ще съставя правителство в Израел

Президентът на Израел Ицхак Херцог трябва да посочи в неделя кой ще получи първия мандат за съставяне на правителство след парламентарни избори без ясен победител. Бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот получи подкрепата на 67 от общо 120 депутати срещу 46 за премиера Бенямин Нетаняху, но нито един от двамата няма сигурен път към мнозинство.

„Резултатите от консултациите може да изглеждат ясни“, заяви Херцог, но предупреди, че „взаимните вета между блоковете и вътре в самите блокове“ затрудняват преценката кой кандидат има по-голям шанс да изгради коалиция. Президентът не се е ангажирал публично нито с Айзенкот, нито с Нетаняху.

Нито един блок няма 61 места

Изборите на 27 октомври оставиха десния и религиозен блок на Нетаняху с 53 места. Четирите еврейски партии, подкрепящи Айзенкот, разполагат с 48 депутати, а партиите, представляващи палестинските граждани на Израел, спечелиха рекордните 19 места.

Айзенкот не допуска арабските партии да влязат в негово правителство, въпреки че заедно с тях би разполагал с подкрепата на 67 депутати. Той може да достигне необходимите 61 места, ако привлече двете ултраортодоксални партии - „Обединен юдаизъм на Тората“ и „Шас“. Първата сигнализира, че подкрепата ѝ може да бъде договорена, но „Шас“ вече застана зад Нетаняху.

Нетаняху също няма готово мнозинство. Неговият блок загуби подкрепата на „Обединен юдаизъм на Тората“ заради спора дали ултраортодоксалните евреи да бъдат освободени от военна служба. За да състави правителство, премиерът ще трябва да привлече поне една опозиционна партия. Обсъждан е и вариант за правителство на националното единство, при което Нетаняху и Айзенкот да се сменят на премиерския пост, но редица противници на Нетаняху отказват да служат под негово ръководство.

Арабските партии подкрепят Айзенкот отвън

Раам, която има осем места, заявява готовност да се присъедини към правителство начело с Айзенкот. „Съвместната листа“, съставена от три партии и разполагаща с 11 депутати, не иска да участва в коалицията, но е готова да помогне за избирането на Айзенкот и да подкрепя кабинета от парламента.

Арабските партии поставят условия за подкрепата си - прекратяване на разрушаването на къщи и подстрекаването срещу палестинските граждани, мерки срещу престъпността и политическа перспектива за палестинците. Айзенкот обаче е поставил свои условия, сред които признаване на „Хамас“ за терористична организация. Лидерът на Раам Мансур Абас подкрепя разоръжаването на групировката, но отказва да я определи като терористична.

Според израелското законодателство Айзенкот може да стане премиер и без предварително осигурени 61 места, ако предложеното от него правителство спечели вот на доверие в Кнесета. Така той би могъл да започне с правителство на малцинството и по-късно да привлече ултраортодоксалните партии чрез отстъпки по въпроса за военната служба.

Процедурата може да доведе до нови избори

Кандидатът, посочен от Херцог, ще има 28 дни за съставяне на коалиция. Срокът може да бъде удължен с още 14 дни. Ако мандатът се провали, президентът ще посочи друг кандидат, който ще разполага с нови 28 дни.

При втори неуспех мнозинството в Кнесета може да подкрепи трети кандидат, който ще има последни 14 дни за съставяне на правителство. Ако и този опит се провали, парламентът ще бъде разпуснат и ще бъдат насрочени нови избори в срок до 90 дни. До сформирането на нов кабинет Нетаняху ще остане временно изпълняващ длъжността премиер.

Източници: aljazeera.com, apnews.com