Естонският външен министър: Русия отговаря на мира с терор

Русия отговаря на мирните усилия с още терор и разрушения, защото вярва, че може да действа безнаказано. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна след масираната руска атака срещу Украйна.

„Русия отговаря на мирните усилия с още по-голям терор и разрушения, тъй като смята, че може да действа безнаказано. Само силен натиск ще принуди Русия да спре“, написа Цахкна.

Ударът е извършен през нощта на 7 ноември и е бил насочен главно към Киев и Киевска област. По данни, цитирани от „Украинская правда“, руските сили са използвали неизвестен брой ракети и 172 безпилотни летателни апарата.

Атака на фона на планирани разговори

Изявлението на Цахкна идва на фона на подготвяни нови преговори между САЩ, Украйна и Русия. Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф съобщи, че тристранните разговори ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Очаква се участниците да обсъдят следващите стъпки към прекратяване на войната. Разговорите ще бъдат на работно ниво и ще се проведат с посредничеството на САЩ.

Масираният удар по Украйна поставя началото на преговорите в контекст на продължаващи руски ракетни и дронови атаки. Естонският външен министър настоява, че дипломатическите усилия трябва да бъдат подкрепени с по-силен натиск върху Москва.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com, fidelity.com