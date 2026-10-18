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Напрежението между Тръмп и Зеленски се изостря: Вашингтон може да ограничи подкрепата за Киев
  Тема: Украйна

Напрежението между Тръмп и Зеленски се изостря: Вашингтон може да ограничи подкрепата за Киев

18 Октомври, 2026 12:20, обновена 18 Октомври, 2026 12:18 912 37

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Споровете за ударите по руската енергийна инфраструктура, разузнавателната информация и доставките на горива поставят под въпрос отношенията между Украйна и най-важния ѝ съюзник.

Напрежението между Тръмп и Зеленски се изостря: Вашингтон може да ограничи подкрепата за Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изминалата седмица беше белязана от ново изостряне на отношенията между Киев и Вашингтон. Заплахите на САЩ да ограничат разузнавателната подкрепа за Украйна и решението на Доналд Тръмп за временно облекчаване на санкциите върху руски горива породиха опасения, че разривът може да има сериозни последици за украинската отбрана, предава БТА.

Недоволен от високите цени на енергията, за които отчасти обвинява украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи, Тръмп неведнъж разкритикува Володимир Зеленски. Прекъсването на американски сателитни интернет услуги допълнително засили тревогите за уязвимостта на Украйна преди поредната зима на руски атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

Зеленски отвърна с необичайно остри публични критики и намекна, че САЩ вече подкрепят Русия. Той заяви, че Киев няма да изпълни искането на Тръмп да прекрати ударите по руски енергийни обекти, докато Москва продължава атаките си срещу Украйна.

Задълбочаващото се напрежение поражда опасения, че американският президент може да ограничи оръжейните доставки, да спре споделянето на разузнавателна информация от бойното поле или да сключи нови икономически споразумения с Русия.

Въпреки острия тон Киев иска да запази диалога с пратениците на Тръмп - неговия приятел Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър. Това заявиха двама украински представители, запознати с преговорите, пожелали анонимност.

В петък Денис Сиеник, шарже д'афер в украинското посолство във Вашингтон, каза пред телевизия „Нюзмакс“, че Украйна е благодарна на Тръмп и екипа му за усилията им „да сложат край на войната“. Той добави, че Киев е готов да започне преговори с Русия. В същия ден Тръмп заяви пред журналисти, че ще продължи да работи както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин. „Искам тази война да приключи“, каза американският лидер.

„Пропусната възможност“

Даниел Фрийд, високопоставен служител на Държавния департамент, отговарял за Европа между 2005 и 2009 г., посочи, че все още не е ясно дали Вашингтон предприема траен завой в политиката си спрямо Украйна. По думите му обаче последните събития вредят на перспективите за прекратяване на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване през 2022 г.

„Това не е само пропусната възможност, а причинява истински страдания в Украйна и насърчава Путин да продължи войната, така че не е без последствия“, заяви Фрийд, който сега работи в базирания във Вашингтон аналитичен център „Атлантически съвет“.

Отношенията между Тръмп и Зеленски отдавна са сложни. През февруари миналата година американският президент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично разкритикуваха украинския лидер по време на среща в Овалния кабинет.

При управлението на Тръмп Вашингтон спря или забави военната помощ за Украйна, като същевременно позволи на европейските съюзници да купуват американско оръжие за Киев. Отношенията се бяха стабилизирали, но тази година украинските удари по руски енергийни обекти започнаха да се свързват с покачването на цените на горивата.

Високите цени на бензина и дизела са политически проблем за Тръмп преди междинните избори през ноември. Според анализатори Републиканската партия рискува да загуби мнозинството си в Конгреса на САЩ.

Експерти обясняват поскъпването на енергията предимно с войната на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът доведе до ирански атаки срещу енергийни съоръжения и до фактическо блокиране в голяма степен на жизненоважния Ормузки проток.

Недоволен от Зеленски, Тръмп се обърнал към Русия с цел увеличаване на доставките на горива и ограничаване на цените, заяви официален представител, запознат с въпроса, пожелал анонимност. На 9 октомври Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с Путин за временно отменяне на санкциите върху руски горива и вноса на руски дизел.

Висок залог за Украйна

За Киев последиците от евентуално ограничаване на американската подкрепа могат да бъдат непосредствени. Във вторник Зеленски заяви, че Украйна не е получила предупреждение от западните си партньори преди смъртоносното руско нападение срещу столицата Киев.

Без разузнавателната информация от САЩ украинските сили може да изпитват по-големи затруднения при засичането и отблъскването на руски ракетни и дронови атаки. Това е особено важно за защитата на енергийната инфраструктура, която Москва многократно атакува през предишните зими.

Тръмп заяви, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Зеленски обаче каза пред радио Ен Пи Ар, че американски представители са предупредили украинските командири, че тази подкрепа може да бъде намалена или прекратена.

