Естонският външен министър: Русия отговаря на мира с терор

Русия отговаря на мирните усилия с още терор и разрушения, защото вярва, че може да действа безнаказано. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна след масираната руска атака срещу Украйна.
„Русия отговаря на мирните усилия с още по-голям терор и разрушения, тъй като смята, че може да действа безнаказано. Само силен натиск ще принуди Русия да спре“, написа Цахкна.
Ударът е извършен през нощта на 7 ноември и е бил насочен главно към Киев и Киевска област. По данни, цитирани от „Украинская правда“, руските сили са използвали неизвестен брой ракети и 172 безпилотни летателни апарата.
Атака на фона на планирани разговори
Изявлението на Цахкна идва на фона на подготвяни нови преговори между САЩ, Украйна и Русия. Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф съобщи, че тристранните разговори ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби.
Очаква се участниците да обсъдят следващите стъпки към прекратяване на войната. Разговорите ще бъдат на работно ниво и ще се проведат с посредничеството на САЩ.
Масираният удар по Украйна поставя началото на преговорите в контекст на продължаващи руски ракетни и дронови атаки. Естонският външен министър настоява, че дипломатическите усилия трябва да бъдат подкрепени с по-силен натиск върху Москва.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com, fidelity.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сталин Й В
12:24 07.11.2026
3 Последния Софиянец
12:25 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отреазвяващ
12:27 07.11.2026
6 Хей
12:27 07.11.2026
7 Да е делят
До коментар #4 от "Българин":Това свърталището на фашизма.
12:27 07.11.2026
8 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:27 07.11.2026
9 🦉🦉🦉🦉
не би чудо видяло!"
/народна мъдрост/
12:28 07.11.2026
10 Яяяяяяя
12:29 07.11.2026
11 военен неможач
12:29 07.11.2026
12 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
12:30 07.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Българин":Завоевател и победител
са РАЗЛИЧНИ НЕЩА❗
Победи НапАлеон, победи и Чичо Ади,
но не завоюва нито Франция, нито Германия❗
12:31 07.11.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Българин":За сравнение -
в Европа ВСвВ свърши преди повече от 80 години, но Германия и Франция още са ОКУПИРАНИ от САШтинските войски ❗
12:33 07.11.2026
15 Кажете бе
12:33 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Павел Пенев
12:37 07.11.2026
18 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
12:39 07.11.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
12:41 07.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "Рашия":Да не би да е преименувал Черно море
на море Путина 🤔❓
12:45 07.11.2026
21 Сандо
12:46 07.11.2026