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Естонският външен министър: Русия отговаря на мира с терор
  Тема: Украйна

Естонският външен министър: Русия отговаря на мира с терор

7 Ноември, 2026 12:21 506 21

  • маргус цахкна-
  • естония-
  • руска атака-
  • украйна-
  • мирни преговори

Маргус Цахкна осъди масираната атака срещу Украйна и призова за силен натиск върху Москва. В Абу Даби са насрочени нови тристранни разговори

Естонският външен министър: Русия отговаря на мира с терор - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия отговаря на мирните усилия с още терор и разрушения, защото вярва, че може да действа безнаказано. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна след масираната руска атака срещу Украйна.

„Русия отговаря на мирните усилия с още по-голям терор и разрушения, тъй като смята, че може да действа безнаказано. Само силен натиск ще принуди Русия да спре“, написа Цахкна.

Ударът е извършен през нощта на 7 ноември и е бил насочен главно към Киев и Киевска област. По данни, цитирани от „Украинская правда“, руските сили са използвали неизвестен брой ракети и 172 безпилотни летателни апарата.

Атака на фона на планирани разговори

Изявлението на Цахкна идва на фона на подготвяни нови преговори между САЩ, Украйна и Русия. Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф съобщи, че тристранните разговори ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Очаква се участниците да обсъдят следващите стъпки към прекратяване на войната. Разговорите ще бъдат на работно ниво и ще се проведат с посредничеството на САЩ.

Масираният удар по Украйна поставя началото на преговорите в контекст на продължаващи руски ракетни и дронови атаки. Естонският външен министър настоява, че дипломатическите усилия трябва да бъдат подкрепени с по-силен натиск върху Москва.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com, fidelity.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин Й В

    23 1 Отговор
    Колко дивизии има Естония?

    12:24 07.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    На 18 ти в Китай ще си делят Европа.

    12:25 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отреазвяващ

    13 1 Отговор
    Това го знаем,кажи нещо ново!Или не са ти дали инструкции от ЕС?

    12:27 07.11.2026

  • 6 Хей

    12 1 Отговор
    Ралячо? На кой мир бе? Намали субснанциите!

    12:27 07.11.2026

  • 7 Да е делят

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Това свърталището на фашизма.

    12:27 07.11.2026

  • 8 УДРИ С ЛОПАТАТА

    17 1 Отговор
    По главите фашистики.

    12:27 07.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    14 0 Отговор
    "Да би мирно седяло-
    не би чудо видяло!"
    /народна мъдрост/

    12:28 07.11.2026

  • 10 Яяяяяяя

    14 1 Отговор
    Много гъби консумира този

    12:29 07.11.2026

  • 11 военен неможач

    15 1 Отговор
    Естонците толкова са се "оправили", преминавайки последните години от един съветски в друг съветски (но се съветват от Брюксел), че като замръзнат езерата, ходят във Финландия с кънките да контрабандират алкохол и да си пазаруват по-евтино. Или да клечат с ушанките на дупките за риба.

    12:29 07.11.2026

  • 12 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    14 1 Отговор
    Как ще изцапа тази новина.

    12:30 07.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Завоевател и победител
    са РАЗЛИЧНИ НЕЩА❗
    Победи НапАлеон, победи и Чичо Ади,
    но не завоюва нито Франция, нито Германия❗

    12:31 07.11.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    За сравнение -
    в Европа ВСвВ свърши преди повече от 80 години, но Германия и Франция още са ОКУПИРАНИ от САШтинските войски ❗

    12:33 07.11.2026

  • 15 Кажете бе

    10 1 Отговор
    Хора какво ще стане с правата на човека, ако Путин победи новия световен ред и събори епщайновата нпо демокрация на запад?

    12:33 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Русия все още не ви е отговорила така както трябва, но има време,ще си сърбате попарата гнусни неблагодарници.

    12:37 07.11.2026

  • 18 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    4 1 Отговор
    Новофашизма е опасен за вашето здраве.

    12:39 07.11.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    В тундрата има място и за естонските фашисти. Ще копат въглища за износ в Китай.

    12:41 07.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Рашия":

    Да не би да е преименувал Черно море
    на море Путина 🤔❓

    12:45 07.11.2026

  • 21 Сандо

    0 0 Отговор
    Кога Русия ще си извади документите за собственост и ще си прибере собствените земи от естонците?И ще се възстанови това,което е било преди векове и преди да дойдат руснаците:естонците и съседите им балти ще имат право да ловят риба,да бъдат земеделци и да си продават стоката пред градовете,тъй като им е бил забранен достъпа в тях.

    12:46 07.11.2026

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