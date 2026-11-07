Тръмп сменя началника на кабинета си Сузи Уайлс със Стивън Милър

Доналд Тръмп сменя началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс със Стивън Милър след тежките междинни изборни загуби на Републиканската партия. Милър, който досега беше заместник-началник на кабинета, ще поеме поста в понеделник, 9 ноември, а Уайлс ще премине в политическата операция на президента.

Републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената, което предизвика вътрешни спорове за предизборната стратегия и отговорността за резултата. Смяната е първата голяма кадрова рокада в Белия дом след вота и поставя един от най-твърдите защитници на политиката „Америка на първо място“ начело на ежедневната работа на администрацията.

Уайлс остава в политическия екип

Тръмп похвали Уайлс, като заяви, че тя е свършила „изключителна работа“ като началник на кабинета. Тя от своя страна написа, че службата при президента е била „честта на живота“ ѝ и подчерта, че макар ролята ѝ да се променя, ангажиментът ѝ към Тръмп и неговата мисия остава.

Уайлс беше първата жена, заела поста началник на кабинета на Белия дом. Преди рокадата тя отхвърляше съобщенията, че може да бъде отстранена, като ги нарече „измислици за петък“ и заяви, че „няма да ходи никъде“. По данни на CNN тя е подала оставката си в четвъртък вечерта след напрежението около изборния резултат.

Милър получава ключова роля

Милър е дългогодишен съветник на Тръмп и един от архитектите на твърдата имиграционна политика на администрацията. Назначаването му беше представено от президента като избор на един от неговите „най-доверени съветници“, но според анализатори рокадата показва, че Белият дом възнамерява да продължи досегашния курс, вместо да прави политически завой след изборното поражение.

Водещият политически журналист на Fox News Брет Байър заяви, че с избора на Милър Тръмп се „подготвя за битка“. Според него новата роля на Милър, особено влиянието му върху имиграцията и депортациите, е сигнал за приоритетите на администрацията през оставащите две години от мандата.

Остри реакции от двете партии

Рокадата предизвика критики извън президентската администрация. Вероятният бъдещ председател на Камарата на представителите Хаким Джефрис нарече Милър „опасен ксенофоб и безразсъден екстремист“, а бившият съветник на Барак Обама Дейвид Акселрод заяви, че повишението му идва въпреки отговорността му за непопулярните имиграционни действия.

В Републиканската партия реакциите бяха по-благоприятни. Държавният секретар Марко Рубио похвали Уайлс за „изключителната сила, отдаденост и достойнство“, с които е работила за страната, и определи Милър като един от най-доверените и дългогодишни съветници на Тръмп. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс го нарече „изключителен патриот“, а бившият прессекретар Карълайн Левит заяви, че има пълно доверие в способността му да направи последните две години от мандата успешни.

Консервативният адвокат и съюзник на Тръмп Майк Дейвис нарече Милър „перфектния човек за момента“ и „военновременния генерал“ на президента. Министърът на отбраната Пет Хегсет реагира кратко: „Патриотите поеха контрола“.

Източници: dailymail.com, apnews.com, kvia.com