В четвъртък Ройтерс съобщи, позовавайки се на двама американски и един западен представител, запознати с въпроса, че украинската система „Старшийлд“ – военната версия на услугата „Старлинк“ на „Спейс Екс“ – е била прекъсната след заповед, идваща от Белия дом.

Услугата впоследствие е била частично възстановена, но случаят показа рисковете, произтичащи от зависимостта на Украйна от технологии, контролирани от американски компании и подчинени на решенията на администрацията на Тръмп. Тази зависимост предоставя на американския президент потенциален инструмент за натиск върху Киев да започне преговори с Москва.

Тръмп обаче може да срещне съпротива в Конгреса, ако републиканците преценят, че подходът му отслабва Украйна и облагодетелства Русия. Част от съпартийците му продължават да подкрепят Киев и настояват Вашингтон да не притиска украинското ръководство да приеме мирно споразумение при условия, благоприятни за Москва.

Брет Бруън, бивш съветник по външна политика в администрацията на Барак Обама и ръководител на консултантската фирма Global Situation Room, определи твърдата реакция на Зеленски като рискована. Според него украинският президент може би разчита, че след междинните избори балансът на силите в Капитолия ще се промени и това ще затрудни Тръмп да облекчава санкциите срещу Русия и да намалява допълнително военната помощ за Киев.

„Зеленски знае с кого си има работа“, каза Бруън. По думите му „заплахите на Тръмп нямат същия ефект, както когато Джей Ди Ванс се опита да го накара да се засрами в Овалния кабинет“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    16 4 Отговор
    Стига с това може ами Тръмп направо да прибира Зеления в затвора при Мадуро има много грехове .

    Коментиран от #10, #17

    12:20 18.10.2026

  • 2 Сандо

    12 4 Отговор
    Дано помощта от Колумбия да не спре.

    12:21 18.10.2026

  • 3 Петър

    10 4 Отговор
    Зеленски ще бъде даден за курбан.

    12:21 18.10.2026

  • 4 стоян георгиев

    5 14 Отговор
    Зеленски ще ги наиграе отново.реално на украйна вече и трябва само старлинг от сащ.всипкомдруго си го произвежда или получава от съюзниците.срама за сащ обаче ще е голям ако не успеят да спрат агент краснов.

    Коментиран от #23

    12:21 18.10.2026

  • 5 Инна

    7 2 Отговор
    Украинските военни вече нямат достъп до сателитната комуникационна система Starshield. Starlink обаче продължава да работи, обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в разговор с репортери.

    В момента Киев няма достъп до Starshield за удари дълбоко в Русия. Двете страни обсъждат този въпрос, за да разберат бъдещето, обясни държавният секретар на САЩ. Той отбеляза, че Starlink е търговски продукт. Следователно, той може да бъде внедрен независимо от правителствените решения.

    „Starshield е отбранителен, военен продукт. Това е нещо, което нашите въоръжени сили имат и американските военни го използват. В момента Украйна няма достъп до него, но дискусиите продължават“, заяви Марко Рубио.

    Коментиран от #15

    12:23 18.10.2026

  • 6 Стенли

    11 2 Отговор
    Мда , времето на зеленски , изтича в същото време и бай Дончо има голяма част от вината на скъпите горива , заради напълно безсмислената война с Иран , но като цяло за зеленски няма бъдеще начело на така наречената държава Украйна

    12:23 18.10.2026

  • 7 Направо

    6 2 Отговор
    Да я спира!

    12:24 18.10.2026

  • 8 Георги

    5 1 Отговор
    рли, мацко, не мой са притеснява за зелю, тея ограничения на тромб ще продължат докато руския дизел стигне получателя или в най-лошия случай до междинните избори у говедария. Това е единственото, което интересува рижия - няма Украйна, няма Русия, няма ЕС, няма дори Америка. Власт и избори. Това е.

    12:24 18.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Един нарко зависим се подиграва с най големият обор в света.ПоZoррр

    12:24 18.10.2026

  • 10 Силаж бейби

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Болшевишките щения за ликвидация на неудобните истерясват! Все пак Оранжутана не е Сталин. Той е агент на КГБ, но не е всесилен. Както виждаме в Ормузкия пролив.

    Коментиран от #30

    12:25 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Струва ми се, че Зеления

    7 2 Отговор
    няма да гази сняг тая зима.

    Коментиран от #24

    12:26 18.10.2026

  • 13 Тръмп е методичен садист

    6 1 Отговор
    Зеленски е хаотичен дебил

    12:26 18.10.2026

  • 14 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    САЩ и Русия заедно ще ликвидират нацистите Бандеровци.

    12:26 18.10.2026

  • 15 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Инна":

    Ина пак не си разбрал.украйна никога не е ползвала друго освен стерлинг.рубио го обяснява подробно за да докаже че не сащ а мъск е манипулирал старлинга над Украйна.

