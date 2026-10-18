Напрежението между Тръмп и Зеленски се изостря: Вашингтон може да ограничи подкрепата за Киев

Изминалата седмица беше белязана от ново изостряне на отношенията между Киев и Вашингтон. Заплахите на САЩ да ограничат разузнавателната подкрепа за Украйна и решението на Доналд Тръмп за временно облекчаване на санкциите върху руски горива породиха опасения, че разривът може да има сериозни последици за украинската отбрана, предава БТА.

Недоволен от високите цени на енергията, за които отчасти обвинява украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи, Тръмп неведнъж разкритикува Володимир Зеленски. Прекъсването на американски сателитни интернет услуги допълнително засили тревогите за уязвимостта на Украйна преди поредната зима на руски атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

Зеленски отвърна с необичайно остри публични критики и намекна, че САЩ вече подкрепят Русия. Той заяви, че Киев няма да изпълни искането на Тръмп да прекрати ударите по руски енергийни обекти, докато Москва продължава атаките си срещу Украйна.

Задълбочаващото се напрежение поражда опасения, че американският президент може да ограничи оръжейните доставки, да спре споделянето на разузнавателна информация от бойното поле или да сключи нови икономически споразумения с Русия.

Въпреки острия тон Киев иска да запази диалога с пратениците на Тръмп - неговия приятел Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър. Това заявиха двама украински представители, запознати с преговорите, пожелали анонимност.

В петък Денис Сиеник, шарже д'афер в украинското посолство във Вашингтон, каза пред телевизия „Нюзмакс“, че Украйна е благодарна на Тръмп и екипа му за усилията им „да сложат край на войната“. Той добави, че Киев е готов да започне преговори с Русия. В същия ден Тръмп заяви пред журналисти, че ще продължи да работи както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин. „Искам тази война да приключи“, каза американският лидер.

„Пропусната възможност“

Даниел Фрийд, високопоставен служител на Държавния департамент, отговарял за Европа между 2005 и 2009 г., посочи, че все още не е ясно дали Вашингтон предприема траен завой в политиката си спрямо Украйна. По думите му обаче последните събития вредят на перспективите за прекратяване на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване през 2022 г.

„Това не е само пропусната възможност, а причинява истински страдания в Украйна и насърчава Путин да продължи войната, така че не е без последствия“, заяви Фрийд, който сега работи в базирания във Вашингтон аналитичен център „Атлантически съвет“.

Отношенията между Тръмп и Зеленски отдавна са сложни. През февруари миналата година американският президент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично разкритикуваха украинския лидер по време на среща в Овалния кабинет.

При управлението на Тръмп Вашингтон спря или забави военната помощ за Украйна, като същевременно позволи на европейските съюзници да купуват американско оръжие за Киев. Отношенията се бяха стабилизирали, но тази година украинските удари по руски енергийни обекти започнаха да се свързват с покачването на цените на горивата.

Високите цени на бензина и дизела са политически проблем за Тръмп преди междинните избори през ноември. Според анализатори Републиканската партия рискува да загуби мнозинството си в Конгреса на САЩ.

Експерти обясняват поскъпването на енергията предимно с войната на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът доведе до ирански атаки срещу енергийни съоръжения и до фактическо блокиране в голяма степен на жизненоважния Ормузки проток.

Недоволен от Зеленски, Тръмп се обърнал към Русия с цел увеличаване на доставките на горива и ограничаване на цените, заяви официален представител, запознат с въпроса, пожелал анонимност. На 9 октомври Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с Путин за временно отменяне на санкциите върху руски горива и вноса на руски дизел.

Висок залог за Украйна

За Киев последиците от евентуално ограничаване на американската подкрепа могат да бъдат непосредствени. Във вторник Зеленски заяви, че Украйна не е получила предупреждение от западните си партньори преди смъртоносното руско нападение срещу столицата Киев.

Без разузнавателната информация от САЩ украинските сили може да изпитват по-големи затруднения при засичането и отблъскването на руски ракетни и дронови атаки. Това е особено важно за защитата на енергийната инфраструктура, която Москва многократно атакува през предишните зими.

Тръмп заяви, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Зеленски обаче каза пред радио Ен Пи Ар, че американски представители са предупредили украинските командири, че тази подкрепа може да бъде намалена или прекратена.

В четвъртък Ройтерс съобщи, позовавайки се на двама американски и един западен представител, запознати с въпроса, че украинската система „Старшийлд“ – военната версия на услугата „Старлинк“ на „Спейс Екс“ – е била прекъсната след заповед, идваща от Белия дом.

Услугата впоследствие е била частично възстановена, но случаят показа рисковете, произтичащи от зависимостта на Украйна от технологии, контролирани от американски компании и подчинени на решенията на администрацията на Тръмп. Тази зависимост предоставя на американския президент потенциален инструмент за натиск върху Киев да започне преговори с Москва.

Тръмп обаче може да срещне съпротива в Конгреса, ако републиканците преценят, че подходът му отслабва Украйна и облагодетелства Русия. Част от съпартийците му продължават да подкрепят Киев и настояват Вашингтон да не притиска украинското ръководство да приеме мирно споразумение при условия, благоприятни за Москва.

Брет Бруън, бивш съветник по външна политика в администрацията на Барак Обама и ръководител на консултантската фирма Global Situation Room, определи твърдата реакция на Зеленски като рискована. Според него украинският президент може би разчита, че след междинните избори балансът на силите в Капитолия ще се промени и това ще затрудни Тръмп да облекчава санкциите срещу Русия и да намалява допълнително военната помощ за Киев.

„Зеленски знае с кого си има работа“, каза Бруън. По думите му „заплахите на Тръмп нямат същия ефект, както когато Джей Ди Ванс се опита да го накара да се засрами в Овалния кабинет“.