    12:27 18.10.2026

  • 16 Санкт Петербург

    5 1 Отговор
    Украинците нямат достъп до Сташилд!!! Хахахааха...

    12:27 18.10.2026

  • 17 Селяви

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Дядо Дончо ще изгуби изборите ако не спре въоръжаването на Украйна. И Зеленски и Дони обещаваха мир, за да ги изберат.

    Коментиран от #22, #34

    12:27 18.10.2026

  • 18 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Лошо .Тиквичките са повишили цената си с десет процента

    12:27 18.10.2026

  • 19 фбр

    7 0 Отговор
    Белото съвсем е изпържило и без това малксото останоло количество пилешки мозък на зеленото наркоманче!!! Ако Тръмп му спре достъпа до разузнавателна информация и продаването на въоръжение на демократичния ЕС , Украйна ще приключи съществуването си твърде бързо , а зеления го очаква съдбата на Мусолини!!!

    12:28 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Играчът

    1 5 Отговор
    Може ама нема.
    Тази зима русийката ще бъде размазана.

    12:28 18.10.2026

  • 22 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Селяви":

    Дядо ти дончо не въоръжава украйна.той ще загуби изборите защото не се оправя като президент.

    Коментиран от #28

    12:29 18.10.2026

  • 23 Вовата съм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Тази фантасмагория и в Холивуд не могат ад я измислят. Направо ги задмина

    Коментиран от #25

    12:29 18.10.2026

  • 24 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Струва ми се, че Зеления":

    Па се гътнАла.
    Много поздрави от Питер и Москва!

    12:30 18.10.2026

  • 25 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Вовата съм":

    Верно си вовата..хах...само някой вова може да реагира така на очевидното...хах

    Коментиран от #32, #36

    12:31 18.10.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско даде ли дизела?

    12:32 18.10.2026

  • 27 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Проблемът е че работата сега се замръчква здраво!?Както се вижда Старлинк има две компоненти -търговска и военна /Старшийлд/ !?За търговската компонента не може да има никакви коментари -тя е собственост на фирмата и фирмата може да прави каквото иска!?Но военната е собственост на американското правителство и затова тук е важно какво казват американските закони и какво влиза в условията за секретност!?Второ много важно - какво означава позволението да използват украинците такава военна компонента на САЩ от гледна точка на международни закони и споразумения -руснаците вероятно са обърнали внимание на Тръмп по този проблем!?И затова сега наблюдаваме някакво неясно ограничаване в използването на военната компонента на Старлинк -видимо тя е много важна защото украинците вече реват като бяла мечка в топло време!?..А иначе според правилните медии украинците са големи герои и могат всичко ..и Западът няма никакво отношение за техните перемоги!?

    12:32 18.10.2026

  • 28 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    не може да се оправи с оръжейните магнати.. затова войната продължава, а анериканците искат мир.

    12:33 18.10.2026

  • 29 койдазнай

    0 1 Отговор
    Тръмп е единствената надежда на Путин, за някаква "пубеда". Само че, преди година Путин обеща злато за 370 млрд долара на Тръмп, но до сега е дал само 10 %. За това и Тръмп не му дава окраината! Докато Путин не си плати борчовете, Тръмп няма как да му помогне за мира !

    12:34 18.10.2026

  • 30 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Силаж бейби":

    Стига с тези КГБ и спомени за соца в България че писнхте бе .Дони е бизнесмен и гледа интереса на народа си ,Русия е друга тема да се оправят имат си народ щом не протестира са си доволни от техният режим .Украйна пък изобщо не беше нито европейски проблем ни американски забравете че ще бъдат приети в ЕС или че ще спечелят войната ,беше друг бизнес .

    12:34 18.10.2026

  • 31 ВЕЧЕ БРИТИТЕ ЩЕ ХРАНЯТ БАНДЕРИТЕ

    1 1 Отговор
    Да видим как ще стане.

    12:34 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Зелени

    1 0 Отговор
    Цитат " имам нужда от още 150 млрд, трябва да намерите начин да ми ги осигурите".

    12:37 18.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Наркоманът Зеленски

    1 1 Отговор
    е неадекватен, както всеки един наркоман, и съсипва Украйна.

    12:39 18.10.2026

  • 36 Вовата съм

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Еми сори. Бих поспорил малко ама розовото пони, което охранява сайта трие всичко, което не възхвалява бившата държава между Румъния и Русия

    12:39 18.10.2026

  • 37 даката

    0 0 Отговор
    Имаме двама клинични идиоти, педя човек и рижия перчем. Двамата лузъри се прецакаха в Украйна и Иран.
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна и Иран.
    Кой сега ще ги спасява... За това се търсят и харесват един друг

    12:40 18.10.2026

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